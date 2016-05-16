"Мрия" в Австралии: кому нужен самолет длиной 84 метра?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Мрия" впервые прилетела в Австралию

Посмотреть на приземление гигантского транспортного самолета "Мрия" в Австралии собралось 20 тысяч человек.

В связи с этим за пределами России и Украины, где хорошо знают этот уникальный самолет, возник новый интерес к его истории и к особенностям конструкции.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Гигантский грузовой отсек "Мрии" способен вместить до 250т грузов

Транспортный самолет АН-225 был создан в Советском Союзе в 1984-88 годах для транспортировки космического корабля многоразового использования "Буран" и, в перспективе, для воздушных стартов будущих космических систем.

Это был самый крупный в истории самолет, и он остается таковым по сей день. Его фюзеляж имеет длину в 84 метра. Размах крыльев транспортника - 88 метров.

Сухой вес самолета составляет 175 тонн. Размеры грузового отсека составляют 43 х 6,4 х 4,4 м, что позволяет вмещать массивные грузы - например, до 50 легковых автомашин.

Правообладатель иллюстрации SHUTTERSTOCK Image caption Самолет разгружается через грузовой люк в носу

В настоящее время в эксплуатации находится единственный построенный самолет этой модели: строительство второго началось, но так никогда и не было завершено. Машина принадлежит украинской компании Antonov Airlines.

В Австралии до сих пор его никогда не видели. Он прибыл в понедельник в город Перт, доставив чешский электрогенератор весом 117 тонн.

"Ан-225 появляется на публике редко, так как он обслуживает весьма ограниченный рынок, - говорит директор отдела авиационной стратегии в компании Mott MacDonald Aviation Лори Прайс. - 99,5% рынка грузовых перевозок с успехом обслуживаются самолетами Boeing 747".

Ан-225 был спроектирован и изготовлен на Киевском механическом заводе (КМЗ). В 1988 году он совершил свой первый полет, а спустя год был принят в эксплуатацию. Существовали планы постройки нескольких таких самолетов, однако распад Советского Союза помешал их осуществлению.

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Мощное шасси транспортника состоит из нескольких десятков колес

Он был снят с эксплуатации в 1994 году, но снова поднялся в воздух в 2001-м после длительных ремонтных работ. Он не раз использовался для доставки особо тяжелых грузов в районы стихийных бедствий по всему миру, например, после землетрясения на Гаити в 2010 году и в Японию после цунами в 2011-м.

Этот шестимоторный самолет способен перевозить до 250 тонн грузов, в том числе на внешней подвеске. Boeing 747-800 может поднять в воздух 140 тонн, а европейский Airbus 330 - всего 65 тонн.

Правообладатель иллюстрации SHUTTERSTOCK Image caption Самолет взлетел в Праге с тяжелым генератором на борту

Его грузовой люк расположен в носу и имеет ширину 6,4 метра - у Boeing 747-800 диаметр люка вдвое меньше.

Часто звучит вопрос: для чего нужен такой массивный самолет в наше время, когда размеры и грузоподъемность морских транспортных судов постоянно растут?

"Дело в том, что отправка многих массивных грузов по морю обошлась бы слишком дорого и заняла бы месяцы, - говорит Лори Прайс. - Пути подъезда к причалу в местах погрузки и разгрузки пришлось бы переделывать, например, убирая препятствия в виде уличных фонарей".

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption "Еловый гусь (Spruce Goose)" имел больший размах крыльев, но его фюзеляж был короче

Известный гигантский самолет, спроектированный американским миллионером Говардом Хьюзом - H-4 "Геркулес", известный также под названием "Еловый гусь" - имел больший размах крыльев - 98 метров. Но этот самолет поднялся в воздух лишь один раз.

В период с 10 по 15 мая 2016 года "Мрия" совершила перелет из Украины в Австралию, совершив по пути четыре посадки — в Праге, в Туркменистане, Индии и Малайзии. Дальность перелёта составила свыше 15,5 тысяч км.