Три вопроса, которые помогут вам решить любую проблему

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Ответив на эти три вопроса, вы получите ключ к победе

Я большой любитель простоты - как в области стратегии и инноваций, так и в области личной производительности труда, признается писатель, профессор Дартмутского колледжа (США) и колумнист BBC Capital. В нашем и без того непростом мире нет смысла усложнять что бы то ни было сверх необходимости.

Усложнять легче всего - я и сам этим грешу. Впрочем, консультируя руководящих работников, я использую всего три вопроса, которые применимы к самым разным проблемам, с которыми люди сталкиваются в бизнесе и в жизни.

Это может показаться преувеличением, но я убежден, что эти три вопроса могут помочь решить любую проблему. Не надо верить мне на слово - попробуйте сами.

Подумайте о том, какая проблема вас сейчас волнует - сложные отношения с коллегой, изменения в вашей сфере деятельности, вызванные цифровой революцией, или даже борьба с лишним весом - и честно ответьте себе на эти три вопроса. (Для наглядности предлагаем вам распечатать эту статью и вписать свои ответы в оставленные нами пустые места рядом с каждым из вопросов.)

1. Действительно ли вы хотите изменить свою жизнь?

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Ничего не произойдет, пока вы не ответите на этот вопрос: "ДА!" Иначе всё это просто пустые разговоры.

Подумайте сами. Компаниям, которые пытаются приспособиться к переменам в своей отрасли, мешает только одно - их собственное нежелание менять что бы то ни было.

Дело не в том, что компании неспособны измениться, а в том, что они этого не хотят.

Службы такси по всему миру оказались не готовы предоставлять клиентам более качественные услуги за меньшую цену, и поэтому на рынке появились Uber и другие мобильные приложения для вызова водителей, которые вытеснили остальных игроков.

Для этого может потребоваться много усилий, но если вы не готовы их приложить, тогда нечего и жаловаться

А что насчет вашей собственной жизни? Насчет того коллеги, который категорически не способен к нормальному сотрудничеству? Он будет продолжать в том же духе, пока у него не появится веский повод изменить свое отношение к работе.

Вы готовы дать ему шанс? Если он ваш подчиненный, готовы ли вы перевести его на другую работу или уволить, если это необходимо?

Для этого может потребоваться много усилий, но если вы не готовы их приложить, тогда нечего и жаловаться.

Компания, застрявшая в мире аналоговых технологий, когда все вокруг переходят на цифровые? Возьмем для примера одну из крупнейших социальных сетей, Facebook: она решилась перейти от приложения для стационарных компьютеров к мобильной версии, и теперь эта новая технология приносит ей 80% выручки.

Существует целый ряд причин, по которым компании не меняются перед лицом серьезных трудностей, но на первое место в этом ряду я бы поставил именно нежелание.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Ничего не произойдет, пока вы не будете готовы к переменам

Теперь вы наверняка уже и сами можете применить этот постулат к третьему примеру - как начать заботиться о своем здоровье. И я уверен, что большинство из нас и так знают это в глубине души.

Несмотря на все оправдания, которые мы себе придумываем, чтобы не посещать спортзал и не переходить на более здоровую пищу (я очень занят, у меня нет проблем со здоровьем, я займусь этим потом), мы осознаем, что на самом деле нам просто не хочется этого делать.

Все мы - и люди, и компании - можем стать более здоровыми, если признаем, что у нас не все в порядке, и решимся сделать что-нибудь, чтобы поправить ситуацию.

Надо найти в себе мужество сказать "да" - других вариантов просто не существует.

2. Есть ли у вас план или идея изменения ситуации к лучшему?

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Даже если вы готовы к переменам, необходимо еще найти решение вашей проблемы. В некоторых случаях это совсем легко.

Ни для кого не секрет, что для поддержания здоровья необходимо правильное питание и физические нагрузки - не такой уж это революционный метод.

Но иногда найти выход бывает сложнее. Компании привлекают целые армии консультантов, чтобы те помогли разработать новые решения существующих проблем.

Но и старомодный способ - подумать над задачей самому или с помощью своих сотрудников - тоже вполне годится.

Какую бы грандиозную стратегию вы ни разработали, если вы не можете воплотить ее в жизнь - вы обречены

Возьмем в качестве примера две американские компании, специализирующиеся на прокате видеофильмов, - Blockbuster и Netflix.

Аналитики давно предупреждали, что просмотр потоковых видео в цифровом формате в конечном счете станет для клиентов более предпочтительным вариантом, чем поход в магазин за новым DVD, и более рентабельным решением для компаний, оказывающих подобные услуги.

У компании Blockbuster был выбор - купить Netflix, пока эта фирма была еще совсем маленькой, и сохранить ее как независимую структуру, либо создать свое собственное подразделение, аналогичное Netflix, либо сократить бизнес до нишевого уровня и продолжать оказывать те же услуги крошечному сегменту потребителей, которые могут захотеть по старинке порыться на полках, либо, наконец, продать активы другой компании - способной ими лучше распорядиться или же еще более недальновидной, чем Blockbuster.

Компания в итоге предприняла попытку создать свое собственное подразделение, но было уже слишком поздно, и бизнес рухнул под давлением перемен.

Суть в том, что открытый, любопытный и творческий человек всегда найдет выход из ситуации.

3. Можете ли вы воплотить в жизнь выбранное решение?

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На этом этапе надо переходить от слов к делу. Какую бы грандиозную стратегию вы ни разработали, если вы не можете воплотить ее в жизнь - вы обречены.

Это вполне естественно, но легче от этого не становится. Компания Blockbuster все-таки создала небольшое подразделение, аналогичное Netflix, но оно не могло долго продержаться в корпоративной культуре, которая знала только одну модель бизнеса.

Для решения проблемы с несговорчивым коллегой требуется мужество и план действий, но в итоге все равно придется провести этот неприятный разговор или убедить всех остальных перевести смутьяна на другую работу, где тот, возможно, будет приносить больше пользы и меньше вреда.

Или начать долгий процесс сбора документальных подтверждений целесообразности его увольнения. Все это - тяжелая работа.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Большой приз, возможно, ждет вас - надо только честно ответить себе на все три вопроса

Даже поход в спортзал и смена режима питания не происходят сами собой.

Возможно, для поддержания мотивации вам потребуется индивидуальный тренер (в таком случае вам будет неловко пропустить тренировку - и к тому же придется заплатить за прогул).

Если вам не хватает личной силы воли, чтобы удержаться от поглощения такой чудесной картошки фри, к вашим услугам целая индустрия, помогающая придерживаться здорового режима питания: специальные клубы, программы и разнообразные приложения.

Не хочу недооценивать сложность ответа на эти вопросы и совершения конкретных действий. Каждый шаг на этом пути дается с трудом: найти в себе мужество измениться, творчески подойти к выработке нового образа действий и воплотить задуманное на практике.

Но эти три вопроса всегда стоят в центре любого решения. Любой человек, любая компания могут сделать свою жизнь существенно лучше. Перемены вовсе не всегда создают путаницу и непреодолимые трудности.

И если вдуматься, у вас уже есть все необходимое для решения вашей проблемы.