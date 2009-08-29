Ноэль Галлахер уходит из Oasis

Image caption Отношения братьев были непростыми с момента образования Oasis в 1991 году

Один из основателей группы Oasis Ноэль Галлахер заявил, что покидает команду из-за того, что больше не может работать со своим братом Лиамом.

"С некоторой грустью и большим облегчением сообщаю вам, что сегодня вечером я ушел из Oasis. Люди могут говорить и писать, что хотят, но я просто не могу больше работать с Лиамом ни дня", - говорится в заявлении, размещенном на сайте группы.

Одновременно Ноэль Галлахер извинился перед теми, кто купил билеты на концерты группы в Париже, Констанце и Милане.

Объявление последовало после неожиданной отмены выступления Oasis, которое должно было состояться в пятницу вечером на музыкальном фестивале Rock en Seine неподалеку от Парижа.

По словам организаторов, братья подрались за сценой незадолго до планируемого выхода на нее, после чего Ноэль покинул фестиваль и отказался возвращаться.

30-тысячной аудитории объявили: "Группа более не существует. Они не будут играть сегодня и отменяют оставшиеся концерты своего европейского турне".

Окончательный разрыв

В прошлое воскресенье не состоялся и концерт Oasis на знаменитом британском рок-фестивале V Festival – якобы из-за ларингита, которым заболел Лиам.

Image caption "Я просто не могу больше работать с Лиамом ни дня", - сказал Ноэль

Отношения вокалиста группы Лиама Галлахера и его старшего брата Ноэля, автора большинства текстов Oasis и гитариста, были непростыми с момента образования команды в 1991 году.

Недавно младший из Галлахеров заявил, что общение братьев прекратилось полностью: они ездят на гастроли по отдельности и видятся исключительно на сцене.

Oasis стали одной из наиболее коммерчески успешных британских рок-групп: мировые тиражи их альбомов превысили 50 млн экземпляров.

В середине 1990-х годов команда из Манчестера стала лидером течения в британской музыке, получившего название "бритпоп".