Россияне в мае просрочили выплату почти 14 млн кредитов

В мае россияне пропустили выплаты по более чем 13,7 млн кредитов из 75 млн открытых займов, сообщает Объединенное кредитное бюро.

Число просроченных кредитов в мае выросло на 958 тысяч. С января по май 2016 года темпы роста просроченных кредитов составили 8%, что сравнимо с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года растет и количество "плохих" кредитов – это те займы, по которым не платят в течение 90 дней и более. Шансы на то, что такие долги будут возвращены, очень невелики.

С начала года количество таких кредитов выросло на 7% против 11% в прошлом году: оно стало выше на 695 тысяч и составило более 10,2 млн. Доля "плохих" кредитов достигла 13,5%.

Быстрее всего количество просроченных кредитов растет в сегменте ипотечного кредитования. С начала года оно выросло на 22% до 103 тысяч штук – это 3,9% общего объема открытых кредитов. Общий объем просроченных ипотечных кредитов составил 155 млрд рублей.

Лидером по количеству просроченных кредитов остается автокредитование: здесь просрочены 193 тысячи кредитов, при этом их количество с начала года выросло всего на 1%. Объемы просроченной задолженности составили 80 млрд рублей.

Общий объем просроченных кредитов наличными составил 777 млрд рублей. Всего просрочено 7,9 млн кредитов - на 9% больше. чем по состоянию на начало года.

Ранее эксперты ОКБ сообщали, что в России растет доля кредитов, которые вряд ли будут возвращены. Банкам придется эти долги списывать или передавать коллекторам.

На Петербургском международном экономическом форуме эксперты утверждали, что в России в ближайшее время продолжится банковский кризис. Они прогнозируют сокращение количества банков.