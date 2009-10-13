Авторство да Винчи установили по отпечаткам пальцев?

Image caption Отпечатки пальцев в левом верхнем углу портрета могут принадлежать Леонардо да Винчи

Портрет, до сих пор считавшийся работой некоего немецкого художника, может оказаться картиной Леонардо да Винчи. Исследователи обнаружили на картине отпечатки пальцев мастера.

Лондонский журнал Antiques Trade Gazette пишет о том, что портрет девушки, фигурировавший в каталогах как "картина немецкого художника начала XIX века", может стоить несколько миллионов долларов.

Эксперты по живописи нашли отпечаток указательного и среднего пальцев в левом верхнем углу картины. По их мнению он "в высшей степени схож" с отпечатком на картине да Винчи "Святой Иероним", хранящейся в Ватикане.

Эксперты также указывают на значительное сходство портрета девушки с картиной Да Винчи "Портрет женщины в профиль", который висит в Виндзорском замке.

Кроме того, в статье Antiques Trade Gazette отмечается, что мазки тушью и мелом выполнены левой рукой, а известно, что да Винчи был именно левшой.

На 400 лет старше, чем предполагалось?

Платье и прическа изображенной девушки соответствуют миланской моде конца XV века. Результаты радиоуглеродного анализа картины также показывают, что картина была нарисована приблизительно в это время.

В добавок к этому, Мартин Кемп, почетный профессор истории искусств Оксфордского университета, считает, что, вероятно, позировала для портрета юная Бьянка Сфорца – дочь Людовико Сфорцы, герцога Милана, жившего во второй половине XV века.

По словам Кемпа, он пришел к этому выводу "методом исключения".

Больше, чем "просто портрет 19 века"

В недавнем прошлом картина, размеры которой 23 на 33 сантиметра, сменила владельцев несколько раз.

В 1998 году работа была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке как "Портрет молодой девушки в профиль в платье эпохи Ренессанс".

Заплатившая за него тогда 19 тысяч долларов арт-дилер Кейт Ганз затем перепродала портрет канадскому ценителю искусства Питеру Сильверману за сумму, близкую к 20 тысячам долларов.

Сильверман решил глубже исследовать историю картины после того, как в прошлом году побеседовал с доктором Николасом Тернером, бывшим хранителем Британского музея.

В следующем году портрет будет выставлен в Швеции.