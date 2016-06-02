Как научиться ничего не откладывать на потом

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Пускаете самолетики на рабочем месте, чтобы избежать срочных дел? Такое случается почти с каждым

Прямо сейчас. Нет, правда, не надо откладывать на завтра! По мнению обозревателя BBC Capital, эта простая формула может существенно повысить ваши шансы на успех.

У вас большие планы на этот день: несколько задач, в том числе срочных. Но день пролетает незаметно, наступает вечер, и вы вынуждены констатировать, что выполнили далеко не всё. Не правда ли, знакомая ситуация?

Со мной такое тоже бывало. И поэтому несколько месяцев назад я решила ежедневно составлять почасовой план рабочего дня, который до этого протекал у меня довольно хаотично.

Вместо того чтобы уныло созерцать длинный список дел, оставляя все самое скучное на потом, я решила следовать плану, в котором для каждой задачи отведено свое время.

Час на обдумывание тем для статей, полчаса на счета и так далее. Сначала было непривычно, но потом составление плана на день стало для меня второй натурой.

Теперь я успеваю больше и при этом не чувствую себя загнанной.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Составить план на день и потом как следует отдохнуть... Что-то не так?

Этот пример мог бы заинтересовать многих психологов, обожающих рассуждать о привычках.

Как только какое-нибудь действие входит у нас в привычку, для его совершения требуется лишь минимальное волевое усилие.

Мы сами в ответе за свои привычки

По мере роста интереса к самосовершенствованию тема формирования привычки выходит на первый план.

С появлением десятков новых книг, в том числе таких, как "Сила привычки" американского журналиста Чарлза Дахигга и "Формирование привычек для успеха на всю жизнь" американского тренера и диетолога Роберта Девито, эта идея обрела еще большую популярность.

"В каком-то смысле мы сами в ответе за свои привычки, ведь они складываются из наших повседневных действий", - считает Венди Вуд, доктор наук и профессор психологии и бизнеса в Университете Южной Калифорнии (США). И все же формирование привычки – "это не панацея".

Да, теперь я спозаранку сажусь за ноутбук и составляю подробный план дня (а еще я размечаю разными цветами сроки выполнения задач в приложении Google Календарь).

Но вне работы у меня по-прежнему не получается правильно распределять время. И, несмотря на подсказки своего календаря, во второй половине дня мне очень трудно оставаться собранной.

Ловушка целеполагания

Основная ошибка, которую часто допускают при попытке выработать у себя новую привычку, - это неумение отличить привычку от цели. Приобретение этого навыка поможет избавиться от тревоги.

"Цели могут вызывать у человека серьезный стресс, - считает Лара Филдинг, доктор наук и главный психолог Калифорнийского университета в городе Лос-Анджелесе (США). - Постарайтесь сосредоточиться на ценностях, а не на целях".

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Хотите сбросить вес, но считаете, что эта цель психологически изматывающа? Подумайте о своем здоровье

К примеру, цель сбросить двадцать килограммов за два месяца может быть куда более психологически изматывающей, нежели задача выработать в себе привычку к здоровому образу жизни.

Вместо того чтобы ставить перед собой конкретную цель, можно попробовать изменить то, что для вас действительно важно.

Привычки не связаны с конкретными сроками, так что нет смысла вести подсчет времени

"Ценности - более широкое понятие, которое влияет на принятие сиюминутных решений", - добавляет Филдинг.

Если слегка пересмотреть свой подход и отказаться от достижения конкретной цели ради более масштабных задач, то выработка соответствующей привычки будет происходить проще и быстрее.

И это еще не все. Привычки не связаны с конкретными сроками, так что нет смысла вести подсчет времени, за которое должна сформироваться та или иная привычка.

Как говорит американская писательница Гретхен Рубин (автор книги "Лучше, чем раньше. Что я узнала о формировании и нарушении привычек: больше спать, не откладывать на потом, не есть сахара и жить счастливо"), если вы решили делать что-нибудь постоянно, бессмысленно задаваться вопросом о том, сколько времени это займет.

Некоторые вещи входят в привычку за несколько дней, а на некоторые требуются годы.

"Это очень индивидуально, - утверждает она. - Здесь нет никаких шаблонов… Но по-настоящему успешные люди - это те, кто сумел сформировать у себя хорошие привычки".

План формирования привычек

Филдинг не случайно уделяет так много времени вопросу о том, какие привычки человек желал бы использовать в жизни.

Сколько бы люди ни утверждали, что им хочется чего-то добиться, если на самом деле им хочется другого, то на этом пути их вряд ли ждет успех.

Найдите в своей будущей привычке что-нибудь такое, что вам интересно

Люди естественным образом "делают больше того, что им нравится, и меньше того, что им не нравится, - поясняет Филдинг. - Если у вас не получается найти то, что доставляет вам удовольствие, найдите способ делать дела с интересом".

По ее словам, большинство людей не уделяют достаточно внимания выбору тех привычек, которые будут приносить им радость и которые проще будет воспроизвести в долгосрочной перспективе.

Вместо этого они зацикливаются на том, что им нравится меньше всего, а потом не могут заставить себя даже начать.

Смысл состоит в том, чтобы найти в своей будущей привычке что-нибудь такое, что вам интересно.

К примеру, если в этом году вы хотите начать больше читать, но после долгого рабочего дня у вас болят глаза, воспитать в себе тягу к чтению может быть затруднительно.

Однако, как подсказывает психолог, в этом случае вам может понравиться слушать аудиокниги.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Вы можете перестать откладывать дела на потом и сформировать у себя хорошие привычки. Ну а потом поиграть в гольф с помощью зонтика

Если вам хочется регулярно совершать пробежки, потому что они благотворно влияют на ваше самочувствие, но бегать в одиночку вам настолько скучно или уныло, что вы начинаете искать поводы пропустить пробежку, возьмите с собой друга или собаку, чтобы это занятие быстрее вошло в привычку.

Привыкая составлять ежедневные планы, я отправляла их по электронной почте своей подруге - так было веселее, поскольку я могла ожидать от нее поддержки и ответов (только надо устоять перед искушением перескочить на другую тему и потерять слишком много времени!).

Не пытайтесь сразу взять на себя слишком много. Для формирования привычки Филдинг советует двигаться "небольшими посильными шагами".

К примеру, в самые загруженные периоды я иногда пропускаю составление календаря. Но полезно знать, что если я не выполняю это каждый день, это еще не значит, что мне не удалось сформировать привычку.

Вознаграждать ли себя за заслуги?

Некоторые специалисты рекомендуют придумать себе значимую награду за следование выбранному подходу.

Такие вознаграждения могут помочь быстрее сформировать привычку за счет создания "условных ассоциаций с тем, как следует себя вести в заданных обстоятельствах", убеждена Вуд.

Поблажки только мешают формированию привычки

Вознаграждение может произойти естественным путем - просто за счет следования привычке (в качестве примера можно привести улучшение самочувствия после физзарядки). А может заключаться в 15-минутном перерыве, если вы до самого обеда не заглядывали в "Фейсбук".

Однако некоторые виды вознаграждения могут привести к обратным результатам.

Например, если позволить себе что-нибудь вкусненькое в награду за снижение веса, это может повысить мотивацию к достижению цели, но помешать формированию привычки, как утверждает Рубин.

По данным ее исследований, вознаграждение за следование привычке уменьшает вероятность ее закрепления.

"Награда за здоровое питание - это здоровое питание, - считает она. - А поблажки только мешают формированию привычки".

В моем случае ежедневное составление плана позволило мне повысить производительность труда, и это само по себе достаточная награда.

Я не чувствую себя такой вымотанной и успеваю больше.