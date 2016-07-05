Три треугольника и шесть веревочек: история бикини
5 июля купальному костюму бикини исполнилось 70 лет.
Да-да, вот уже 70 лет женщины - молодые и не очень, с фигурами, вызывающими восхищение и несколько иные эмоции, - надевают на пляжи и выносят на всеобщее обозрение этот предмет, который только делает вид, что соблюдает приличия.
Отцом вызывающего новшества стал, разумеется, француз. Если быть совсем точным, то французский инженер, переквалифицировавшийся в модельеры, - Луи Реар.
Виноват дефицит
Реар был не только инженером и модельером, но и неплохим предпринимателем. После войны правительства всех стран вводили ограничения на продажу тканей.
Большинство модных домов использовали этот дефицит как предлог для того, чтобы придумать новые купальные костюмы, в которых минимум материи демонстрировал бы максимум тела.
Собственно говоря, процесс начался еще во время войны. Женщины на пляже и на сцене начали выставлять пупок на всеобщее обозрение в 1940 году, после чего процесс, как говорится, пошел, и купальные костюмы стали съеживаться в размерах буквально на глазах.
При этом их популярность росла обратно пропорционально количеству потраченной ткани.
А 5 июля 1946 года Луи Реар выставил на всеобщее обозрение свой шедевр. Его изобретение навсегда изменило наше представление о том, в каком виде женщина может появиться на пляже.
"Атом", бомба и атолл
Всего за четыре дня до исторического события американцы испытали на атолле Бикини в Тихом океане атомную бомбу.
Справедливости ради следует отметить, что первым что-то наподобие бикини придумал другой французский модельер, Жак Эйм, который - в духе времени - назвал свою модель "Атом".
"Атом" был чуть пошире. Реар решил усовершенствовать детище соотечественника самым простым способом: уменьшить его. В рекламной кампании тоже обыгрывалась ядерная тема: "Бикини, - говорилось в ней, - это расщепленный "Атом".
Кто на свете всех храбрее
Однако мало было придумать бикини. Его надо было еще и продать. А для этого его следовало сначала продемонстрировать публике. И тут возникла проблема: во всей Франции не нашлось модели, которая была бы готова выйти в "этом" на подиум.
На помощь пришла стриптизерша Мишелин Бернардини.
11 июля 1946 года Мишелин стала первой женщиной, представшей перед камерами в бикини.
Первая модель была сшита из ткани с рисунком, изображающим газетную страницу. Судя по всему Реар думал, что пресса просто "взорвется", и он не ошибся.
"Приличная девушка такое не наденет"
Американский женский журнал "Современная девушка" отреагировал на новинку так: "Вряд ли следует тратить слова и писать об этом так называемом бикини, поскольку совершенно очевидно, что ни одна девушка, обладающая элементарным чувством такта и скромности, никогда не наденет ничего подобного".
Знаменитый критик в области моды Диана Вриланд высказалась короче: "единственное, что не рассказывает о девушке это изделие, - заявила она, - это девичью фамилию ее матери".
Поначалу бикини запретили в Бельгии, Италии, Испании и Австралии, а также объявили вне закона в нескольких американских штатах.
Были даже случаи, когда женщин в бикини просто прогоняли с пляжей.
И только кинозвезды 50-х принесли бикини всемирную популярность и коммерческий успех.
Полный триумф
Первой на пляже в Каннах сфотографировалась 19-летняя Брижит Бардо.
Окончательный успех бикини принес выход на экраны фильма "бондианы" "Доктор Нет" в 1962 году.
Одним из самых узнаваемых моментов фильма стало появление Урсулы Андресс из моря в белом бикини с широким поясом. Сама она потом признавалась, что именно эта сцена принесла ей колоссальный успех.
Остальное, как говорится, - история. Следует отметить только одно: как бы вы ни относились к бикини, помните о том, что последние полвека с лишним оно так и не выходит из моды.