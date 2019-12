Группа "АББА" попала в "Зал славы рок-н-ролла"

Image caption Войти в "Зал славы рок-н-ролла" музыканты могут лишь спустя 25 лет после выхода первого альбома

Почетными членами американского музея современной музыки стали шведская группа "АББА", американец Игги Поп и британский коллектив Genesis.

На юбилейной, 25-й церемонии, которая состоялась в концертном зале "Уолдорф Астория" в Нью-Йорке, присутствовала лишь половина легендарного шведского квартета - Бенни Андерсон и Анни-Фрид Люнгстад. Бьерн Ульвеус и Агнета Фельдског на торжества не приехали.

"От имени всей нашей группы хочу сказать, что мы очень и очень горды", - сказал Андерсон, но добавил, что "АББА" уже никогда не соберется в прежнем составом.

Мировую известность группа получила в 1974 году после победы на конкурсе "Евровидение". Вслед за этим успехом "АББА" выпустила целую серию музыкальных хитов, таких как Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Super Trouper.

На церемонии награждения американская певица Фейт Хилл под аккомпанемент Андерсона исполнила еще один хит квартета – The Winner Takes It All.

Мятежные и беспокойные

Image caption Основным жанром Genesis стал прогрессивный рок

Группу Genesis в "Зал славы рок-н-ролла" официально ввел американский гитарист Трей Анастасио. На церемонии он воздал должное как первоначальному составу с его лидером Питером Гэбриэлом, так и более новому составу - трио "во главе" с Филом Коллинзом.

"Мятежными, беспокойными и находящимися в состоянии непрерывной борьбы" назвал музыкантов Анастасио.

"Они поставили под сомнение и разрушили все музыкальные правила и ограничения", - сказал он.

Питер Гэбриэл не присутствовал на награждении. По словам бас-гитариста Майка Резерфорда, у бывшего лидера "Genesis" уважительная причина: он отправляется в концертный тур.

Четверть века

Достойных на вхождение в "Зал славы рок-н-ролла" выбирает жюри, состоящее из шести сотен профессиональных музыкантов и представителей шоу-бизнеса. Право оказаться в числе претендентов исполнители получают не ранее, чем через 25 лет после выхода в свет первого сингла.

Как вспоминает один из основателей манчестерской группы The Hollies Алан Кларк, когда он, будучи еще ребенком, сообщил отцу о своем желании стать профессиональным музыкантом, тот предупредил его, что творческая жизнь рок-групп коротка.

"Ну вот, отец, я стал музейной реликвией. Так что ты там говорил насчет долголетия?" - шутливо поинтересовался Кларк.

В числе других, кто в этом году переступил порог "Зала славы" – ямайский певец и композитор Джимми Клифф, а также американский рокер Игги Поп.