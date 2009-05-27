На Радио Ватикана теперь будут рекламные паузы

Image caption Радио Ватикана - одна из старейших радиостанций в Европе

Голос Римской католической церкви - Радио Ватикана - с июля нынешнего года станет коммерческим. То есть в эфире радиостанции появится реклама.

Такая мера вызвана необходимостью бороться с условиями мирового финансового кризиса.

Радио Ватикана - одна из старейших в Европе радиостанций, которая начала вещание в 1931 году.

Годовое вещание станции обходится Ватикану в 30 миллионов евро (21,4 млн. долларов), и в условиях кризиса святые отцы решили найти новый способ финансирования своего радио.

Специальное агентство Ватикана будет тщательно прослушивать предлагаемые рекламные ролики, чтобы убедиться, что они соответствуют всем моральным нормам и правилам Римской католической церкви.

Папа одобрил

Дизайн первого радиоприемника Радио Ватикана принадлежит известному итальянскому инженеру-электрику, лауреату Нобелевской премии Гульельмо Маркони. Именно ему первому удалось передать голосовое сообщение с помощью беспроводного сигнала.

Радио Ватикана, которое также называют Голосом Папы, вещает по всем миру на коротких, средних и длинных волнах, в Риме - в FM-диапазоне, а также в интернете.

6 июля в эфир выйдет первая за всю историю существования радиостанции реклама.

В качестве первого рекламодателя Ватикан выбрал итальянскую электрокомпанию, но надеется со временем привлечь желающих со всего мира.

Папа Римский Бенедикт XVI лично одобрил новый коммерческий эксперимент.