Авторы передачи Top Gear получили очередной выговор

Image caption Шутки на грани допустимого - "фирменный знак" Top Gear

Комиссия по этике британских СМИ пришла к выводу, что показанная в телепрограмме Би-би-си Top Gear шуточная реклама демонстрирует насилие, недопустимое для времени ее выхода в эфир.

В этой пародийной рекламе человек ... кончает с собой выстрелом в голову. По поводу ее показа в программе 50 человек обратились с жалобами в Комиссию по этике вещания (Ofcom).

На слушаниях, где рассматривались жалобы, руководство Би-би-си настаивало, что эта "реклама" - которая вышла в эфир до 21:00, т.е. до так называемой "линии водораздела" - "безусловно комична и чрезвычайно смешна".

Однако Комиссия по этике пришла к выводу, что показанное в программе "вышло за пределы ожиданий" аудитории.

По заключению Комиссии, сцена самоубийства в ролике было "излишне детальной" и "потенциально шокирующей", а ее использование не было продиктовано сюжетной необходимостью.

Купюра

Авторы передачи - как принято делать в подобных случаях - никак не предупредили о содержании ролика в программе. В ней, помимо этого, была и еще одна пародийная реклама, где в больничном приемном покое фигурировал человек с оторванной рукой.

Image caption Кларксон верит в эпатаж

Комиссия по этике также отметила, что сцена "самоубийства" была удалена из повторного выпуска передачи, который вышел в эфир канала Би-би-си-2 в более раннем сегменте вещательного дня.

Авторы программы - Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мей - не впервые попадают в поле зрения Комиссии по этике вещания.

В 2007 году Кларксону было сделано замечание за то, что в ходе одной из передач он охарактеризовал некий автомобиль как "голубой": это было расценено как гомофобское высказывание.

Годом позже - несмотря на поступившие 500 жалоб - Кларксон обошелся без выговора, когда пошутил по поводу того, что водители грузовиков чуть ли не через одного - убийцы проституток (в феврале 2008 года некто Стив Райт, водитель автопогрузчика, был осужден за убийство пяти проституток в Испвиче).

На своем последнем заседании Комиссия по этике отвергла еще 13 жалоб на Джереми Кларксона по поводу трех других его высказываний.