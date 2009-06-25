Найден древнейший музыкальный инструмент

Немецкие археологи опубликовали описания флейт, которым насчитывается 35 тысяч лет. Это древнейшие музыкальные инструменты, найденные до сих пор.

Как считают исследователи, опубликовавшие статью в журнале Nature, музыка явно была распространена уже в доисторические времена.

По их мнению, любовь к музыке вполне могла дать кроманьонцам – предкам современного человека - преимущества в конкуренции с неандертальцами.

Группа исследователей из Тюбингенского университета рассказывает о трех флейтах, найденных в пещере Холе Фелс на юге Германии.

Эта пещера уже известна другими находками – в мае члены той же группы археологов нашли в ней древнейшую эротическую скульптуру – резную женскую фигурку.

Самая сохранившаяся из флейт вырезана из кости крыла грифа. Она имеет длину 20 см и снабжена пятью отверстиями для пальцев и двумя V-образными зарубками на одном из концов, которые выполняли роль мундштука.

Археологи обнаружили также обломки еще двух флейт, вырезанных из бивней мамонта.

Творцы музыки

Эти находки свидетельствуют, по мнению профессор Николаса Конарда, что уже 40 тысяч лет назад, когда предки современного человека расселились по Европе, музыка сопровождала их.

«Музыка была частью повседневной жизни первобытного человека», - утверждает профессор.

Музыка использовалась в целом ряде социальных контекстов – возможно, в ходе религиозных церемоний, возможно, просто для развлечения – совсем так, как мы относимся к музыке сегодня, считает археолог.

Последние находки немецких археологов заставляют предположить, что творческие способности человека были очевидны и на заре его существования.

Как говорит профессор Конард, люди, пришедшие в наши края 40 тысяч лет назад, уже обладали целым рядом символических предметов, например, фигурками, изображающими мифологические существа, разнообразными украшениями, а также хорошо развитыми музыкальными традициями.

Столь раннее появление культуры и искусства вполне может объяснить, почему наши предки вытеснили неандертальцев, живших в Европе намного раньше и исчезнувших вскоре после появления там кроманьонцев.

Музыка вполне могла способствовать образованию и сохранению широких социальных связей. А они, в свою очередь, могли облегчать демографическую и географическую экспансию наших предков, что дало им огромные преимущества перед консервативными и более изолированными группами неандертальцев, говорится в статье.