Готовится ли Анталья встречать российских туристов?

Правообладатель иллюстрации BBC Sport Image caption В разгар туристического сезона пляжи Антальи пустуют

Президент России Владимир Путин поручил снять ограничения в сфере туризма в отношении Турции. Однако рекомендация Ростуризма о приостановке продаж и ограничении чартерного сообщения продолжает действовать.

Как реагируют на события последних дней в Анталье? Русская служба Би-би-си попросила представителей турецкого бизнеса, связанного с Россией, рассказать о своих планах и проблемах.

Елена Демирал, владелица отеля на 250 человек в 20 километрах от Антальи

Сезон, конечно, непростой для нас. Мы открылись, пока работаем на местный туризм. Отель загружен процентов на 20.

С российскими турфирмами в этом сезоне договоры не заключали, так как им запрещено направлять к нам туристов. Украина была, Белоруссия, были россияне, приезжающие дикарем. Но это все очень маленький поток.

Ждем некоторого наплыва клиентов после завершения месяца Рамадан. Турки по традиции едут отдыхать в это время.

Насчет российских туристов в этом сезоне радужных планов не строим. Народ наверняка планировал отпуск заранее - в Крым, например, или на другие курорты собираются, поэтому не уверена, что будет поток, даже если пойдут чартеры и турфирмам разрешат продавать россиянам путевки.

Но мы надеемся на лучшее. Если россияне смогут приехать уже в этом сезоне, мы будем только рады.

Председатель общества русской культуры и искусства в Анталье Ирина Балджи

Российская диаспора находится в приподнятом расположении духа в связи с нормализацией отношений [...]

Конечно, всех очень волнует состояние туристической области, ведь большинство наших соотечественников занято именно в этом бизнесе. Многие отели, ориентированные на россиян, в этом сезоне вообще не открылись. А те, что открылись, были заселены примерно наполовину.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин встречались в Анталье в ноябре 2015 года - до инцидента со сбитым российским самолетом, рассорившего страны

Приезжают туристы из Украины, Казахстана, Германии. Но персонал и хозяева отелей за много лет привыкли к русским туристам и скучали по широкой русской душе. Налаживание отношений идет достаточно быстро, поэтому мы надеемся, что к середине лета туристы из России уже потянутся в Анталью [...]

Что касается безопасности, Анталья находилась и находится под особой охраной государства как туристический центр. Не случайно именно здесь проходили заседания стран G20 и альянса НАТО, межгосударственные встречи на высоком уровне. Так что даже на уровне Турции Анталья считается одним из самым защищенных мест.

Здесь не опаснее, чем в любой другой точке мира. Еще хотелось бы отметить, насколько добросовестно наши народы выдержали это испытание кризисом. У нас здесь не было конфликтов, все только, наоборот, поддерживали друг друга и ждали потепления межгосударственных отношений.

Владелец агентства недвижимости Ольга Шевцова:

Мы ожидали, что в конце концов политический кризис разрешится и все встанет на свои места. Если брать недвижимость, то я практически не занималась ей эти полгода. Поскольку я работала именно с клиентами из России, для меня рынок замер.

Казахи и украинцы продолжают совершать сделки, но объемы не сопоставимы. Я думаю, российский сегмент рынка в Анталье не оживет до конца года.

Но многих, чей бизнес был связан с россиянами, кризис заставил переориентироваться. Я вот, например, открыла бар-караоке, ориентированный на турок и европейцев. Туристы из Европы ведь по-прежнему приезжают.

Да, взрывы в Стамбуле пугают наших потенциальных клиентов. Но, если честно, здесь я себя чувствую более безопасно, чем ночью в московском метро. Друзья из России уже вовсю звонят мне, говорят, что планируют прилететь.

Ждем возобновления полетов чартеров, регулярными рейсами летать неудобно и дорого.