Три треугольника и шесть веревочек: история бикини

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британская актриса Никки Хоуорт в бикини. Фотография 1971 года

5 июля купальному костюму бикини исполнилось 70 лет.

Да-да, вот уже 70 лет женщины - молодые и не очень, с фигурами, вызывающими восхищение и несколько иные эмоции, - надевают на пляжи и выносят на всеобщее обозрение этот предмет, который только делает вид, что соблюдает приличия.

Отцом вызывающего новшества стал, разумеется, француз. Если быть совсем точным, то французский инженер, переквалифицировавшийся в модельеры, - Луи Реар.

Виноват дефицит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса на сцене мюзик-холла в Брайтоне в 1934 году: как видите, пупок целомудренно прикрыт

Реар был не только инженером и модельером, но и неплохим предпринимателем. После войны правительства всех стран вводили ограничения на продажу тканей.

Большинство модных домов использовали этот дефицит как предлог для того, чтобы придумать новые купальные костюмы, в которых минимум материи демонстрировал бы максимум тела.

Собственно говоря, процесс начался еще во время войны. Женщины на пляже и на сцене начали выставлять пупок на всеобщее обозрение в 1940 году, после чего процесс, как говорится, пошел, и купальные костюмы стали съеживаться в размерах буквально на глазах.

При этом их популярность росла обратно пропорционально количеству потраченной ткани.

А 5 июля 1946 года Луи Реар выставил на всеобщее обозрение свой шедевр. Его изобретение навсегда изменило наше представление о том, в каком виде женщина может появиться на пляже.

"Атом", бомба и атолл

Правообладатель иллюстрации National Archives Image caption Все началось с испытания США атомной бомбы на атолле Бикини

Всего за четыре дня до исторического события американцы испытали на атолле Бикини в Тихом океане атомную бомбу.

Справедливости ради следует отметить, что первым что-то наподобие бикини придумал другой французский модельер, Жак Эйм, который - в духе времени - назвал свою модель "Атом".

"Атом" был чуть пошире. Реар решил усовершенствовать детище соотечественника самым простым способом: уменьшить его. В рекламной кампании тоже обыгрывалась ядерная тема: "Бикини, - говорилось в ней, - это расщепленный "Атом".

Кто на свете всех храбрее

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 5 июля 1946 года: модель Мишелин Бернардини стала первой женщиной, представшей перед прессой в бикини.

Однако мало было придумать бикини. Его надо было еще и продать. А для этого его следовало сначала продемонстрировать публике. И тут возникла проблема: во всей Франции не нашлось модели, которая была бы готова выйти в "этом" на подиум.

На помощь пришла стриптизерша Мишелин Бернардини.

11 июля 1946 года Мишелин стала первой женщиной, представшей перед камерами в бикини.

Первая модель была сшита из ткани с рисунком, изображающим газетную страницу. Судя по всему Реар думал, что пресса просто "взорвется", и он не ошибся.

"Приличная девушка такое не наденет"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Приличные девушки в 1950 году купались так. Фотография из модного американского журнала

Американский женский журнал "Современная девушка" отреагировал на новинку так: "Вряд ли следует тратить слова и писать об этом так называемом бикини, поскольку совершенно очевидно, что ни одна девушка, обладающая элементарным чувством такта и скромности, никогда не наденет ничего подобного".

Знаменитый критик в области моды Диана Вриланд высказалась короче: "единственное, что не рассказывает о девушке это изделие, - заявила она, - это девичью фамилию ее матери".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption А вот так выглядели модели на Парижском автосалоне в 1951 году

Поначалу бикини запретили в Бельгии, Италии, Испании и Австралии, а также объявили вне закона в нескольких американских штатах.

Были даже случаи, когда женщин в бикини просто прогоняли с пляжей.

И только кинозвезды 50-х принесли бикини всемирную популярность и коммерческий успех.

Полный триумф

Правообладатель иллюстрации Express Newspapers Image caption Брижит Бардо стала одной из первых звезд, взявших бикини на вооружение

Первой на пляже в Каннах сфотографировалась 19-летняя Брижит Бардо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А это бикини, дизайнером которого стала Элизабет Тейлор

Окончательный успех бикини принес выход на экраны фильма "бондианы" "Доктор Нет" в 1962 году.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Американская звезда и секс символ Джейн Мейнсфилд в бикини. Снимок середины 50-х годов

Одним из самых узнаваемых моментов фильма стало появление Урсулы Андресс из моря в белом бикини с широким поясом. Сама она потом признавалась, что именно эта сцена принесла ей колоссальный успех.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Элизабет Херли в бикини

Остальное, как говорится, - история. Следует отметить только одно: как бы вы ни относились к бикини, помните о том, что последние полвека с лишним оно так и не выходит из моды.