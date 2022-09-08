Елизавета II: высокий долг и служение народу

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Baron/Camera Press

Долгое правление королевы Елизаветы II было определено ее высоким чувством долга и стремлением посвятить свою жизнь трону и своему народу.

Для многих она стала символом постоянства в стремительно меняющемся мире, где влияние Британии падало, общество неузнаваемо менялось, а роль самого института монархии оказалась под вопросом.

Успех, с которым ей удалось провести монархию через столь бурные времена, тем более знаменателен, что при рождении принцессы Елизаветы никто и не предвидел, что ей суждено будет занять престол.

Елизавета Александра Мэри Виндзор - старшая дочь Альберта, герцога Йоркского, второго сына Георга V, и его жены леди Елизаветы Боуз-Лайон - родилась 21 апреля 1926 года в доме, расположенном недалеко от площади Беркли-сквер в Лондоне.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Маленькая принцесса Елизавета с родителями в день своего крещения

Елизавета и ее сестра Маргарет Роуз, которая родилась в 1930 году, росли в любящей семье и получили домашнее образование. Елизавета была очень близка со своим отцом, а также с дедом, королем Георгом V.

В шесть лет Елизавета заявила своему тренеру по верховой езде, что хочет жить в деревенской усадьбе, "где много собак и лошадей".

Рассказывают, что с самого раннего возраста она отличалась необычайно высоким чувством ответственности. Как сказал тогда будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, она излучала поразительные для ребенка достоинство и авторитет.

Елизавета не ходила в школу, но у нее были хорошие способности к иностранным языкам, и она основательно изучала историю британского государства и права.

Для того, чтобы Елизавета могла общаться со своими сверстницами, было создано сообщество девочек-скаутов под названием "Первый отряд Букингемского дворца".

Подпись к фото, Принцесса Елизавета (справа) в сопровождении сестры Маргарет выступает с обращением к нации во время Второй мировой войны (1940 год)

Кризис престолонаследия

После смерти деда Елизаветы Георга V его старший сын Дэвид стал королем Эдуардом VIII. Однако, женщина, на которой он собирался жениться, дважды разведенная американка Уоллис Симпсон, была неприемлемой кандидатурой на роль королевы по политическим и религиозным соображениям. В конце 1936 года Эдуард VIII отрекся от трона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Елизавета с родителями и младшей сестрой Маргарет на коронации отца

Отец Елизаветы II герцог Йоркский стал королем без особого энтузиазма. Но коронация Георга VI приоткрыла принцессе завесу над тем, что ждет ее в будущем. Позже она написала, что церемония показалась ей "совершенно, совершенно чудесной".

На фоне роста напряженности в предвоенной Европе новый король и его супруга, королева Елизавета, поставили своей задачей восстановить народную веру в монархию. Это стремление стало примером для их старшей дочери.

В 1939 году, в возрасте 13 лет, вместе с родителями принцесса Елизавета приехала в Королевский морской колледж в Дартмуте. Елизавету и ее сестру принцессу Маргарет сопровождал греческий принц Филипп, один из кадетов колледжа, приходившийся ей дальним родственником.

Препятствия

Филиппа она встречала и раньше, но тут Елизавета впервые обратила на принца внимание.

Принц Филипп, во время войны служивший на флоте, навещал своих венценосных родственников, и к 1944 году, когда Елизавете исполнилось 18 лет, она уже была явно влюблена. В ее комнате стояла фотография Филиппа, с которым они переписывались.

Автор фото, PA Подпись к фото, Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа Маунтбаттена стала ярким событием в тяжелое послевоенное время

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В 1945 году Елизавета начала службу в Женском вспомогательном территориальном корпусе (подразделение британской армии), где научилась водить грузовик. 8 мая 1945 года, когда в Европе праздновали победу над нацистской Германией, она вышла из Букингемского дворца в военной форме и, оставаясь неузнанной, отмечала это событие вместе со всеми, как рядовой житель страны.

"Мы спросили родителей, можно ли выйти на улицу. Я помню, мы боялись, что нас узнают. Помню толпы незнакомых людей, которые ходили под руку по Уайтхоллу [улица в центре Лондона, где находятся министерства], и всех нас охватила волна счастья и облегчения", - позже вспоминала Елизавета.

После войны будущей королеве оказалось не так просто выйти замуж за Филиппа.

Король не хотел терять дочь, которую он обожал, а Филиппу приходилось преодолевать предрассудки истэблишмента, настороженно относившегося к принцу из-за его иностранного происхождения и связей его семьи с нацистами.

Смерть отца

Но желание молодой пары заключить брак взяло верх, и 20 ноября 1947 года в Вестминстерском соборе состоялась их свадьба.

Принц Филипп, получивший титул герцога Эдинбургского, продолжил военную службу на флоте. Его командировали на Мальту, и некоторое время супружеская пара могла вести относительно спокойную жизнь.

В 1948 году родился их первенец Чарльз, а в 1950 году на свет появилась его сестра Анна.

Однако король, которому с большим трудом дались тяжелые военные годы, был неизлечимо болен. Он был заядлым курильщиком и страдал от рака легких.

В январе 1952 года 25-летняя Елизавета и Филипп отправились в зарубежную поездку. Король, вопреки советам врачей, поехал в аэропорт проводить молодую чету. Позже оказалось, что именно тогда Елизавета видела своего отца в последний раз.

Она узнала о смерти короля, будучи на сафари в Кении. Елизавета немедленно вернулась в Лондон - уже как королева. Позже она вспоминала об этом моменте: "В каком-то смысле у меня не было времени на стажировку. Мой отец умер очень молодым, так что все происходило стремительно: надо было сразу браться за работу и выполнять ее как можно лучше".

Австралия и Новая Зеландия

Коронация Елизаветы, прошедшая в июне 1953 года, транслировалась по телевидению, несмотря на возражения премьер-министра Уинстона Черчилля. Миллионы зрителей собрались у экранов, многие из них впервые в жизни, чтобы увидеть, как королева Елизавета II приносит присягу главы государства.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Коронация Елизаветы II в 1953 году транслировалась по британскому телевидению

Для Британии, на тот момент еще не вполне оправившейся после войны, коронация Елизаветы положила начало новой эпохе.

Вторая мировая война ускорила распад Британской империи, и к тому моменту, когда в ноябре 1953 года королева отправилась в длительную поездку по странам Британского Содружества наций, многие бывшие колонии, включая Индию, уже получили независимость.

Елизавета стала первым правящим монархом, посетившим Австралию и Новую Зеландию. По некоторым оценкам, чтобы увидеть королеву своими глазами, на улицы Австралии вышли три четверти жителей страны.

В течение 1950-х годов в Содружество вошли новые страны. Бывшие колонии и доминионы добровольно объединялись в новую семью.

Многие политики считали, что Содружество может стать противовесом формировавшемуся в те годы Европейскому экономическому сообществу. В какой-то степени британская политика отошла тогда от дел континентальной Европы.

Личные выпады

Разразившийся в 1956 году Суэцкий кризис ускорил сокращение британского влияния в мире. После него стало ясно, что для совместных действий в кризисных ситуациях Содружеству не хватает коллективной воли.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Визит Елизаветы II в США в 1957 году был одной из первых важнейших зарубежных поездок королевы

Британские войска, направленные премьер-министром Энтони Иденом в Египет с целью не допустить национализации Суэцкого канала, уступили место миротворческим силам ООН, сам Иден подал в отставку, а Британия фактически потеряла статус сверхдержавы.

Поскольку механизм избрания нового лидера у Консервативной партии на тот момент отсутствовал, страна погрузилась в глубокий политический кризис, выход из которого пришлось искать королеве. После ряда консультаций Елизавета II пригласила сформировать правительство Гарольда Макмиллана.

Королева (как олицетворения института британской монархии) также стала объектом нападок со стороны лорда Олтринчема, который в одной из статей назвал ее двор "слишком британским" и "представляющим высшие классы". Он также обвинил королеву в том, что даже простую речь та не способна произнести без бумажки.

Его замечания вызвали в стране бурю негодования, лорд Олтринчем даже подвергся нападению на улице со стороны одного из членов "Лиги имперских лоялистов".

Тем не менее этот инцидент наглядно показал, что в Британии начали ставить под сомнение даже то, что на протяжении многих веков казалось совершенно неоспоримым.

От "монархии" к "королевской семье"

При поддержке мужа, хорошо известного своим неприятием чопорности двора, королева стала приспосабливаться к новому порядку.

Ежегодный "бал дебютанток" - официальное представление ко двору молодых девушек из аристократических семейств, впервые выходящих в большой свет - был отменен. А слово "монархия" постепенно стало заменяться словосочетанием "королевская семья".

Автор фото, Terry Disney / Getty Images Подпись к фото, Отставка Гарольда Макмиллана вызвала в Британии конституционный кризис

Королева вновь оказалась втянута в политический кризис, когда в 1963 году отставку ушел теперь уже Гарольд Макмиллан.

В Консервативной партии по-прежнему не был принят порядок назначения нового лидера, и королева, последовав совету Макмиллана, назначила на должность премьера графа Александра Фредерика Дугласа-Хьюма.

Для Елизаветы II это было непростое время. Отличительной чертой ее правления было соблюдение негласных конституционных правил и дальнейшее отделение монархии от процесса управления государством.

Королева очень серьезно относилась к своему праву быть в курсе важнейших событий, давать советы и выступать с предостережениями. Но дальше этого она заходить не собиралась.

Отставка Макмиллана стала последним случаем, когда королева Елизавета была вынуждена вмешаться в политический процесс. После этого Консервативная партия отказалась от традиции, согласно которой ее новый лидер просто "появлялся", и ввела систему партийных выборов.

В неформальной обстановке

К концу 1960-х годов в Букингемском дворце решили, что нужно показать королевскую семью в намного более неформальном свете. В результате был снят революционный для того времени документальный фильм "Королевская семья".

Би-би-си получила разрешение снимать семью Виндзоров в домашней обстановке. В фильме показали семейный пикник, украшение рождественской елки, поездку с детьми на машине. То есть повседневную жизнь королевской семьи, которую рядовые британцы раньше никогда не видели.

Критики заявляли, что документальный фильм, снятые режиссером Ричардом Коустоном, развеял мистическую ауру вокруг членов королевской семьи, продемонстрировав их широкой публике как самых обычных людей - в том числе и то, как герцог Эдинбургский жарит сосиски на лужайке перед замком Балморал.

Подпись к фото, Документальный фильм о королевской семье приоткрыл подробности домашней жизни

Но этот фильм вполне соответствовал расслабленной атмосфере 1960-х и много сделал для укрепления поддержки британской монархии со стороны рядовых жителей страны.

В 1977 году Серебряный юбилей царствования королевы по всей Британии праздновали с подлинным воодушевлением - и просто на улицах, и на официальных мероприятиях. Казалось, монархия вернула себе расположение подданных, и во многом это была личная заслуга королевы Елизаветы.

Спустя два года пост премьер-министра Великобритании впервые заняла женщина, Маргарет Тэтчер. И, судя по рассказам, отношения главы государства с главой правительства временами складывались непросто.

Скандалы и несчастья

Одним из камней преткновения был вопрос об отношениях Британии и стран Содружества. Королева относилась к нему преданно, хорошо знала многих африканских лидеров и понимала стоящие перед ними задачи и сложности, с которыми приходится сталкиваться в процессе.

Автор фото, PA Подпись к фото, Пожар в Виндзоре стал одним из трагических событий "ужасного года" в жизни королевы

По некоторым сообщениям, она считала, что позиция Маргарет Тэтчер и ее конфронтационный стиль общения многих ставят в тупик. Особенно это относилось к вопросу о санкциях против режима апартеида в Южной Африке, против которых выступала Тэтчер.

Годы сменяли друг друга, а Елизавета II продолжала выполнять свои обязанности. После войны в Персидском заливе в 1991 году Елизавета II стала первым британским монархом, выступившим на совместной сессии обеих палат конгресса США. Президент Буш-старший сказал тогда: "На нашей памяти она всегда была другом свободы".

Но уже через год в королевской семье начались скандалы и несчастья.

Второй сын королевы герцог Йоркский стал жить отдельно от своей жены Сары, одновременно брак принцессы Анны с Марком Филлипсом закончился разводом. Потом выяснилось, что принц Чарльз и принцесса Диана глубоко несчастны в семейной жизни. Позже и они перестали жить вместе.

1992 год закончился тем, что в любимой резиденции королевы, Виндзорском замке, случился сильный пожар. Многим он показался мрачным символом того, что дома у королевы не все обстоит гладко.

Масла в огонь подлил спор вокруг того, кто должен платить за восстановление замка - сама королева или британские налогоплательщики.

Достоинство на фоне споров о монархии

1992 год королева назвала своим "annus horribilis" (ужасный год - лат.). В речи, произнесенной в лондонском Сити, она признала необходимость того, что монархия должна стать более открытой. Но СМИ взамен должны быть к ней менее враждебны.

"Ни один институт, будь то город, монархия или любой другой, не должен надеяться, что его не коснется пристальное критическое внимание тех, кто ему предан, не говоря уже о тех, кто его не поддерживает. Но все мы принадлежим к одному обществу, и такое внимание может быть столь же эффективным, если ему будут присущи мягкость, благосклонность и понимание".

Монархия в этот период активно защищала свои позиции. Букингемский дворец открыли для посетителей, чтобы собрать деньги на восстановление Виндзорского замка. Было также объявлено, что королева и принц Филипп будут платить налоги с доходов от своих инвестиций.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Королева всегда была привержена идее Британского содружества

Во внешней политике большие надежды, возлагавшиеся в начале правления на Содружество наций, так и не оправдались. В итоге Британия отвернулась от своих старых партнеров, заключив новые соглашения в Европе.

Королева по-прежнему ценила Содружество и была довольна, когда в Южной Африке, куда она приезжала в молодости, пал режим апартеида. В 1995 году она прибыла в ЮАР с официальным визитом, чтобы отметить это событие.

В Британии королева старалась поддерживать достоинство монархии, в то время как народ спорил о том, есть ли у нее будущее.

Смерть Дианы, принцессы Уэльской

Британия с трудом пыталась найти свое новое место в мире, а королева старалась оставаться фигурой, способной вернуть уверенность. Она была способна снять напряженность одной улыбкой. Самой важной своей ролью она считала роль символа нации.

Автор фото, PA Подпись к фото, После смерти принцессы Дианы королева подверглась непривычной для нее критике

Но трагическая смерть принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже в 1997 году поколебала монархию, а на саму королеву обрушился непривычный для нее огонь критики.

Когда у Букингемского дворца, утопавшего в траурных букетах и письмах соболезнований, собирались толпы потрясенных британцев, королева, казалось, отстранилась от общего горя, чего в тяжелые для страны моменты ранее не делала никогда.

Многие ее критики так и не сумели понять, что королева принадлежит к поколению, которое не понимало и не принимало прилюдное и почти истеричное выражение чувств, что тогда происходило повсеместно.

Более того, как заботливая бабушка, она считала своим долгом утешить сыновей Дианы в узком семейном кругу подальше от посторонних глаз.

В итоге она выступила с обращением к нации в прямом эфире, воздав должное своей невестке и пообещав, что монархия будет меняться в соответствии с требованиями времени.

Потери и юбилеи

В 2002 году смерть королевы-матери и принцессы Маргарет омрачили празднования Золотого юбилея царствования Елизаветы II.

Автор фото, PA Подпись к фото, Королеву всегда отличало высокое чувство долга и стремление служить народу

Тем не менее около миллиона человек собрались в Лондоне перед Букингемским дворцом в вечер юбилейных торжеств.

В апреле 2006 года тысячи людей собрались на улицах Виндзора, чтобы отметить 80-летие королевы. Потом она вышла из замка, чтобы принять их пожелания и поздравления.

В ноябре 2007 года королева и принц Филип отметили бриллиантовый юбилей своей свадьбы. На службе в Вестминстерском аббатстве присутствовали две тысячи человек.

В апреле 2011 года случилось еще одно радостное для королевы событие. Королева присутствовала на свадьбе своего внука Уильяма, герцога Кембриджского, и Кейт Миддлтон.

В мае того же года королева стала первым британским монархом, посетившим с официальным визитом Ирландию, что стало историческим событием для двух стран.

В своей речи, которую она начала на ирландском языке, королева призвала стороны к снисходительности и примирению, упомянув при этом о "вещах, которые мы желали бы делать иначе, или не делать вовсе".

Референдум

Годом позже, в ходе визита в Северную Ирландию в рамках празднования своего Бриллиантового юбилея, она пожала руку одному из бывших боевиков ИРА Мартину Макгиннессу.

Для королевы это был непростой и горький момент. Ее родственник - лорд Луис Маунтбаттен, которого она очень любила, и который был также дядей ее мужа, был убит в 1979 году при взрыве бомбы, заложенной ИРА.

Автор фото, PA Подпись к фото, Рукопожатие королевы и Мартина Макгиннесса было призвано помочь залечить старые раны

Позднее сотни тысяч людей приняли участие в празднованиях Бриллиантового юбилея королевы, которые завершились в Лондоне.

Референдум о независимости Шотландии, прошедший в 2014 году, стал испытанием для Елизаветы II. Все помнили произнесенную ею в 1977 году речь в парламенте, в которой она говорила о своей приверженности Соединенному Королевству.

"Среди моих предков - короли и королевы Англии и Шотландии, а также принцы Уэльса. Поэтому я вполне готова понять эти устремления. Но я не могу забыть то, что была коронована королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - сказала она.

Накануне референдума, находясь в своей резиденции Балморал, королева обронила замечание, явно предназначавшееся для того, чтобы его услышали. Она выразила надежду на то, что люди хорошо подумают о будущем.

После обнародования результатов референдума в заявлении королевы звучало облегчение от того, что Соединенное Королевство осталось единым, хотя она и признала, что политический ландшафт изменился.

"Сейчас, когда мы думаем о будущем, нам не следует забывать о том, что, несмотря на разброс высказанных мнений, нас всех объединяет давняя и прочная любовь к Шотландии, и это объединяет нас всех", - сказала она.

Автор фото, Yousuf Karsh / Camera Press

9 сентября 2015 года она побила рекорд королевы Виктории по продолжительности царствования в Великобритании. Показательно, что сама она не слишком серьезно отнеслась к этому событию, сказав, что "никогда не стремилась" стать главным долгожителем на троне.

В апреле 2016 года Елизавета II отпраздновала свое 90-летие.

И хотя к концу царствования Елизаветы II институт монархии был уже не таким прочным, как в начале ее правления, она была убеждена, что надо по-прежнему стремиться к тому, чтобы британцы уважали и любили главу своего государства.

Во время празднований Серебряного юбилея правления, в 1977 году, королева напомнила об обещании, данном ею тридцатью годами ранее, во время визита в Южную Африку в 1947-м.

"Когда мне был 21 год, я пообещала посвятить всю свою жизнь служению нашему народу и попросила Бога помочь мне эту клятву сдержать. Хотя я давала эту клятву в дни юности, когда суждения мои были незрелы, я не жалею и не отказываюсь ни от одного произнесенного тогда слова", - сказала королева.