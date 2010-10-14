Две порностудии в США временно закрылись из-за ВИЧ-теста

Image caption Это уже не первый случай закрытия порностудий из-за ВИЧ

Позитивный исход ВИЧ-теста одного из актеров привел к временному закрытию в США двух студий, специализирующихся на "фильмах для взрослых" и к отсрочке в выпуске ими новой продукции.

Две эти компании - Wicked Pictures и Vivid Entertainment - входят в число крупнейших американских порностудий. Как сказали их представители в интервью газете Los Angeles Times, работа приостановлена в качестве меры предосторожности.

Актер (или актриса - имя не называется) - член Фонда здравоохранения индустрии для взрослых, который занимается тем, что проводит плановые ВИЧ-тесты людей, занятых в эротической сфере.

Как сказала журналистам представительница клиники, в которой проводятся анализы, Дженнифер Миллер, сотрудники учреждения пытаются оповестить о позитивном результате теста других исполнителей, которые могли иметь сексуальные контакты с этим актером.

Это не первый случай вынужденной приостановки работы компаний, занятых в сфере, оборот которой оценивается миллиардами долларов.

В 2004 году вспышка ВИЧ посеяла панику в этом секторе американской экономики, что привело к закрытию нескольких калифорнийских студий: тогда говорили, что вирусом иммунодефицита могли заразиться полтора десятка человек, занимавшихся любовью перед камерами с неким актером-мужчиной.

А в прошлом году ВИЧ был найден в пробах, взятых у одной актрисы сразу после ее участия в съемках фильма "только для взрослых".

Жалоба на Флинта

Голливуд уже многие годы критикуют порноиндустрию за то, что во время съемок ее представители редко пользуются презервативами.

По данным управления общественного здоровья округа Лос-Анджелес, риск заражения инфекциями, передающихся половым путем, у актеров и актрис таких студий в 10 раз превышает аналогичную опасность для других калифорнийцев.

В августе этого года Фонд борьбы со СПИДом передал властям штата официальную жалобу на магната индустрии развлечений для взрослых Ларри Флинта, который в ответ заявил: он делает то, "чего хочет потребитель".

Между тем федеральное законодательство в Соединенных Штатах требует от всех актеров и актрис, занятых в порнографической индустрии, сдачи анализа на ВИЧ за 30 суток до начала съемок.