Каймановы острова не согласны с дурной репутацией офшоров

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Британские власти хотят заставить иностранные компании, владеющие собственностью на территории Соединенного Королевства, декларировать свои активы в открытом реестре

Иностранные компании, владеющие собственностью на территории Соединенного Королевства, должны будут открыто декларировать свои активы. Британские власти объясняют эту меру необходимостью препятствовать коррупции и отмыванию денег.

Британия станет первой страной "Большой двадцатки", которая создаст открытый государственный реестр подобной информации.

Это – одна из мер, обсуждаемых на антикоррупционном саммите в Лондоне, в котором участвуют представители более 40 стран. В ходе саммита британский премьер Дэвид Кэмерон надеется согласовать целый пакет мер по борьбе с отмыванием денег.

Однако представители офшоров имеют свою позицию по этому вопросу.

Вместе с тем некоторые британские заморские территории и владения короны, где расположены "налоговые гавани", уже согласились допустить британских налоговых инспекторов и представителей правоохранительных органов к своим базам данных.

Кэмерон заявил также о необходимости создания международного центра, который будет координировать действия правоохранительных и надзорных ведомств разных стран в борьбе с коррупцией.

Высокий стандарт прозрачности

Между тем Джуд Скотт, глава компании Cayman Finance - агентства по продвижению финансовых услуг Каймановых островов, которое частично финансируется правительством этой британской заморской территории, - считает, что критика в адрес этого офшорного центра "совершенно не обоснована".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Представители более чем 40 стран собрались в Лондоне для участия в антикоррупционном саммите

По мнению Скотта, создание регистра фактических владельцев и бенефициариев зарегистрированных в офшорах компаний не принесет желаемого результата.

"Когда мы говорим о переходе к такой практике, то она будет эффективна лишь в том случае, если все финансовые центры будут ей следовать - независимо от того, относятся ли они к странам G20 или другим международным финансовым центрам", - сказал Джуд Скотт в интервью экономическому обозревателю Би-би-си Камалю Ахмеду.

"Мы уверены, что модель, которой мы следуем на Каймановых островах, сможет соответствовать любым требования прозрачности, принятым за международный стандарт, - считает Скотт. – Проблемы возникнут тогда, когда начнут выбирать, чья именно юрисдикция должна соответствовать требуемому высокому уровню".

Обозреватель Би-би-си Камаль Ахмед побеседовал с людьми, близкими к руководству Британских Виргинских островов. По их словам, не было никакого давления со стороны руководства Великобритании на предмет создания такого регистра для британских заморских территорий, так как не существовало международного соглашения, по которому этому примеру могли бы последовать другие страны.

И Каймановы, и Британские Виргинские острова согласились предоставить необходимую информацию о владельцах зарегистрированных в их юрисдикциях компаний налоговым и правоохранительным органам, занимающимся противодействием отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

"Определенный элемент секретности"

Ранее глава британской благотворительной организации Oxfam Марк Голдринг заметил, что Кэмерон должен серьезно "разобраться" с заморскими территориями британской короны.

"Недостаточно того, чтобы информация о владельцах компаний в британских налоговых гаванях была доступна только налоговым службам Великобритании. Она должна быть открыта для широкой публики, чтобы правительства и люди со всего мира могли потребовать обратно деньги, которые им принадлежат, и призвать налоговых жуликов к ответственности", - считает Голдринг.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Каймановы острова - одна из популярных "налоговых гаваней"

Но, по мнению Джуда Скотта, у прозрачности должны быть свои разумные границы.

"Есть определенный элемент секретности, который мы должны соблюдать в такого рода транзакциях – абсолютно при этом законных. Ведь когда мы идем в банк и переводим деньги - мы ожидаем, что какие-то данные не станут достоянием широкой публики, и мне кажется, это нормально, - замечает Скотт. - Конечно, если мы нарушаем закон, тогда мы должны понимать, что эти данные будут переданы соответствующим органам".

"Налоговое напряжение"

Несмотря на то, что Каймановы острова позволяют инвесторам сократить то, что Джуд Скотт называет "налоговым напряжением", это, по его словам, не является уклонением от уплаты налогов. Они продолжают платить налоги по месту проживания, а также в той стране, где были сделаны инвестиции.

Обозреватель Би-би-си спросил главу Cayman Finance, правы ли те, кто предлагает полностью закрыть все офшорные юрисдикции и лишить их экономической привлекательности.

"Эти люди абсолютно не правы, - ответил Скотт. – Мы бы очень хотели, чтобы они узнали о правдивых и положительных историях о том, как Каймановы острова во многих отношениях помогают мировой экономике, работая с крупнейшими клиентами и обеспечивая позитивные перемены на глобальном рынке".

Организация Transparency International, в свою очередь, считает, что лондонский саммит можно будет назвать успешным, только если его участники договорятся о конкретных шагах в нескольких направлениях.

В их числе - активный поиск инвестиций коррупционеров в мировых финансовых центрах и их вложений в недвижимость; преследование юристов, банкиров и финансистов, участвующих в схемах по отмыванию денег; отказ в визе при наличии обоснованных подозрений в коррупции; развитие системы обмена данными между правоохранительными органами, банками и компаниями.