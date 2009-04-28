Скончалась прима-балерина Большого театра Екатерина Максимова

Image caption Почти 30 лет Екатерина Максимова была солисткой Большого театра

Прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР Екатерина Максимова ушла из жизни.

Как сообщили в дирекции Большого театра, балерина скоропостижно скончалась в ночь на вторник у себя дома в Москве. Ей было 70.

По словам пресс-аташе театра Екатерины Новиковой, причина смерти пока не установлена.

С 1958 года Максимова более 30 лет была ведущей артисткой Большого театра, где выступала в дуэте с супругом Владимиром Васильевым. Их артистический тандем считается в балете эталонным.

"Весть о кончине жены застала Васильева в Неаполе, где он находится в творческой командировке, - сказал генеральный директор Большого театра Анатолий Иксанов. - Мы сообщили ему о трагическом событии. Первым самолетом он вылетает в Москву, и тогда мы вместе решим, где и когда пройдут прощание и похороны Екатерины Сергеевны".

Президент Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным прославленной балерины и коллективу Большого театра.

Легенда Большого

Екатерина Максимова родилась в 1939 году в Москве, окончила Московское хореографическое училище по классу Елизаветы Гердт и в 1958 году поступила в труппу Большого театра. Уже на следующий год балерина приняла участие в первых гастролях Большого балета в США, где получила восторженный прием.

Image caption На этом фото, сделанном 19 февраля, Максимова любуется балетом "Спящая красавица", в котором когда-то солировала сама

В 1960 году, работая над партией Жизели, Максимова репетировал под руководством великой русской балерины Галины Улановой.

В репертуаре Максимовой - все ведущие роли в классических балетах: Жизель (в одноименном балете), Китри ("Дон Кихот"), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро"), Аврора ("Спящая красавица"), Балерина ("Петрушка") и другие.

С 1990 года Екатерина Максимова преподавала в театре "Кремлевский балет", с 1998 года была балетмейстером Большого театра.

Последнее выступление балерины на сцене Большого театра состоялось в день ее 60-летия в 1999 году - в минибалете "Сады Вилландри" на музыку Шуберта.