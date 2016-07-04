Эксперты описали, как "брексит" повлияет на экономику России

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Снижение курса фунта может ударить по российским международным резервам

Экономисты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка Sberbank CIB, проанализировали, как результат референдума о выходе Великобритании из ЕС и вызванные им события отразятся на российской экономике.

Основным каналом влияния станут международные рынки и цены на нефть, которые в условиях высоких рисков и нестабильности не смогут показать роста или даже начнут снижаться, полагают эксперты обеих организаций.

По мнению экономистов РАНХиГС, еще одним каналом влияния может стать сектор услуг. Услуги, предоставляемые Великобританией, составляют около 6% оборота сектора услуг в России, причем удар может быть нанесен по различным деловым услугам и страхованию.

На Великобританию приходится около 2% российского товарооборота. Британия экспортирует в Россию примерно тот же набор товаров, что и другие страны Европы, а ввозит в основном топливо. Этот канал вряд ли окажет существенное влияние на экономику России.

Ранее российские чиновники заявляли, что "брексит" не несет прямых рисков для российской экономики. Министр финансов Антон Силуанов также заявлял, что основной риск от выхода Великобритании из ЕС связан с нестабильностью цен на нефть. Об этом же риске заявил и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Цены на нефть и рыночная нестабильность

Результаты референдума, которые были объявлены 24 июня, привели к снижению цен на нефть и к падению курса рубля. Однако в последующие дни и нефть, и рубль отыграли большую часть потерь.

Эксперты Сбербанка полагают, что российская экономика в целом стала более устойчива к внешним шокам в последние годы. Это связано с тем, что после украинского кризиса многие инвесторы вывели из нее значительную часть капитала.

Основной удар по российской экономике может быть нанесен, если цены на нефть изменят свою траекторию и вновь начнут снижаться. В этом случае стоит ждать падения рубля, ускорения инфляции и роста дефицита бюджета, говорится в докладе Сбербанка.

"На сегодняшний день сложно сказать, будут ли результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС иметь долгосрочный характер, либо лишь приведут к краткосрочному отклонению траектории мировой цены на нефть от своего тренда", - пишут в РАНХиГС.

В Сбербанке объясняют, что динамика рынков будет зависеть от дальнейших решений, которые будут принимать британские и европейские политики. В случае роста популизма рынки вновь начнут слабеть. Неблагоприятные исходы выборов во Франции и Германии в следующем году могут обрушить курс рубля.

Любая неопределенность на рынках также скажется на котировках российских акций, которые также могут существенно упасть.

Резервы Центрального банка

В Сбербанке обозначили и еще один риск для российской экономики - сокращение резервов ЦБ, вызванное снижением курса евро и фунта.

Сейчас резервы составляют 395 млрд долларов. На конец 2015 года доля евро в них составляла 43%, а фунта - 11%.

Если будет реализован худший сценарий с падением евро до 1,04 доллара, а фунта до 1,28 доллара, российские резервы лишатся 15 млрд долларов, пишут эксперты Сбербанка.

Торговля и сектор услуг

Если Великобритания после "брексита" выйдет из Общего рынка с ЕС, она может ввести различные торговые ограничения в отношении других стран, в том числе и России, уверены в РАНХиГС. По их мнению, от этого может пострадать российская химическая промышленность, производство каучука, металлов и изделий из них.

Доля Великобритании в товарообороте России в 2015 году составила 2,1%. На 84% российский экспорт в страну состоит из топлива. Россия ввозит из Великобритании в основном оборудование, транспортные средства и продукцию химической отрасли. Торговля с Великобританией в целом имеет ту же структуру, что и с другими европейскими странами.

Доля Великобритании в обороте услуг в России составляет 5,8%, пишет РАНХиГС. По мнению экспертов академии, для России Великобритания в этой сфере является значимым партнером. Здесь риски для России намного выше. В зоне риска оказываются страхование и различные деловые услуги, которые Россия "импортирует" из Великобритании.

Заведующий лабораторией международной торговли Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара и один из авторов доклада Александр Кнобель пояснил, что российские организации используют британских поставщиков страховых услуг как наиболее надежных.

"Российские финансы любят лондонскую юрисдикцию, потому что считают, что там в наибольшей степени защищены права собственности, потому что считают, что там по политическим причинам никого не выдают", - пояснил Кнобель.

В категорию прочих деловых услуг относят, например, услуги по деловому консультированию, добавляет эксперт.

Россия и Великобритания также обмениваются транспортными услугами. Великобритания в целом активно торгует различными услугами по перевозкам, в отличие от многих европейских стран, полагает Кнобель. При этом Россия также продает Великобритании транспортные услуги, например по доставке товаров или услуги портов.

Согласно докладу РАНХиГС, структура торговли услугами между Россией и Великобританией отличается от структуры торговли услугами между Россией и странами ЕС, где преобладают строительство и различные поездки. В случае негативного сценария заменить Великобританию в сфере услуг России будет трудно.