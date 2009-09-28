Юбилей Кормильцева: "Эта музыка будет вечной…"

Image caption Средства на памятник Илье Кормильцеву собирали друзья и коллеги поэта

На Троекуровском кладбище Москвы открыт памятник поэту, переводчику, издателю и мыслителю Илье Кормильцеву. В клубе "Б2" состоялся концерт, в котором приняли участие друзья и коллеги поэта.

Если бы не неизлечимая болезнь, от которой он умер в Лондоне два с половиной года назад, то 26 сентября Кормильцев отпраздновал бы пятидесятилетие.

Памятник представляет собой черную и белую мраморные плиты, развернутые, как страницы книги, между которыми закреплены очки, будто оставленные отошедшим на секунду хозяином. Точь-в-точь такие юбиляр носил последние годы жизни.

На белой плите – цитата из песни группы "Наутилус Помпилиус": "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки".

Идею памятника подсказала младшая дочь Ильи Кормильцева Каролина, автором проекта стал его ближайший друг, художник Александр Коротич, оформлявший обложки двух альбомов "Наутилуса", а в материале работу выполнил скульптор Владимир Афанасьев.

Народу на кладбище пришло не много, в отличие от дня похорон, что, наверное, не удивительно. На концерте аншлага тоже не было, хотя зал был по ощущению скорее наполовину полон, чем наполовину пуст.

В интервью bbcrussian.com Александр Коротич рассказал, что деньги на создание памятника были собраны во время благотворительного концерта памяти Кормильцева в феврале 2007 года. А когда выяснилось, что средств все равно не хватает, помогли друзья и в их числе Вячеслав Бутусов. Памятник обошелся в 4 тысячи долларов.

Как отмечали выступавшие и на открытии памятника, и в "Б2", Кормильцев был очень увлекающимся и резким человеком, поэтому общаться с ним было не всегда просто.

Друзья и противники

"Наверное, не было у Ильи таких друзей, которым бы он не досадил", - иронизировал Коротич.

Image caption На концерте в клубе "Б2" звучали песни и стихи Ильи Кормильцева

Одним из таких друзей был и Вячеслав Бутусов, которому, после его выступления на молодежном форуме движения "Наши" "Селигер-2006", Кормильцев направил открытое письмо.

Оскорбленный поэт, в частности, писал: "Я не хочу, чтобы наемные гопники, оттягивающиеся за счет налогоплательщиков, внимали стихам, которые я писал сердцем и кровью". После этого бывшие друзья и соратники не общались.

Кормильцеву отдавали должное не только друзья, но и идейные противники.

Журналист Михаил Леонтьев говорил в интервью "Маяку" через день после смерти поэта: "Илья Кормильцев совершенно великолепный человек. Он был парадоксалист. Его политические взгляды были очень сильно не похожими на мои. Илья был свободно мыслящим человеком - абсолютно свободно, он не ограничивал ни мышление, ни воображение никакими политкорректными табу".

Вспоминаются различные характеристики Кормильцева, данные в нескольких интервью и со сцены: "марсианин", "изгой", "уникальный мыслитель, устремленный в будущее", "настоящий патриот", "человек мифа" и даже "человек, который разрушил Советский Союз".

Ощущая свою ответственность за все то, что произошло в его стране за последние 20 лет и разочаровавшись в русском рок-движении, сам Кормильцев говорил: "Я смотрю на новое поколение и ужасаюсь, что виноват в том, что с ним случилось"

"Главное в творчестве Кормильцева – он сам"

На юбилейном вечере выступали Александр Пантыкин, Олег Сакмаров, Татьяна Зыкина, группы "Выход" и "Мегаполис", поэты Андрей Родионов и Всеволод Емелин.

Кормильцев, при блестящих стихах и организационной деятельности, как личность был гораздо больше того, что он сделал Всеволод Емелин,<br>поэт

Однако, по словам организатора концерта, музыкального критика и продюсера Александра Кушнира, кульминацией стали два стихотворения, на грани истерики прочитанные с трудом державшимся на ногах лидером группы "Агата Кристи" Глебом Самойловым.

Завершилось выступление такими строчками:

"Так зацелуем же руки богоизбранной власти,

Ее сакральной ценности и сакральной сласти.

Когда со всею силою ада

Она раздавит лучших и первых,

Вряд ли на улице запылают баррикады –

У опытных рабов крепкие нервы".

"Я считаю, что это был такой пятиминутный рок-н-ролльный сет настоящий, которого в России не было уже лет 10-15. И не важно, в каком настроении, в каком состоянии он вышел на сцену, держался ли он за микрофон или за стойку, но для меня это было откровение божие, для меня это был Моррисон. Для меня это гимн сегодняшнего вечера", - сказал Кушнир в интервью bbcrussian.com.

На вопрос, что из творчества Кормильцева его друзья считают самым главным и самым ценным, они почти все, не сговариваясь, назвали его самого.

"Не встречал человека круче"

По мнению поэта Всеволода Емелина, Кормильцев реализовался процентов на 15. И это несмотря на множество песен, переводы с четырех языков, издательскую деятельность в серии "За иллюминатором" и в издательстве "Ультра. Культура".

Image caption Имя поэта на мемориальной скамейке в лондонском парке написано по-русски

"Я не встречал в своей жизни человека круче, чем Илья Кормильцев. Часто бывает, что читаешь книжку, встречаешься с писателем и понимаешь, что его творчество выше его личности. Кормильцев, при блестящих стихах и организационной деятельности, как личность был гораздо больше того, что он сделал", - считает Емелин.

Установленная на могиле Кормильцева скульптура – не первый памятник поэту. Год назад в Лондоне в парке Линкольнз-Инн-Филдс появилась мемориальная скамейка Ильи Кормильцева. На табличке, прибитой к скамейке, имя поэта написано на русском языке.

Однако друзья Ильи Кормильцева считают, что лучшим памятником поэту должна стать книга, полное собрание его стихов, писем, статей и интервью.

Они понимают сложность такой задачи в связи с законодательством об охране авторских прав, но надеются, что правообладатели - телеканалы, радиостанции и издательства - пойдут им навстречу.