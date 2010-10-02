Гоген: демистификация музейного масштаба

Image caption Гоген писал: "Мои холсты пугают меня"

В галерее "Тейт модерн" открылась выставка Поля Гогена – первая масштабная экспозиция художника, проводящаяся в Британии за последние 50 лет.

На выставке можно увидеть многие из легендарных полотен художника, а также его рисунки, скульптуры и керамику. Но задача выставки еще более амбициозна – развенчать стереотипы, окружающие образ Гогена в современной культуре.

Во время, когда жил Поль Гоген, понятия "пиар" еще не существовало. Но живописцу это не мешало десятилетиями оттачивать искусство саморекламы. Всю свою жизнь художник блистательно превратил в миф. Легенды – такие же красочные, как и его полотна – окружали Гогена всегда. И, как считает арт-критик Вальдемар Янушчак, мифы о Гогене в итоге заслонили реального человека.

"Я был бы рад сказать вам, что взгляды на жизнь и творчество Гогена расходятся. Но, увы, боюсь, что это не так. По опыту я знаю, что большинство людей думает о Гогене одни и те же нелестные вещи: что он сбежал на Таити, чтобы бегать там за юбками местных девушек, что его картины – бредовые и примитивные", - считает Янушчак.

По его мнению, легенды о Гогене глубоко укоренились в сознании многих людей и настроили их против художника.

"Но это глубоко неверно. Гогену нечего стыдиться. Дело в том, что факты его жизни часто искажались, перевирались, а некоторые даже были сфальсифицированы", - полагает Янушчак.

История без купюр

В своем документальном фильме "Гоген: история без купюр" Янушчак пытается исправить историческую несправедливость и рассказать о настоящем, с его точки зрения, Гогене.

Схожую задачу ставила перед собой и куратор выставки в "Тейт модерн" Белинда Томпсон. По ее словам, в работе над проектом ее вдохновляла многоликость Гогена, который был не только художником, но и скульптором, журналистом и даже биржевым брокером.

"Очевидно, что для Гогена всю жизнь было очень важно воображение. Этой выставкой мы хотим подчеркнуть его дар рассказчика историй. Он использовал даже темные стороны своей личности, чтобы выстроить миф о романтическом художнике. Гоген "встроил" самого себя в свое искусство", - сказала Томпсон.

Полотна и рисунки, представленные на выставке, сейчас стоили бы миллилоны долларов. Но, по словам пра-правнучки художника Марии Гоген, почти все картины были проданы семьей Гогена за бесценок. Самой Марии, как она говорит, шедевров не досталось.

"У меня есть серебряный нож и вилка, стул и очень маленький эскиз Гогена. Большинство его картин были проданы очень быстро и недорого. Жена Гогена Мэтт продавала все, что могла. Это было то, чего хотел и сам Гоген – он хотел быстро получить деньги. После его смерти она тоже продала все, что можно было продать, чтобы содержать семью. Так что большая часть картин ушла очень быстро. Мы не успели увидеть никаких миллионов", - поясняет Мария.

Демистификация

В своем фильме Янушчак пытается разрушить популярный миф о том, что Гоген бросил жену и пятерых детей ради сомнительных приключений на Таити. На самом деле, утверждает критик, это жена Гогена предпочла оставить мужа-неудачника, когда тот сделал выбор в пользу искусства, а не коммерции.

Не обходит стороной автор, конечно, и тему отношений художника с Ван Гогом, с которым Гоген в Арле делил дом и ходил в один бордель.

В жилище художников царил беспорядок – быт не был сильной стороной Ван Гога. Для систематизации расходов Гоген завел две коробки с деньгами: в первую складывались деньги на покупки, во вторую – деньги на необходимые расходы. В них, в порядке возрастания важности, входили: аренда дома, табак и "соблюдение личной гигиены" – так Гоген называл свои походы в бордель.

В картине Янушчак уделяет внимание Гогена юными девушками. Портрет одной из них, 17-летней Мадлен Бернар, есть на экспозиции в "Тейт модерн". О картине и отношениях Гогена со своей натурщицей рассказывает искусствовед Сильви Круссо.

"Гоген не мог не чувствовать, что, хотя ей было всего 17, она была гораздо более развита, чем многие сверстницы. Но ничего, конечно, у них не могло получиться, потому что он годился ей в отцы. У него ни копейки, ему было негде жить, и большую часть времени он жил в долг. У него не было никаких перспектив разбогатеть. К тому же он был женат, поэтому он не мог сделать ей предложение. Думаю, что в его картинах того времени чувствуется эта фрустрация и нереализованное сексуальное желание. На полотнах часто можно увидеть фрукты – этот символ, конечно, есть намек на запретный плод и греховность неутолимого желания обладать Мадлен", - говорит Круссо.

Прекрасный новый мир

Image caption Гоген взял в жены таитянку, позировавшую ему для многих работ

Другая грань негативного мифа о Гогене – его путешествие на Таити, где художника ждал новый мир красок, запахов, вкусов и доступных женщин.

По словам Жиля Артура из музея Гогена на Таити, на острове в то время "конечно, были проститутки".

"Девушки должны были проходить медицинское обследование. На этом полотне Гогена с надписью "Тематете" девушки сидят на скамье. Кажется, что они обмахиваются самодельными бумажными веерами, Но это не веера, это – карточки, которые они показывают мужчинам, как бы говоря: "Смотри, я здорова, и вот подписанное доктором доказательство", - говорит Артур.

Он предлагает посмотреть вдаль - на корабль на заднем плане. "Моряки с него скоро сойдут на берег. "Тематете" на таитянском языке значит "рынок". То место, где оказывающие услуги встречают своих клиентов", - поясняет Артур.

В 1891 году Гоген впервые уехал на Таити, где провел два года. Итогом этого период стали более 60 полотен и освоение нового художественного языка в полной мере.

Далось ли ему легко изучение языка островитян? По словам преподавателя таитянского Джоэла Харта, выучить этот язык для такого талантливого человека было легче легкого.

"Во-первых, таитянский язык не имел письменности. Что-то записывать со слуха стали пытаться миссионеры. Это легкий для изучения язык, в нем всего шесть гласных и восемь согласных. Многие звуки есть во французском и английском. Через час обучения этому языку вы сможете читать – не понимая, конечно, что вы читаете, но правильно произнося звуки", - говорит Харт.

"Другое видение"

Изучению полинезийской культуры способствовало и то, что Гоген женился на одной из жительниц острова. Существенная разница в возрасте между мужем и женой стала еще одним поводом для обвинений в адрес Гогена. Но родившийся на Таити Джоэл Харт говорит, что для острова такие истории никогда не были в диковинку.

"В полинезийской культуре девушка, способная рожать детей, считается женщиной. Случай Гогена, взявшего себе в жены юную девушку, - не исключение из правил. Например, мой отец был на 36 лет старше моей матери, и никого это не шокировало. Люди не считали это аморальным. Конечно, это несколько изменилось под влиянием миссионеров. Но средняя продолжительность жизни здесь на 30 лет меньше, чем в Европе. По статистике, мы умираем здесь в 50. Какой смысл тянуть с рождением детей до 20 лет, если можно начать это делать в 14? Это просто другое видение мира", - уверен Харт.

Но Париж не принял другого видения мира, которое принес ему Гоген, вернувшись с Таити. Полотна были объявлены примитивными и кричащими, а сам художник – гонящимся за экзотикой.

Из-за безденежья и болезни Гоген уже навсегда уезжает в Океанию, где становится популярным журналистом и продолжает писать. Но здоровье художника становится все хуже из-за усугубляющихся симптомов сифилиса.

Доктор Патрик Френч из лондонской больницы Юниверсити колледж ставит под сомнение расхожий миф о том, что больной сифилисом Гоген приехал на остров и заражал местных девушек.

"Это один из вариантов течения болезни, когда у людей, заразившихся сифилисом, лишь спустя много лет появляются какие-то симптомы. Когда у него стали появляться язвы на ногах, это могло быть очень болезненным, особенно при ходьбе. Тогда он стал принимать морфий, который в то время был самым распространенным препаратом. Но то, чтобы он заразил сифилисом женщин на Таити – это очень маловероятно", - считает Френч.

Гоген до конца продолжал быть нарушителем спокойствия. В Океании художник построил себе дом под названием Maison du Jouir, что можно перевести как "дворец экстаза", и завел собаку по кличке Пенис. В этой храбрости, граничащей с провокацией, как считает Янушчак, - весь Гоген.

"Это – один из примеров потрясающей карьеры художника – изобретательной, оригинальной, захватывающей. Это – приключение, которое мало кто переживал из людей искусства. Это – незабываемое путешествие", - комментирует критик жизнь Гогена.

Перед самой смертью, уже с трудом передвигаясь, Гоген отправился в путешествие. Человек, считавший цивилизацию болезнью, снова выбрал приключение. Правило "риск вместо компромисса" – одна из немногих вещей в жизни Гогена, бывшая не мифом, а реальностью.