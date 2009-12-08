В Москве простились с Вячеславом Тихоновым

Image caption Проводить Вячеслава Тихонова в последний путь в Дом кино пришли сотни людей

Во вторник на московском Новодевичьем кладбище был с воинскими почестями похоронен Вячеслав Тихонов. Отпевание актера прошло в храме Христа Спасителя.

Гроб с телом народного артиста СССР был предан земле под артиллерийские залпы и звуки музыки, исполняемой военным оркестром.

Могила Тихонова расположена рядом с захоронениями других известных актеров - Георгия Жженова и Клары Лучко.

Рано утром гроб с телом актера привезли в храм Христа Спасителя. Отпевание прошло в верхнем храме, а в нижнем в это время отслужили литургию.

По словам зятя Тихонова Николая Вороновского, родственники артиста хотели, чтобы церковная церемония прошла в узком кругу, и на отпевании присутствовали всего около 100 человек.

Желающие проводить актера в последний путь пришли в московский Дом кино. Гражданская панихида началась в 11:00. Сотни людей с цветами собрались у Дома кино с раннего утра.

Прощание с актером проходило под музыку из телесериала "Семнадцать мгновений весны", в котором он сыграл свою, возможно, самую известную роль.

Такие люди, как Вячеслав Васильевич, уходят, а на его место, к сожалению, никто не приходит Алексей Панин,<br>актер

"Одним из последних рыцарей советского кино" назвал Тихонова министр культуры России Александр Авдеев. По его словам, Россия потеряла выдающегося актера и деятеля национального кино, который "гранями своего таланта задевал каждого из нас".

Режиссер Эльдар Рязанов описал Тихонова как "аристократа духа и невероятно скромного человека, который не считал себя ни персоной, ни лауреатом, ни героем".

"Никто так не умел молчать в этой жизни, не суетиться, не пресмыкаться ни перед кем. Он был честен и чист душой", - сказала о Тихонове народная артистка России Татьяна Конюхова.

"Такие люди, как Вячеслав Васильевич, уходят, а на его место, к сожалению, никто не приходит. Он был личностью, он был фигурой, а мы все какие-то мелкие", - сказал артист Алексей Панин.

"Семнадцать мгновений"

Российские журналисты сообщали, что еще во вторник утром семья Тихонова не была уверена, где и когда пройдут похороны актера.

Зять актера Николай Вороновский рассказывал агентству Интерфакс, что "московские власти еще не дали официального разрешения на место его захоронения".

Image caption Роль Штирлица/Исаева стала, пожалуй, самой известной в творческой карьере Тихонова.

Вместе с тем, источник агентства в московской мэрии рассказал, что столичный мэр Юрий Лужков принял решение о захоронении Тихонова именно на Новодевичьем кладбище, "удовлетворив просьбу Союза кинематографистов России и родственников покойного".

Вячеслав Тихонов умер в минувшую пятницу на 82-м году жизни.

В России популярность ему принесли роли во многих фильмах, в том числе образ солдата в "Они сражались за родину" Сергея Бондарчука, писателя в "Белом Биме черное ухо" и учителя в "Доживем до понедельника" Станислава Ростоцкого.

За рубежом Вячеслав Тихонов известен в основном как исполнитель роли князя Болконского в киноэпопее "Война и мир" Сергея Бондарчука, в 1968 году получившей премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Однако настоящую популярность Тихонову принес сериал Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны", в котором он сыграл штандартенфюрера Макса Отто фон Штирлица (он же советский разведчик Максим Исаев).