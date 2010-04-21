Хелен Миррен против "британских злодеев"

Image caption Хелен Миррен всегда выходила за рамки стереотипов

Британка с русскими корнями, актриса Хелен Миррен пожаловалась на то, что в голливудских фильмах роли злодеев слишком часто достаются британцам.

В интервью, которое она дала в Лос-Анджелесе, Миррен заявила, что британские актеры становятся "легкой добычей" для американских кинорежиссеров, укрепляющих этот стереотип.

"Очень жаль, что на роль злодеев в фильмах вечно подбирают британцев, - сказала актриса. - Спешу заверить вас, что мы совсем не такие высокомерные, недоброжелательные, зловредные снобы, какими нас изображают в кино. На самом деле мы очень модные и клевые".

Миррен (урожденная Елена Миронова) родилась в семье англичанки Катлин Александрины Евы Матильды и русского эмигранта Василия Петровича Миронова и всегда гордилась своим русским происхождением.

В декабре 2003 года она была удостоена Ордена Британской Империи, а в 2006 году получила "Oскара" за исполнение роли Елизаветы II.

Нужно дать понять американцам, что у нас есть еще много всего интересного помимо королевской семьи Хелен Миррен

Шекспировский злодей

Слова актрисы небезосновательны, ведь многие отрицательные персонажи в американском кинематографе действительно говорят с характерным британским акцентом. Так, знаменитыми "негодяями" стали сэр Иан Маккеллан, сыгравший главаря мутантов Магнито в трилогии "Люди Х", и Альфред Молина, исполнивший роль Доктора Октавиуса в фильме "Человек-Паук".

Сама Хелен Миррен только и делает, что разрушает стереотипы.

Начиная с эротической эпопеи Тинто Брасса "Калигула" и заканчивая ролью Королевы Елизаветы, актриса всегда старалась найти оригинальный и непредвзятый подход к характеру людей, которых она играла.

Продолжая высказываться в защиту своих соотечественников, она отметила, что ей "всегда импонировала британская эксцентричность и и особенный менталитет".

"Нужно дать понять американцам, что у нас есть еще много всего интересного помимо королевской семьи", - считает Миррен, которая готовится сыграть герцога Просперо в экранизации шекспировской пьесы "Буря".