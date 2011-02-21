Режиссер: "Generation П" - истинно независимое кино

В апреле на российские экраны выходит фильм "Generation П" по одноименному роману Виктора Пелевина.

Съемки первой картины по произведению Пелевина растянулись почти на четыре года, в основном, из-за финансовых трудностей - независимый проект не финансировался ни государством, ни телевидением.

В фильме снялись Михаил Ефремов, Владимир Меньшов, Рената Литвинова, Иван Охлобыстин, Александр Гордон, Леонид Парфенов, а главную роль рекламщика Вавилена Татарского сыграл Владимир Епифанцев.

Режиссер фильма Виктор Гинзбург рассказал Би-би-си о том, почему он решил экранизировать один из самых знаковых романов 1990-х годов, почему в его фильме нет скрытой рекламы и каковы на вкус мухоморы, которые ему пришлось есть на съемках ключевой сцены фильма.

Би-би-си: Почему, прожив много лет в США, вы решили снять фильм про Россию?

Виктор Гинзбург: Все очень просто: я прочел роман Пелевина достаточно поздно, году в 2001-м, и тогда же "увидел" фильм, которое очень захотел снять. С тех пор я пытаюсь воплотить это видение в некую реальность. Уже почти воплотил.

Би-би-си: Рекламный ролик фильма гуляет по Сети более двух лет, но премьера состоится только в апреле 2011. Что заняло так много времени?

Виктор Гинзбург: Съемочный период затянулся очень сильно по многим причинам, в основном, по финансовым. "Generation П" – воистину независимое кино, оно не финансировалось ни государством, ни телевидением. Хотя один из ведущих телеканалов хотел войти в проект, я сразу понял, что это будет совсем другой фильм, в котором будет утверждаться кастинг, сценарий и формат, и пришлось отказаться от их участия. В итоге съемки занялитри с половиной года. Мне очень повезло с ключевыми участниками процесса – это оператор-постановщик Алексей Родионов и моя супруга Джина, которая является сценаристом и сопродюсером.

Би-би-си: Какое впечатление произвел на вас при встрече Виктор Пелевин?

Image caption Владимир Епифанцев (кадр из фильма)

Виктор Гинзбург: Замечательное. Мы встретились в Москве и довольно легко нашли общий язык. Понимаете, его книги – это некое откровение, он – Учитель, человек, который объяснил мне очень многое, в том числе и в романе "Generation П". И я надеюсь, что поделюсь этим знанием с еще более широким кругом людей.

Би-би-си: Пелевин принимал участие в обсуждении сценария?

Виктор Гинзбург: Нет. На начальной стадии мы тесно пообщались на эту тему, и поначалу у Виктора была вполне предсказуемая реакция: "Это неэкранизируемо". Но так как он самый умный человек на планете, он очень быстро понял мою мысль и поддержал. (Улыбается).

Би-би-си: Владимир Епифанцев, который играет в фильме главную роль, до этого снимался в основном в боевиках. Как вам удалось добиться от него совсем другой актерской игры?

Виктор Гинзбург: Путем труда, скажем так. Эта роль, наверное, в корне отличается от всего, что Володя играл до этого, и мне долгое время сложно было до него донести смысл того, что происходит. Но сейчас у нас есть отличный результат. Володя замечательно сыграл в картине, а количество дублей остается известным только некой внутренней команде.

Би-би-си: Кстати, о дублях.Говорят, что вы дотошный режиссер и требуете от артистов переснимать одну и ту же сцену много раз. Это правда?

Виктор Гинзбург: Правда. Зачастую режиссеру не столь важно знать, чего он хочет от актера, а важнее знать, чего он не хочет. И в этом поиске рождается истина.

Би-би-си: Чем различается подход к работе с актерами в России и на Западе?

Виктор Гинзбург: Принципиально - ничем, но в России этика и культура работы, как мне кажется, исказились. Хотя есть исключения, актеры здесь главным образом зарабатывают деньги, а не пытаются сыграть нечто, что останется в вечности. Они давно на это все плюнули, и им абсолютно все равно. Но в конечном итоге, это не их вина, а вина тех текстов, которые их заставляют произносить, тех условий, которые им диктуют продюсеры, когда качество не является главной задачей. Некая халтура стала доминировать, и это часть кризиса в российском кинематографе.

Би-би-си: А вы смотрели что-нибудь из современного российского кино?

Image caption Рената Литвинова (кадр из фильма)

Виктор Гинзбург: Мне нравятся все фильмы Алексея Балабанова, я с удовольствием их смотрю. "Кочегар" - шедевральная вещь. Ничего другого магического, волшебного я не видел, к сожалению.

Би-би-си: Что было для вас главным при подборе актеров?

Виктор Гинзбург: Знаете, все актеры без исключения приходили на пробы, мы с ними работали, и я максимально честно пытался понять, насколько этот человек может воплотить данную роль, что он в нее принесет, насколько ее раскроет, насколько будет в ней интересен. Это был абсолютный, откровенный, искренний поиск актера.

Изначально мы договорились с Костей Хабенским, чтобы он сыграл Вавилена Татарского, но когда мы запускались, Костя сказал, что его попросили сняться в главной роли в фильме "Адмирал" - и в этот момент я потерял Костю Хабенского. Еще мы подписали договор на Азадовского с Федей Бондарчуком, который тоже искренне хотел сыграть эту роль. (В итоге Леонида Азадовского в фильме сыграл Михаил Ефремов. – Би-би-си). Он ждал нас, но потом продюсеры забрали его на съемки фильма "Обитаемый остров" – и тогда я потерял Федю. Так что конечный результат - это мистическая вещь, его можно контролировать только до определенной степени.

Би-би-си: Для чего вы взяли в фильм Леонида Парфенова?

Виктор Гинзбург: С Парфеновым все было однозначно. Он – летописец, а мне нужен был некий эпилог, потому что конец романа – это эпилог. В кино мне нужно было перевести это в язык, понятный зрителю, и никто, кроме Парфенова, не мог бы выполнить эту задачу в сюжете так эффективно.

"Чувствую себя американцем в России и русским в Америке"

Би-би-си: В 15-летнем возрасте вы уехали из СССР в США, где с тех пор постоянно живете. Какой культуры в вас больше – российской или американской?

Виктор Гинзбург: Очень сложный вопрос, потому что они совмещаются во мне абсолютно равноценно. Я чувствую себя американцем в России и русским в Америке. И в фильме этот конфликт ценностей - старых советских и новых западных - для меня близок и понятен.

Би-би-си: Где вы жили в 90-е годы?

Виктор Гинзбург: Я впервые вернулся в тогда еще Советский Союз в 91-м году. Я успел поймать коллапс империи.

Би-би-си: На ваш взгляд, как российское общество сейчас относится к 90-м?

Виктор Гинзбург: Думаю, сейчас происходит осознание глобальной значимости этого периода для России. Когда живешь во время революции, еще не осознаешь, к чему ведут все эти процессы. А сейчас можно все оценить, посмотреть назад, и это осознание очень актуально.

Би-би-си: Раньше, как говорил главный герой романа Пелевина, рекламу нужно было адаптировать под совковую ментальность. А сейчас? Сложилась ли какая-то новая ментальность на месте совковой?

Image caption Иван Охлобыстин (слева) и Михаил Ефремов (кадр из фильма)

Виктор Гинзбург: Наверное, мы все еще доживаем некую эпоху гламура, достаточно аполитичную. Но мне кажется, эта эпоха скоро закончится.

Би-би-си: А что придет ей на смену?

Виктор Гинзбург: Вот сейчас начались революции в арабских странах, я не знаю, что будет дальше. Очень сложно предсказать такие явления, знаете. Но мне кажется, эта информационная революция, которая витала в воздухе уже давно, достигла своего пика, и сейчас в России, так сказать, беременная ситуация. Скоро она разрешится.

Би-би-си: Вы как-то говорили, что искусство немыслимо без социальной и политической остроты. В чем острота фильма про ушедшую эпоху?

Виктор Гинзбург: Я считаю, что все искусство должно иметь социальный и политический контекст, иначе это просто декоративная пустышка. Если посмотреть на любое искусство вне контекста времени, оно теряет смысл. Так что "Generation П" - очень современная история. Все вопросы виртуальной политики, которые Пелевин задал тогда, актуальны по сей день.

Би-би-си: Действие романа "Generation П" заканчивается в 90-х, а действие фильма доходит до наших дней. Есть ли Вавилену Татарскому место в современности?

Виктор Гинзбург: Мне кажется, вавиленов татарских достаточно много в нашей повседневной жизни. А вообще, этот роман уходит в утопию. Грань между реальностью и фантазией стирается, и в этом одна из задач фильма. Ведь в конце концов, Вавилен Татарский становится земным мужем богини Иштар. У него очень серьезная ответственность, из этой масонской ложи просто так не выйти. И вопрос "Кто же за этим всем стоит?" становится главным.

"Мухоморы вкусные, но опасные"

Би-би-си: Фильм про рекламную индустрию, наверное, невозможен без продакт-плейсмента? (Product Placement – скрытая реклама продукции в кино и на телевидении. – Би-би-си).

Виктор Гинзбург: У нас его нет! Понимаете, продакт-плейсмент – это крупный план логотипа или брэнда в кадре, например, когда банка кока-колы стоит на столе во время разговора двух героев. А когда главный герой в конце фильма становится полубогом и говорит своей секретарше заменить всю пепси-колу в буфете на кока-колу – это не продакт-плейсмент, а метафора всего пути, который он прошел. Это кино было бы немыслимо без участия ведущих брэндов. Они играют сюжетообразующую роль.

Image caption По ходу фильма главному герою пришлось съесть мухомор

Би-би-си: Фильм целиком и полностью снимался в России?

Виктор Гинзбург: Да, в Москве. Правда, у нас была одна-единственная экспедиция в Кострому. Нам нужно было снимать мухоморы, а наш график не совсем совпал с урожаем мухоморов в Подмосковье. Поэтому мы кинули клич по всей стране, и выяснилось, что если мы через неделю окажемся в Костроме, то успеем. И я должен сказать, костромские леса были полны роскошных мухоморов.

Би-би-си: В кадре они выглядят очень аппетитно.

Виктор Гинзбург: Они вкусные, кстати. Но опасные, никому нельзя давать. Поэтому когда настал судьбоносный момент, где мой главный герой должен был реально съесть мухомор в кадре, то я вынужден был показать Володе Епифанцеву пример перед всей съемочной группой...

Би-би-си: Вы прямо как Роман Полански, который прыгал с крыши, чтобы доказать Эдриену Броуди в "Пианисте", что это возможно.

Виктор Гинзбург: Правда? Я не знал. (Смеется). Это был такой камикадзе-момент. Терять уже нечего, надо прыгать с крыши.