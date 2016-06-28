Правообладатель иллюстрации Barclaycard Image caption Первые клиенты с пластиковыми картами Barclaycard чувствовали себя особенными

Ровно 50 лет назад британский банк Barclays выпустил первые кредитные карты в Великобритании.

Спустя полвека потребители уже воспринимают как должное существование различных удобных способов оплаты. Но в 1966 году люди восторженно ощущали большие перемены, когда пытались воспользоваться своими своими новыми пластиковыми картами.

"Когда карта пришла, я даже толком не поняла, что это", - признается Лиз Ходжкинсон. Ей тогда было 22 года, и она только закончила университет.

С 29 июня 1966 года Barclays разослал своим клиентам около 1,2 млн пластиковых карт. Некоторые отправили карточки обратно, другие просто не воспользовались ими, но некоторые, как Лиз, решили попробовать новый способ оплаты.

"В письме от Barclays разъяснялось, что банк высылает карты своим лучшим клиентам. Это была невероятная революция. Вплоть до того, что женщинам теперь не нужен был мужчина-поручитель, чтобы получить кредит", - говорит Лиз.

В то же время банк заявил: "Цель [Barclaycard] - сократить использование наличных денег при совершении покупок и иных сделок. Схема призвана помочь не только тем, кто путешествует и тратит много денег в ресторанах, но и тем, кто совершает ежедневные покупки в любой точке страны".

В письме также подчеркивалось, что карта может принести выгоду розничным торговцам, поскоьку поможет сократить или полностью исключить книги по бухучету, в которых содержались данные о кредитных счетах клиентов.

Разобравшись что к чему, Лиз решила использовать свою карту как можно скорее.

"Я поняла, что я могу купить что-то без необходимости платить за это сразу, а могу отсрочить платеж на три недели. Это означало, что мне не надо было больше ждать до зарплаты. Я почувствовала себя особенной. У моего мужа был счет в Lloyds в то время, и у него такой карточки не было", - продолжает Лиз.

Действительно, у конкурентов Barclays ушло шесть лет на то, чтобы предложить своим клиентам подобную услугу.

Правообладатель иллюстрации Andrew Crowley Image caption Лиз Ходжкинсон в 1966 году и сейчас

Тогда и сейчас

К тому времени, когда группа, состоящая из Lloyds, NatWest и Midland (теперь HSBC) создала в 1972 году систему кредитных карт Access (ныне упразднена), у Barclays было 1,7 млн держателей карт.

На сегодняшний день компания обслуживает 10,5 млн клиентов, не считая корпоративных клиентов.

За прошедшие годы мир пластиковых карт кардинально изменился.

В 1966 году Barclaycard взимал годовую процентную ставку в размере 1,5%, но ожидал платежа до конца месяца.

Идея возобновляемого кредита, когда карта может использоваться для получения более длительного займа, развилась в 1967 году. Тогда Barclays стал предлагать кредиты сроком на три месяца. Теперь, конечно, можно жить в долг по кредитной карте хоть всю жизнь. В среднем ставка по непогашенной задолженности составляет 18,9%.

Ограничения по займам в 1966 году тоже были гораздо скромнее. Держатели карт могли получить в кредит до 100 фунтов. Сегодня средний займ составляет около 4 тыс. фунтов, говорится в сообщении компании.

Забегая вперед, можно сказать, что, по мнению экспертов из Payment UK, к 2021 году пластиковые карты станут наиболее часто используемым способом оплаты в Великобритании. То есть кредитками будут пользоваться чаще, чем наличными деньгами.

Рост будет обусловлен ростом платежеспособности следующего поколения владельцев счетов, поясняют в Ассоциации банковских карт Великобритании. Молодые люди более склонны использовать новые технологии, такие как бесконтактные платежи или платежи со смартфонов, продолжают свою мысль эксперты.

Но старшее поколение тоже входит во вкус. Лиз Ходжкинсон теперь 72 года, и она показывает свой смартфон: "У меня есть приложение на телефоне для бесконтактных платежей". Но признается, что установить программу помог внук.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Barclaycard

В долгах как в шелках

Введение пластиковых карт в 1966 году дало многим держателям карт, таким как Лиз, чувство уверенности. Однако эволюция кредитной системы также означала, что вероятность попадания в долги серьезно возрастала.

"Я был в восторге, когда получил карту Access в 18 лет, - говорит Карен Уэйк. Сейчас ему 55, он на пенсии. Но счастье длилось недолго. - К 25 годам я влез в долги на сумму около 30 тыс. фунтов".

"Я упорно трудился, чтобы закрыть долг в течение пяти-шести лет и с тех пор не влезал в долги, - продолжает он. - Несмотря на то, что сейчас я работаю в индустрии финансовых услуг, это не помогло мне грамотно распорядиться своими финансами в молодом возрасте".

Сегодня многие люди с удовольствием используют кредитные карты, поскольку они удобны. Можно получать бонусы или частичный возврат стоимости покупки, главное восполнять баланс кредита каждый месяц, чтобы не попасть на проценты за просроченный платеж.

Но перерасход и влезание долгосрочных долговые обязательства остаются серьезной проблемой.

Исполнительный директор благотворительного фонда Step Change Майк О'Коннор говорит: "Средняя задолженность по кредитной карте составляет 8403 фунта. В прошлом году мы имели дело с более чем 200 тысячами людей, чей долг по кредитным картам составлял 1,7 млрд фунтов".

Он считает, что нужно реформировать рынок и сделать так, чтобы кредитные карты работали лучше для потребителей, особенно для тех, кто находится в трудном финансовом положении.

"Можно внести небольшие изменения в существующие правила, например, увеличить минимальный платеж с 1% до 2% от остатка или установить минимальные выплаты таким образом, чтобы они приводили к уходу в отрицательный баланс. Эти небольшие шаги могут помочь людям съэкономить тысячи фунтов в год и избавиться от многолетних задолженностей", - говорит О'Коннор.