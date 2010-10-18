Обнародована база данных похищенных нацистами ценностей

Image caption Около половины из сотен тысяч украденных Германией ценностей не возвращены владельцам

В интернете 18 октября открылся доступ к базе данных предметов искусства, похищенных нацистами во время Второй мировой войны. В списке около 20 тысяч объектов, вывезенных из оккупированных Бельгии и Франции в 1940-44 годах.

Созданием базы данных занимались Ассоциация материальных претензий евреев к Германии и Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне. При ее формировании были использованы данные Национальных архивов США, Бундесархива, а также других немецких и французских архивов.

Особенностью этой базы данных является то, что она не просто содержит информацию о картинах или скульптурах, но состоит из оцифрованных архивов времен Второй мировой войны.

В этих документах, помимо указания на тот или иной похищенный предмет искусства, содержатся также его фотографии, информация о том, кто был его хозяином, и о том, был ли объекты возвращен владельцу.

Сотни тысяч предметов искусства были изъяты нацистами у законных владельцев во время Второй мировой войны. Гитлеровцы детально описывали изымаемые ценности, создав целый каталог с фотографиями.

При этом Комитет по еврейским материальным искам к Германии полагает, что из 20 тысяч описанных в базе данных ценностей, около половины до сих пор не возвращены законным владельцам.

"Теперь отвечать за проверку своих ценностей по нашей базе данных должны музеи, арт-дилеры и аукционные дома, чтобы узнать наверняка, не является ли их приобретение украденным объектом", - сказал глава комитета Юлиус Берман.