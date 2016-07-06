Губернатора сыграла свита: как Никита Белых управлял Кировской областью

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Белых грозит до 15 лет тюремного заключения

Главу Кировской области Никиту Белых арестовали по обвинению в получении взятки. В регионе сейчас мало кто берется судить о виновности губернатора. Тем не менее многие сходятся во мнении, что в людях Белых разбирался плохо и его могли подставить.

Следственный комитет 24 июня сообщил, что Белых взяли с поличным в московском ресторане. Руководство СК оперативно распространило фото губернатора за столом, на котором разложены пачки купюр достоинством 100 евро. Общая сумма взятки оценивается в 400 тыс. евро.

По версии следствия, губернатор получил деньги несколькими траншами от некоего бизнесмена за покровительство предприятиям "Нововятский лыжный комбинат" (НЛК) и "Лесохозяйственная управляющая компания", которые подконтрольны этому бизнесмену. По данным кировских СМИ, владельцем компаний является Юрий Зудхаймер, а ранее они принадлежали Альберту Ларицкому, который сейчас находится под арестом по обвинению в финансовых махинациях.

Следователь на суде заявил, будто Белых признался, что брал деньги на развитие Кирова. Впоследствии "Новая газета" писала со ссылкой на видезапись "оперативного эксперимента", что средства предназначаются на строительство храма.

В мае Белых писал на своей странице в "Фейсбуке", что в связи с некими событиями, оказавшими влияние на его жизнь, он решил построить часовню и попросил на это благословения у главы Вятской епархии митрополита Марка.

Я имею много недостатков, но я точно не взяточник и не коррупционер, я честный человек и порядочный чиновник. Я заинтересован в том, чтобы мое доброе имя было подтверждено в рамках судебного рассмотрения Никита Белых

В изложении губернатора, который пока формально остается в должности, митрополит убедил его строить не часовню, а полноценный храм и дал благословение. На месте строительства 2 мая был водружен крест. РБК писал со ссылкой на неназванный источник, что "положить в кружку" на строительство храма можно хоть 100 рублей, хоть 100 тыс. долларов.

6 июля Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда об аресте до 24 августа. Защита просила отпустить губернатора под залог в 28 млн рублей, которые предложили собрать друзья Белых.

За главу региона поручились лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, журналист Юрий Кобаладзе, политик Ирина Хакамада, научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин и депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Новости об аресте губернатора в Кировской области восприняли по-разному: одни потрясены, другие ничуть не удивлены. Кое-кто в числе последних явно питает личную неприязнь к Белых, но есть среди них и те, кто относится к нему непредвзято.

Добровольно в капкан

"Сама система власти в России сегодня выстроена так, что губернаторы, чиновники, - они выполняют роль опричников, как при Иване Грозном. И следовательно, они являются всегда заложниками. То есть опричник не выполнил какую-то задачу, его на кол посадили, но у нас в более цивилизованной форме все это выглядит", - говорит депутат Законодательного собрания Кировской области Валерий Туруло.

В отношении Белых все было давно ясно, неопределенным оставался лишь фактор времени - когда губернатора "сольют или подставят", считает депутат. В области он известен как один из непримиримых критиков деятельности Белых и представитель "Российской коммунистической рабочей партии".

По мнению Туруло, Белых оказался в слое, который власть начала "сливать", как только изменилась конъюнктура. Он допускает, что Белых "брал", но конкретно тот случай, на котором губернатора поймали, вызывает у него скепсис.

Современные взяточники не связываются с наличностью, у них есть банковские счета и доверенные лица, и взять с поличным человека из нынешней коррупционной системы нереально, считает депутат.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Глава Кировской области не считает свое дело политическим

Белых в недавнем интервью и сам жаловался, что уйти не получается: "Вообще госслужба - это система "ниппель": вход - рубль, выход - десять. Уйти с госслужбы - значит, жить с опасением, что на тебя всех собак начнут вешать".

Чье ЖКХ

Киров - небольшой город, встречи обычно назначаются недалеко от центра, всюду можно дойти пешком. Даже в центре видно, что регион небогатый. Дороги в ямах, фасады осыпаются. Ситуацию спасают разве что сталинская архитектура и дома дореволюционной постройки. Они придают центру образ исторического памятника, разруха воспринимается как явление естественное и вроде бы не портит облик города.

Если попросить жителей оценить деятельность Белых, многие будут говорить как раз об этом - о городских проблемах, о ЖКХ, сетует главный редактор радиостанции "Эхо Кирова" Светлана Занько. А это зона ответственности избранного мэра Владимира Быкова, напоминает она. И действительно, в ответ на просьбу оценить деятельность губернатора трое из пяти горожан на улице сразу вспоминают, что город грязный, все разваливается и мусор не вывозят.

Мы беседуем с Занько в студии кировского "Эха", которое считается лояльной губернатору. Светлана сокрушается, что новости об аресте Белых шокировали всех общественников региона. Они плотно работали с губернатором, он активно им помогал во всех значительных проектах.

Случайно в здании радиостанции оказывается и депутат Законодательного собрания Дмитрий Русских - один из самых последовательных критиков Белых. Он подключается к разговору и начинает излагать свои основные претензии к власти. При этом Русских дистанцируется от критиков из левого лагеря.

"Я критикую только то, где я вижу, что это лазейка для коррупции, что это делается в интересах определенных коммерческих структур. Я не критиковал Никиту Юрьевича по всему подряд и не кричал, что "вот он такой козел", - говорит Русских.

"Это правда, Дмитрий Михайлович всегда старался на личности не переходить", - подтверждает Занько.

Депутат рассказывает, как в 2014 году он получил неожиданный подарок от главы региона. Не в свой день рождения, а в день рождения губернатора. Русских принесли пакет, в котором было несколько бутылок вина, коробка конфет и записка.

"Я бы хотел в свой день рождения сделать приятное тем людям, которых я уважаю, чтобы они разделили со мной радость", - передает депутат содержание записки. Белых отправил всего три или четыре таких пакета. Один из них достался заядлому оппоненту, с которым у губернатора никогда не было теплых приятельских отношений.

И сейчас, после ареста Белых, Русских продолжает изобличать различные сомнительные схемы. Он критикует систему льгот, которые выделяются крупному бизнесу по закону об инвестиционной привлекательности. Обычно это выглядит так: инвестор пишет бизнес-проект, приходит к властям и обещает финансовые вложения, новые рабочие места и большие налоговые поступления в бюджет.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Жители Кирова зачастую возлагают ответственность за многие городские проблемы на губернатора

Далее проект утверждается, и область в надежде на рост будущих налоговых отчислений дает инвестору преференции: льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль и скидку с арендной платы за лесные угодья. Потом у инвестора начинаются проблемы: то банк обманул, то конъюнктура не очень. Все это продолжается из года в год восемь лет, горячится Русских. Область при этом никаких отчислений не видит.

- Надо заметить, что эта ситуация известна абсолютна всем, и депутаты могли ее изменить, - упрекает Занько члена Заксобрания.

- Да, могли мы изменить. Губернатор хороший, а депутаты плохие, - иронизирует Русских.

Занько на время выходит из студии, а депутат продолжает объяснять, как он пытался убрать из закона налоговые льготы для крупных инвесторов, а губернатор снова их вносил и депутаты принимали.

Мне мама звонит и говорит: так-то ведь он неплохой парень, жалко ведь как. Всем становится его жалко Депутат Дмитрий Русских

- Ну а хорошего-то сделал что-нибудь Белых? - спрашиваю.

- Конечно, много хорошего сделал, сейчас Свету попросим про хорошее рассказать, - шутит депутат и поднимается, чтобы позвать Занько обратно в студию.

Русских возвращается и сам начинает вспоминать, каким был Белых во время первого срока. Энергичный, молодой, амбициозный губернатор, он был готов серьезно заниматься развитием области, с ним можно было конструктивно разговаривать. Он всегда был открыт для общения, и не было такого, чтобы к нему нельзя было попасть. Контраст с предшественником - "грустным" Николаем Шаклеиным - был разительный.

"Если выбирать из тех губернаторов, которых я видел, он был лучшим", - резюмирует депутат. По словам Русских, все его знакомые сейчас жалеют Белых. "Мне мама звонит и говорит: так-то ведь он неплохой парень, жалко ведь как. Всем становится его жалко", - рассказывает он.

Обсуждение реакции на арест губернатора заходит слишком далеко, и мы вспоминаем коммунистов, с которыми у Белых давний конфликт. "Там истерика", - рассказывает Занько о реакции местного обкома. В день ареста на главной площади Кирова сторонники КПРФ устроили "праздничный фейерверк" - праздновали "освобождение Вятки".

В ноябре 2012 года депутат Госдумы и секретарь кировского обкома КПРФ Сергей Мамаев попросил президента отправить Белых в отставку, назвав команду губернатора "полукриминальной кузницей кадров". Глава региона подал на коммуниста в суд. Осенью 2013 года Мамаев заявил, что Белых является "изобретателем всех преступных схем по обворовыванию бюджетных средств и выколачиванию взяток".

Губернатор ответил на обвинения вторым иском. "Сергей Павлинович в моем мировоззрении занимает крайне ничтожное место", - комментировал Белых свой конфликт с лидером кировских коммунистов в 2014 году.

Конфликт с коммунистами

Мамаев охотно соглашается пообщаться по поводу ареста главы региона и не скупится на "похвалы". В его риторике чувствуется победная расслабленность.

Он не может назвать ни одного позитивного примера деятельности Белых, за исключением некоторых проектов, которые реализуются на федеральные деньги. По словам депутата, его нигде не печатают, в регионе действует цензура, которой раньше никогда не было, "даже при коммунистах". "Ну при коммунистах ее вообще не было", - уточняет он свою мысль.

Мы беседуем в приемной депутата. За его спиной на стене висит фото Ленина, пишущего что-то на бумаге, то есть за работой, как часто изображали "вождя" в СССР. В углу на сейфе красуется автомат Калашникова (возможно, макет), рядом с ним - бюст Сталина и портрет Молотова. В другом углу стоят красные знамена.

Депутат либо не читает местные СМИ, либо лукавит. Он регулярно упоминается в статьях на сайте "Эха Кирова" и газеты "Бизнес-новости", которые входят в холдинг Inmedia. По данным местной прессы, контроль над этим холдингом в 2012 году был куплен структурами, близкими другу Белых Григорию Гусельникову, владельцу "Вятка-банка" (в конце 2013 компании холдинга начали переписывать на предпринимателя Алексея Пыхтеева, писали кировские СМИ; Пыхтеева пресса называла управляющим активами Белых).

Есть у коммунистов и союзнические СМИ: местные журналисты и политологи связывают газету "Вятский край" с ближайшим соратником Мамаева, коммунистом Леонидом Сандаловым.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Владелец "Вятка-банка" Григорий Гусельников после ареста губернатора написал пост "Мой друг Никита Белых", в котором назвал главу региона человеком без меркантильных привычек

Совладелец "Вятского края" Андрей Таджибаев говорит, что газета - едва ли не единственное СМИ в регионе, которое оценивает деятельность губернатора критически. "Ситуация такая, что в средствах массовой информации Кировской области на сегодняшний день идет только восхваление Никиты Юрьевича", - утверждает он.

У Мамаева длинный список претензий к Белых. Самые основные из них касаются бюджета и здравоохранения. Ситуация с бюджетом у Кировской области действительно неважная.

В 2015 году дефицит регионального бюджета составил 7,8%; с таким же дефицитом закончила год Чувашия, сообщил Би-би-си аналитик Fitch Ratings Константин Англичанов. В Нижегородской области показатель составил 7,1%, в Самарской области - 7,6%. Медианный дефицит субъектов агентство оценивает в 6,1%.

Разрыв в доходах и расходах Кировская область финансирует за счет заимствований - 70% из них дешевые бюджетные кредиты, говорит аналитик S&P Карен Вартапетов. Задолженность региона за время губернаторства Белых выросла в семь раз. При этом консолидированный долг всех субъектов вырос только в четыре раза, а регионов Приволжского федерального округа - в пять раз.

Рассуждая о больницах, секретарь кировского обкома КПРФ говорит, что здравоохранения на территории Кировской области "просто нет". Вину за это он возлагает на губернатора и его экс-заместителя Марию Гайдар, которая занималась реформой здравоохранения. Смертность в регионе самая высокая в Приволжском федеральном округе, утверждает коммунист.

Смертность в Кировской области действительно существенно выше среднероссийской, но лидер в ПФО - все же Нижегородская область.

Сама Гайдар в июле рассказывала, что у нее были нормальные отношения с Мамаевым. "Он же ко мне заходил, говорил: "Гайдар, я знаю, ты баба хорошая, все вокруг негодяи, а ты человек нормальный", - и мы с ним на самом деле нормально сидели, общались, решали какие-то вопросы", - говорила политик.

Русских также недоумевает, почему отношение Мамаева к Гайдар так сильно изменилось. По словам депутата, чаще, чем он, в ее кабинет никто не входил, причем она "помогала ему реально". "Почему сейчас Сергей Павлинович всё это про меня говорит? Политика", - заметила, со своей стороны, Гайдар.

Она отмечает, что за время губернаторства Белых в Кировской области материнская смертность упала в семь раз, улучшились показатели младенческой смертности.

Гражданское общество

Говоря о заслугах Белых, собеседники чаще всего упоминают гражданское общество. Наверное, нет в России другого руководителя региона, который столько сделал для НКО и реализации общественных инициатив, говорит член Общественной палаты РФ, в прошлом - крупный бизнесмен Тахир Мамедов.

Он объясняет, что по работе ему постоянно приходится общаться с представителями регионов, которые рассказывают, насколько отличается отношение к НКО и социальным проектам в других субъектах.

- Губернатор говорил, что он брал деньги на развитие региона, вы верите этому? - спрашиваю у Мамедова.

- А вы слышали, чтобы он так говорил? Лично от него слышали? - поправляет меня общественник.

Действительно, о том, что Белых брал деньги на развитие Кирова, известно только со слов следователя. Впоследствии многие собеседники повторяют эту же ошибку - принимают слова следователя за высказывания самого губернатора.

Белых уделял институтам гражданского общества много внимания, времени и усилий, соглашается руководитель Центра поддержки НКО Олег Ткачев. В некоторых регионах кировским общественникам откровенно завидуют, говорит он.

По словам Ткачева, губернатор старался развивать институты, поддерживал публичные слушания, активно вовлекал жителей региона в управление. В Кировской области, как и везде, обыватели очень любят критиковать, но сами при этом, как правило, не готовы брать на себя ответственность, добавляет директор кировской Лиги предпринимателей "Деловая Вятка" Лев Шварцблат.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption В Кировской области много церквей, но незадолго до ареста Никита Белых писал, что хочет построить еще одну

В 2010 году в Кировской области началась реализация совместного со Всемирным банком Проекта по поддержке местных инициатив (ППМИ). Суть проекта в том, что жители городских и сельских поселений на собраниях определяют, на что нужно собрать деньги: отремонтировать дорогу, поставить столб, сделать водопровод.

Затем из областного бюджета на решение задачи выделяются субсидии. Обязательное условие - софинансирование. Средства на проект также должен выделить бюджет муниципалитета, юридические и физические лица (с 2016 года физлица должны финансировать не менее 5% проекта).

Население оценивает проект положительно, говорит Шварцблат. Главы районов удивлялись, когда жители, заплатившие свои деньги, начали требовать качественного выполнения работ. "Когда они свои вложили, они стали по-другому реагировать", - рассказывает предприниматель.

Обсуждая бюджет, все собеседники напоминают, что регион бедный. При этом Кировской области, как и всем остальным, приходится выполнять майские указы президента - в мае 2012 года Владимир Путин обязал региональные власти резко повысить зарплаты работникам бюджетной сферы. "Бюджет дырявый, не знаю где, но вынь да положь. Мы обещали бюджетникам, их надо кормить по повышенной норме, а где взять? Думай, голова. Губернатор крутился-вертелся, вот и докрутился," - говорит Ткачев.

Как заманить "Пятерочку"

С приходом Белых в Кировской области появились федеральные ритейлеры. Это серьезные перемены для области, в которой предыдущие губернаторы были местными. При них торговлю монополизировали кировские предприниматели. Область кормил фактически один крупный агропромышленный холдинг, а его продукцию реализовывала одна сеть гастрономов, говорит Олег Ткачев.

Белых эту монополию разбил - в регионе появились "Магнит", "Пятерочка", METRO. Они подвинули как местные торговые сети, так и производителей - жители Кировской области увидели на прилавках больше продуктов из других регионов. Впрочем, отмечает Ткачев, продовольствия в регионе и раньше было достаточно.

По его мнению, появление новых магазинов, конечно, способствовало конкуренции и где-то цены снизились. Но в целом приход федеральных ритейлеров в регион он оценивает скорее отрицательно.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption За время губернаторства Белых в области появилась новая инфраструктура. Критики считают, что федеральные проекты нельзя считать заслугой губернатора, так как они реализовывались на деньги из центра

Одно дело, когда инвестор приходит в перерабатывающее предприятие, создается продукт и этот продукт потом реализуется. Другое дело, когда не производящий ничего ритейлер служит "финансовым пылесосом и вымывает из дотационного региона и без того скудную денежную массу", рассуждает он.

За время губернаторства Белых Кировская область стала гораздо привлекательнее для инвесторов, свидетельствуют данные Агентства стратегических инициатив, наблюдательный совет которого возглавляет президент Путин. В 2015 году регион впервые попал в рейтинг инвестиционного климата, который делает АСИ, и сразу занял 25-е место. В 2016 году область улучшила результат и заняла 15-ю строчку.

Туруло признает, что в улучшении инвестиционного климата успех есть, но объясняет это тем, что падать дальше некуда, поэтому привлекательность растет. При этом система инвестирования капитала в регион ангажирована, считает депутат. Он рассказывает, как его структуры пытались вложить 509 млн рублей в один крупный проект, связанный с лесом, но в итоге его отдали международной компании.

Лесная индустрия - это отдельная тема для разговора в Кировской области. Регион часто характеризуют как место, где только "лес валят". Налоговые поступления от заготовки древесины, - действительно, один из основных источников наполнения бюджета, и в этой индустрии сосредоточены основные коррупционные схемы, утверждают депутаты и журналисты.

Щепки летят

"Лес - болевая точка области. Лесное хозяйство превращено в абсолютную делянку для совершенно разных групп влияния, там огромные левые деньги, огромные неучтенные и недополученные государством доходы. Белых ничего не смог с этим сделать, хотел или не хотел - это другой вопрос", - говорит коммерческий директор газеты "Репортеръ" Владимир Маматов.

Русских в качестве примера приводит "Нововятский лыжный комбинат". По данным депутата, комбинат берет в аренду лес по 45 рублей за кубометр, тогда как рыночная цена в несколько раз выше. "Они берут этот лес в больших объемах и продают нашим же лесникам, малому и среднему бизнесу, по 300 рублей, вообще ничего не делая. Вот и весь инвестпроект. И таких большинство", - говорит Русских.

В 2014 году прокуроры обратили внимание на один из таких инвестпроектов - "Развитие малоэтажного домостроения и модернизация лесоперерабатывающих производств на базе подразделений "Кировлес", который реализовывался Лесохозяйственной управляющей компанией (УК "Лесхоз"). Как и НЛК, УК "Лесхоз" связана с Альбертом Ларицким и Юрием Зудхаймером. В этих компаниях не ответили на телефонные звонки Русской службы Би-би-си.

Инвестпроект в 2011 году был включен в перечень приоритетных и получил льготы, но несколько лет компания по проекту ничего не делала. Правительство Кировской области никаких предписаний в адрес УК "Лесхоз" не направляло. В мае 2014 года прокуратура региона попросила суд признать бездействие властей незаконным.

После этого власти региона начали требовать от инвестора реализации проекта. Компания закупила оборудование и запустила производство. В связи с этим суд иск отклонил.

На лесной отрасли "погорели" трое соратников Белых: земляки из Перми Андрей Вотинов и Роман Шипов, а также московский оппозиционер Алексей Навальный. Шипов получил 5,5 года колонии за попытку получить откат с "НИПИЭИлеспром", Вотинову дали три года за вымогательство взятки с руководства "Кировлеса", Навального в спорном процессе признали виновным в хищении имущества "Кировлеса" и приговорили к пяти годам условно.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Соратники Белых говорят, что дело Навального, о котором узнала вся страна, повлияло на карьеру губернатора не лучшим образом

В июне 2015 года был арестован член совета директоров НЛК Альберт Ларицкий, гражданин Белоруссии с видом на жительство в Швейцарии, которого в области называют другом Белых. "Их дружба завязалась где-то в 2010-2011 году. В ресторанах в одних они вместе сидели, я видел", - говорит Русских. По его словам, у Ларицкого с Белых были добрые отношения, они вместе летали на частном самолете бизнесмена.

По версии следствия, Ларицкий не только входил в совет директоров НЛК, но и фактически руководил предприятием. Бизнесмена обвиняют в фиктивном закредитовывании НЛК. Следователи полагают, что в результате мошеннических действий Ларицкого с кредитами НЛК на его личных счетах в Швейцарии осели 10 млн долларов. Предприниматель пошел на сделку с правосудием, то есть фактически признал вину и раскрыл схему преступления, указав на соучастников.

Российское отделение "Трансперенси Интернешнл" описало схему, которая часто используется оперативниками для провокации. Если на взятке или другом преступлении ловят некрупного бизнесмена, его уговаривают передать взятку чиновнику. На сленге это называют "подослать торпеду". При этом пойманный подозреваемый переводится в статус свидетеля.

У Никиты есть большая, мне кажется, проблема, он очень неразборчив в команде и друзьях" Депутат Дмитрий Русских

В деле Белых могло быть две торпеды: Ларицкий и его партнер Зудхаймер, считают в "Трансперенси Интернешел", отмечая при этом, что делать вывод о невиновности губернатора нельзя.

Как такие люди могли оказаться в ближайшем окружении действущего губернатора? Белых чересчур доверчив и не разбирается в людях, считают как сторонники, так и критики губернатора.

"У Никиты есть большая, мне кажется, проблема, он очень неразборчив в команде и друзьях", - говорит Русских. "Это факт", - соглашается Мамедов. Он звонит бывшему гендиректору НЛК Владимиру Сысолятину, чтобы узнать, готов ли тот пообщаться. Сысолятин отказывается, так как тоже находится под следствием по подозрению в махинациях, но просит передать, что предупреждал Белых о Ларицком.

Бывший гендиректор НЛК считает, что предприниматель подставил и его - Сысолятина обвиняют в закупке оборудования по завышенным ценам через подставные фирмы и попытке незаконно вернуть НДС. На суде Сысолятин говорил, что закупкой оборудования руководил Ларицкий и его доверенные лица.

Претензии к окружению губернатора есть у всех. "Или лентяй, или сидит", - выразился местный депутат не под запись. Предприниматель Шварцблат говорит, что сам губернатор всегда дорабатывает вопрос, а когда дело передается его команде - начинаются пробуксовки. Это основная претензия бизнеса. "Фактически, да - это упрек ему. Он же команду формировал. Были бы другие люди, была бы ситуация другая", - считает он.

Губернатор старался работать 24 часа, при этом его соратники и 24 минут не работали, говорит Русских. По словам депутата, Белых тянул всю команду, которой не было тогда, нет и сейчас.

В итоге к концу второго года своего второго срока губернатор устал. В этом он признавался сам, и это видели окружающие. Причем устал достаточно быстро. "Здесь местность трудоемкая и по менталитету, и по хозяйственным связям, и если не иметь железного терпения, здесь делать нечего", - грустно замечает журналист Маматов.

Кировская область была для Белых временным проектом. Ярким показателем является семья, замечает кировский политолог Андрей Зорин. "Семья сюда не переехала, даже хиленькую квартирку не купили", - говорит он.

"Он не смог перейти из категории успешного политика и молодого менеджера в категорию государственного деятеля", - считает политолог.

Русских считает, что Белых рассматривал должность губернатора Кировской области как "трамплин" для дальнейших достижений и был готов пожить два-три года в этой ссылке, работать на результат и показать, что он на самом деле может быть "парнем покруче", вплоть до президента в 2018 или 2024 году.

"Но с учетом того, что он все-таки пришел в болото, он фактически пошел по другому пути. Он не стал это болото сушить, он просто постепенно начал в этом болоте жить", - заключает депутат.

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В крохотном кировском аэропорту "Победилово" за два часа до регистрации никого нет - только скучающие сотрудницы на входе и в кафе. Развлекаются кто как может: девушки у рамок металлоискателя "сидят" в телефонах, кассиры в кафе смотрят сериал. Постепенно аэропорт забивается людьми, как автовокзал в деревне перед отправкой междугороднего рейса.

Во "Внуково" нас ждут автобусы. Они везут пассажиров с летного поля до здания аэровокзала. Рассказывают, что Белых раньше ездил вместе со всеми на этих автобусах, а потом его начала встречать машина. Трансформация в государственного деятеля все же произошла, отчасти.

НИКИТА БЕЛЫХ: СПРАВКА

"Семь с половиной лет в должности. В общем-то, так долго не живут", - размышлял губернатор Кировской области Никита Белых в интервью, данном незадолго до задержания по делу о взятке в особо крупном размере и опубликованном на портале Colta.ru.

За два года до этого он участвовал в прямых выборах главы региона как самовыдвиженец, поддержанный "Единой Россией". Его первый срок истек за восемь месяцев до проведения голосования, но президент Владимир Путин на промежуточный период назначил Белых временно исполняющим обязанности губернатора. "Врио" выиграл, набрав почти 70% голосов, - это в четыре раза больше, чем было у ближайшего преследователя, кандидата от коммунистов Сергея Мамаева.

На церемонии инаугурации Белых говорил примерно то же, что в последнее время говорят другие российские губернаторы. Предупреждал, что предстоит "непростой период" и обещал исполнить "майские указы" президента.

В предвыборном (докризисном) отчете того периода, опубликованном на сайте Белых, говорилось, что строительство жилья в регионе идет рекордными темпами, состояние социальной инфраструктуры улучшается, более чем в 2,5 раза сократилась естественная убыль населения, в полтора раза выросла средняя зарплата.

При этом нельзя сказать, что 7,5 года губернаторства в Кировской области были для Белых безоблачными. Он, помимо очевидных проблем региона, столкнулся с теми же трудностями, которые выпадают на долю многих руководителей субъектов федерации.

В 2012 году глава Кировской области попал под "горячую руку" тогдашнему премьеру Владимиру Путину - глава правительства в ходе видео-конференции раскритиковал рост тарифов в регионе, а Белых как раз был в отпуске. Путин велел передать ему, чтобы заканчивал отдыхать.

В 2013 году у Белых трудно складывались отношения с местной "Единой Россией", а кировские коммунисты безуспешно добивались его импичмента.

Фонд "Историческая память" обвинял Белых в плагиате при подготовке кандидатской диссертации по истории. Губернатор это отрицал, ученой степени он лишен не был.

В 2015 служебный автомобиль, пассажиром которого был Белых, сбил пьяного мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший выжил, Белых сам рассказал об инциденте в соцсетях и опубликовал его видеозапись.

Но самым громким скандалом за время губернаторства Белых безусловно стало так называемое "дело "Кировлеса". По нему оппозиционер Алексей Навальный был в 2013 году признан виновным в хищении и осужден на пять лишения свободы условно (он не признал вины).

Разбирательство касалось событий 2009 года, когда Навальный работал советником у кировского губернатора. Ко времени судебного процесса Навальных и Белых уже не поддерживали ни профессиональных, ни дружеских отношений. Тем не менее, глава региона свидетельствовал в суде в пользу оппозиционера.

Самого Белых некоторые СМИ тоже называют "либералом" или "губернатором-оппозиционером". Он действительно проделал не совсем стандартный для российского главы региона путь из оппозиционной партии в губернаторское кресло. До того как в конце 2008 года он стал главой Кировской области, Белых 3,5 года руководил "Союзом правых сил". Он был избран лидером партии в 29 лет.

К тому времени за плечами у Белых уже была внушительная политическая карьера. Он успел поруководить пермским региональным отделением СПС, избраться депутатом регионального законодательного собрания, поработать заместителем губернатора Пермского края Олега Чиркунова.

Однако под руководством Белых СПС потерпел поражение на думских выборах 2007 года. Лидер партии подал в отставку, объяснив это тем, что не хочет участвовать в "кремлевском проекте", создаваемом на базе СПС. Но уже через несколько месяцев тогдашний хозяин Кремля президент Дмитрий Медведев выдвинул его кандидатуру в губернаторы Кировской области.

Белых родился и вырос в Перми, с золотой медалью закончил физико-математическую школу и начал работать еще во время учебы в институте. Вскоре, когда ему не было еще и 20, основал брокерскую фирму. Спустя 10 лет Белых уже был генеральным директором инвестиционно-банковской группы "Парма".

В биографических справках о кировском губернаторе указывается, что он с юности большой любитель сигар, отчасти потому, что они придавали молодому бизнесмену ощущение солидности. В начале этого года Белых в своих соцсетях похвалился тем, что за три месяца сбросил больше 20 килограммов веса, отказавшись от курения и употребления алкоголя и активно занимаясь спортом. После задержания и ареста по делу о получении взятки в особо крупном размере он объявил голодовку.

* Статья была изменена 6 июля: была уточнена информация о владельцах холдинга Inmedia.