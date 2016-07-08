Варшавский саммит НАТО и российская угроза

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Флаг НАТО

В Варшаве открылся очередной саммит НАТО. В этом факте заключен определенный элемент исторической иронии - ведь по имени столицы Польши, ныне одного из самых активных членов военного союза, был назван Варшавский пакт, созданный Советским Союзом в 1955 году и объединявший все страны так называемого социалистического лагеря.

Ныне напряженность между Североатлантическим альянсом и Россией снова растет, как в годы холодной войны. Аннексия Крыма и участие российских войск в конфликте на востоке Украины полностью изменили, с точки зрения НАТО, стратегическую ситуацию в Европе.

Польша, вступившая в НАТО сравнительно недавно, находится на передовой линии этого противостояния. Неудивительно поэтому, что на саммите центральное место занимает вопрос о том, что делать с угрозой со стороны России.

Какова природа этой угрозы? Ответить на этот вопрос сложно. В наши дни мало кто предвидит, что российские танки внезапно начнут марш на запад. В НАТО куда больше опасаются так называемой "гибридной" войны.

Стратеги НАТО уже не раз рассматривали и отрабатывали различные сценарии возможных российских действий против трех стран-членов НАТО в Прибалтике - например, Эстонии, где имеется значительное русскоязычное меньшинство.

Обычно такой сценарий предполагает следующую последовательность событий. Среди русскоязычного населения начинаются волнения, вспыхивают беспорядки. Появляются первые жертвы. Однажды утром в командовании НАТО узнают, что в Нарву введены российские миротворческие силы с целью защиты местного населения. Что будет делать Атлантический союз в этом случае?

Военные эксперты полагают, что прибалтийские государства будет почти невозможно отстоять от вторжения российских сил быстрого развертывания.

Поэтому целью нынешнего саммита выдвигается посылка Москве сигнала о том, что в НАТО весьма серьезно воспринимают новую опасность, и что проблеме коллективной безопасности уделяется теперь полноценное внимание. А это означает выделение средств и усиление военного присутствия.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Альянс намерен расширять свои силы быстрого реагирования

На саммите НАТО в Уэльсе два года назад обсуждалась реакция союза в ответ на агрессивные действия России на востоке Украины. Тогда были приняты решения о расширении сил быстрого развертывания НАТО с целью повышения их боеготовности, а также о расширении масштабов и числа военных учений сил союза.

С тех пор США стали размещать новые дополнительные контингенты войск и боевую технику в Европе. Многие страны НАТО стали медленно повышать свои расходы на оборону.

Сигнал России

Варшавский саммит должен принять новые решения в том же направлении. Будут объявлены подробности развертывания четырех многонациональных батальонов в Польше и трех прибалтийских государствах.

Эти подразделения во главе с командующими из Британии, США, Германии и Канады должны быть развернуты к лету 2017 года. Их численность составит всего 3 тыс. военнослужащих. Однако они представляют собой сигнал, посланный России, о том, что в случае ее агрессивных действий на границе НАТО даст им коллективный отпор.

Будут также предприняты новые меры по укреплению обороноспособности НАТО в юго-восточной Европе. Румыния обязалась создать многонациональную бригаду с участием американских и других союзных сил.

Выражаются также опасения в связи с растущей активностью российских ВВС и ВМС в регионе Черного моря. Предполагается продолжить работу после саммита над разработкой согласованного плана действий в этом регионе.

В своей реакции на решения саммита Москва настаивает на том, что расширение НАТО на восток является подлинным источником напряженности, к чему добавились теперь почти непрерывные маневры и учения НАТО в восточной Европе и в Балтийском море.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption НАТО постоянно проводит учения в прибалтийских странах

НАТО отвергает эту позицию. Организация напоминает, что именно Россия виновна в захвате и аннексии территории суверенного государства. Руководство НАТО считает, что действия альянса направлены прежде всего на успокоение встревоженных членов союза на его восточных границах путем укрепления потенциала сдерживания агрессивных действий со стороны России.

При этом внутри НАТО сохраняются серьезные разногласия по этому вопросу. Достаточно вспомнить заявление министра обороны Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о "бряцании саблями".

Глава МИД Германии раскритиковал НАТО за учения в Польше

Вскоре после завершения саммита в Варшаве последует очередная встреча НАТО-Россия, при этом в Берлине и Париже рассчитывают на то, что российские дипломаты пойдут на принятие мер по снижению напряженности и укреплению контактов с Россией.

Сигнал, посылаемый Москве из Варшавы, будет двояким - с одной стороны, решимость противостояния, а с другой - искренняя готовность к диалогу.

Другая линия разлома проходит в НАТО в области деления на "север" и "юг" - то есть на те страны, которые опасаются российской угрозы, и на те, которые более встревожены хаосом и нестабильностью на южном фланге союза, в бассейне Средиземного моря.

Особое внимание будет уделяться в этой связи укреплению сотрудничества в области безопасности с такими странами в северной Африке, как Тунис и Иордания.

НАТО готовится к началу военной подготовки иракских военнослужащих на территории самого Ирака - союз уже ведет такую подготовку в Иордании. Разведывательные самолеты НАТО с радарными станциями AWAKS должны присоединиться к действиям против так называемого "Исламского государства", хотя они будут действовать только над Турцией и в пределах международного воздушного пространства.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption НАТО создаст отдельную сферу операций в области кибербезопасности, наряду с традиционными сферами действий на земле, на воде и в воздухе

НАТО также создаст отдельную сферу операций в области кибербезопасности, наряду с традиционными сферами действий на земле, воде и в воздухе. Оборона в сфере кибербезопасности в будущем будет занимать гораздо более заметное место в военном планировании альянса. Это особенно важно при возможном использовании Россией гибридных методов военных действий в отношении прибалтийских государств.

Вопросу о сотрудничестве между НАТО и ЕС будет также уделяться на саммите значительное внимание. Как заметил один из дипломатов, этот вопрос далек от героизма, он относится скорее к сфере бюрократического сотрудничества. Но такое сотрудничество важно с политической точки зрения и будет наращиваться в будущем.

Этот вопрос приобретает особое значение в случае выхода Британии из состава ЕС. Британия является наиболее значительной военной державой среди членов ЕС. Она также остается активным членом НАТО.

Однако существуют опасения, что решение о выходе из ЕС может быть воспринято как признак слабости в то время, когда Запад стремится к объединенным действиям в отношении потенциальных угроз.

Поэтому всё, что содействует укреплению связей НАТО с ЕС, должно, по мнению участников саммита, укреплять также и всю систему европейской обороны.