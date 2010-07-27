Ватикан опровергает подлинность полотна Караваджо

Image caption Посмотреть на полотно, возможно, принадлежащее кисти Караваджо, собрались многие

Ведущий историк искусства Ватикана опроверг предположения о том, что в Церковь ордена иезуитов в Риме найдено полотно Микеланджело да Караваджо.

Гипотеза о том, что автор обнаруженной картины – Караваджо, была высказана в газете Ватикана L'Osservatore Romano в статье "Новый Караваджо".

На эту публикацию историк искусства, глава музеев Ватикана и бывший министр культуры Италии Антонио Паолуччи ответил статьей, озаглавленной "Новый Караваджо? Это вряд ли".

По мнению Паолуччи, полотно принадлежит кисти художника довольно скромного дарования.

Бывший министр культуры указал в статье на слабую технику живописца, не сумевшего, по мнению Паолуччи, справиться с требованиями перспективы. Историк обличает грубую безграмотность рисунка, говоря, что с анатомической точки зрения фигуры на полотне выглядят "странно", а обнаженные на заднем плане кажутся "разрозненными".

"О качестве говорить не приходится"

"О качестве здесь говорить не приходится, а во всех работах Караваджо это – непременная составляющая", - выносит приговор Паолуччи.

Он добавляет, что даже когда художник подходил довольно небрежно к работе и использовал минимум изобразительных средств, это никогда не сказывалось отрицательно на конечном результате.

Полотно, изображающее казнь Святого Лоренцо, было выставлено перед публикой во вторник.

400-летие со дня смерти Караваджо в Италии празднуется рядом выставок и связанных с искусством мероприятий.

Караваджо, которого считают реформатором европейской живописи XVII века, умер в 38 лет в городке Порто д’Эрколе.