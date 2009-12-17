Продюсеры Би-би-си в 1969-м недооценили Led Zeppelin

Image caption Тогда имена музыкантов еще никому ни о чем не говорили

Старомодной и неубедительной назвали продюсеры Би-би-си британскую группу LedZeppelin в 1969 году, после того как послушали музыкантов в одной из студий корпорации.

Как свидетельствуют документы, хранящиеся в архиве Би-би-си, группа, которая в 1970-е стала одной из величайших в истории рока и продала в общей сложности 300 млн альбомов по всему миру, была приглашена на пробное прослушивание. После которого ее творчество подверглось жесткой критике.

Один из членов комиссии сказал: Led Zeppelin не подходят для стандартного дневного радиоэфира, что их могут слушать только специалисты; другой отозвался об их игре как о неоригинальной и неубедительной. А третий и вовсе пригвоздил музыкантов: издаваемые им звуки он назвал старомодными.

Плохой звук

В интервью, записанном одной из радиостанций Би-би-си в преддверии Рождества 2009 года, легендарный гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж вспоминал: "Мы сыграли свой материал - какой-то из тогдашнего альбома, остальное было просто импровизацией... экспромт и творчество - так все было в те времена".

Image caption Официально группа распалась в 1980-м

Со временем Led Zeppelin записали несколько концертов в студии главной музыкальной радиостанции Би-би-си, Radio 1. Во время одного из них, в 1971-м, музыканты и продюсеры рассорились по поводу качества звука, и через день после выхода программы музыканты отозвали согласие на дальнейшую трансляцию этой записи.

Они написали в Би-би-си письмо, в котором потребовали, чтобы программу не выпускали в эфир на другие страны. Конфликт в конце концов был разрешен: Джимми Пейдж вмешался лично и перемикшировал запись.

В записке, которая хранится в архиве до сих пор, сказано: музыканты полагали, что "так в техническом смысле будет лучше и для Би-би-си, и для нас, а в денежном отношении будет стоить столько же".

Авторы посвященной искусству странички Би-би-си того времени описывают Led Zeppelin как группу, стиль которой представляет собой смешение направлений из самых разных источников и творчество которой выходит за рамки одного конкретного жанра.

Это роковые интерпретации блюза и фолк-музыки с элементами рокабилли, регги, соула, фанка и прочего, указывает автор.

Журнал Rolling Stone однажды назвал Led Zeppelin "величайшей группой 1970-х" и "безусловно, одной из самых долгоиграющих групп в истории рока". Каждый из их оригинальных студийных альбомов обязательно поднимался в первую десятку хит-парада альбомов американского журнала Billboard.

Группа, официально распавшаяся в 1980 году, в декабре 2007-м собралась на свой первый за 19 лет концерт, который сыграла для 20 тысяч поклонников на сцене О2 в лондонском Гринвиче. Двухчасовое выступление открыла композиция Good Times Bad Times, которая была первой на их дебютном альбоме.

Во время этого концерта на сцене вместе с участниками оригинального состава Led Zeppelin - Джимми Пейджем, Робертом Плантом и Джоном Полом Джонсом - играл Джейсон Бонэм, сын умершего барабанщика Джона.

А затем появились слухи, что группа все же может воссоединиться, но уже без Планта.