Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Питание будущего? Обед и ужин в одном стакане

Подсчитано, что средний американец тратит в день на еду и питье 67 минут. Во всяком случае, так утверждает статистический отдел министерства труда США. Можно ли свести это время почти до нуля, освободив его для более интересных занятий?

Простая арифметика показывает, что 67 минут в день увеличиваются до четырех рабочих дней в месяц, причем в расчет не принимается время, которое граждане тратят на обдумывание меню или покупку продуктов.

Вы только представьте, сколько бы мы могли всего сделать полезного, если бы не расходовали наше драгоценное время на рутинное потребление калорий.

Об этом уже подумали три компании: Soylent в Калифорнии, Ambronite в Финляндии и Huel в Британии. Чтобы освободить нас от тирании еды, они предлагают здоровую и быструю альтернативу.

Все три утверждают, что могут полностью удовлетворить ваши потребности в питании за счет одного-единственного стакана питательной жидкости. К дополнительным плюсам можно отнести отсутствие необходимости мыть посуду.

"Мы живем в такое время, когда перерабатывают все. Мы думаем, что чем больше мы работаем, тем выше наша значительность и тем лучше мы живем", - говорит Бриджит Шулле, директор "Американской лаборатории лучшей жизни", независимого аналитического института в Вашингтоне.

"Мы гордимся тем, что в нашем расписании не остается свободного времени, носимся с места на место только для того, чтобы продемонстрировать всему миру, какие мы занятые и важные. Нечего удивляться, что люди перестают тратить время на еду", - считает Шулле.

Заменители еды и пищевые добавки существуют на рынке уже десятки лет. Ими и раньше пользовались, например, профессиональные спортсмены или же люди, желающие сбросить лишний вес.

Принципиальная разница, однако, состоит в том, что на сей раз их производители упирают на то, что они экономят время, а не калории.

Времени жалко

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предпринимателю Элону Маску жалко тратить драгоценное время на еду

44-летний американский предприниматель Элон Маск, глава корпораций SpaceX и Tesla, во время голодной молодости тратил на еду примерно один доллар в день. Однажды, ударившись в воспоминания, он сказал, что если бы мог, то вообще бы не ел, чтобы больше работать.

"Я очень хотел бы, чтобы можно было получать все питательные вещества, и при этом не тратить время на то, чтобы садиться за стол", - добавил миллиардер.

Soylent и его конкуренты теперь предоставляют такую возможность.

"Soylent очень популярен у людей, которые разрабатывают новые технологии, - отмечает глава маркетингового агентства Social Driver Энтони Шоп. - Все эти стартаперы часто считают, что они быстренько снимут с рынка сливки за несколько лет, а потом получат свои дивиденды. Именно поэтому такие фирмы кормят своих сотрудников, чтобы они не отвлекались на поиски еды, и работали еще больше. По этой же причине некоторые люди сидят и потягивают Soylent, чтобы не отходить от компьютеров".

По словам Шопа калорийные напитки занимают все больше места на рынке быстрой еды.

"Одна из самых популярных категорий продуктов - это уже готовые салаты. Многие люди предпочитают взять коробку, куда им уже положили все компоненты, допустим, салата по-гречески, нежели ходить самим вокруг мисок с разными овощами. К концу дня они уже так устают от необходимости принимать решения, что не в состоянии даже сделать салат", - рассказывает Энтони Шоп.

Кто боится салата по-гречески?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Безглютеновая еда популярна не потому, что полезна, а потому, что может быть полезна

Однако другие эксперты винят в новом тренде то, что американцы просто-напросто "боятся" еды.

Большинство людей делят еду на "полезную" и "вредную", но не в состоянии самостоятельно разобраться в обилии информации, которую обрушивает на них продуктовый рынок.

"Многие люди боятся еды, - утверждает специалист по поведенческой экономике Дэвид Джаст. - Со всех сторон на потребителя обрушивается информация о том, что это, например, полезно, а это, наоборот, вредно, и он просто теряет голову. К тому же известно, что какая-то еда может быть полезной для одних и вредной для других. И питательные напитки - прекрасный способ все это упростить", - полагает Джаст.

Те же самые страхи, по его словам, привели к росту популярности безглютеновой еды.

"У большинства из тех, кто ее сейчас покупает, нет никаких противопоказаний к потреблению глютена, но люди все равно думают, что его отсутствие может им как-то помочь, - говорит Дэвид Джаст. - У народа возникают настоящие фобии в отношении еды".

Но что население делает со всей этой прорвой времени, которое высвобождается после отказа от традиционного поглощения пищи? Непохоже, чтобы у него резко вырастала производительность труда.

"Конечно, большинство людей считает, что свободное время можно будет потратить на работу или развлечения, но в результате они так устают, что не хотят уже ничего. Человеческой выносливости есть предел", - заключает Джаст.

Больше не значит лучше

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Работать больше не значит работать лучше: в какой-то момент организм просто сдается

На сегодняшний день в главном выигрыше остаются компании, производящие свои "полезные" напитки.

Кроме того, большинство серьезных врачей убеждено, что работать больше не означает работать лучше.

По словам Бриджит Шулле: "Если вы работаете 50 часов в неделю, то ваша производительность начинает снижаться. Вы работаете 55 - и она просто рушится, как подкошенная".

По ее словам, у многих людей производительность труда вообще-то выросла бы, если бы они работали меньше.

Кроме того, не следует забывать и о факторе счастья: традиционные застолья - это праздник не только для желудка, но и для души.

В конце концов, человек - животное социальное, и не может существовать без общения с себе подобными. А где же и пообщаться, как не за красиво накрытым столом, уставленным аппетитными и вкусными блюдами, в компании приятных уму и сердцу людей?