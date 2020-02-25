Хосни Мубарак: новый "фараон" Египта, потерявший власть из-за "арабской весны"

Правообладатель иллюстрации Reuters

Хосни Мубарак был в первую очередь военным, но на посту президента Египта он неизменно стремился к миру.

При нем Египет играл ведущую роль в поисках мирного разрешения ближневосточного конфликта. Были нормализованы отношения с Израилем.

Но Мубарака критиковали за использование режима чрезвычайного положения для подавления политических оппонентов, а также за нежелание или неспособность бороться с коррупцией.

В 2011 году народное восстание заставило его оставить власть после 30-летнего правления.

Военный летчик

Мохаммед Хосни Саид Мубарак родился 4 мая 1928 года в небольшой деревне Кафр эль‑Мусыльха губернаторства Мануфия на севере Египта.

Он родился в бедной семье, но, несмотря на это, поступил в военную академию, которую окончил с отличием в 1949 году. Ему был присвоен чин лейтенанта, и в 1952 году он был назначен в истребительную эскадрилью.

В 1959 году молодой офицер посетил Советский Союз, который был основным поставщиком оружия для Египта, и получил квалификацию пилота реактивного фронтового бомбардировщика Ил-28.

Война "Судного дня"

Второй раз Мубарак учился в СССР в 1964-65 годах, пройдя курс штабной подготовки в Военной академии имени Фрунзе.

С 1965 года он командовал авиационной бригадой и был начальником авиабазы в Каире.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хосни Мубарак был, прежде всего, военным человеком

Боевой летчик принял участие в арабо-израильской войне 1967 года. Тогда египетская авиация потерпела тяжелое поражение и была почти полностью уничтожена.

В 1969 году президент Гамаль Абдель Насер сделал Мубарака начальником штаба ВВС.

В 1972 году Мубарак был назначен командующим военно-воздушными силами и заместителем министра обороны Египта, а в 1973 году получил звание главного маршала авиации.

На должности командующего египетскими ВВС Мубарак сыграл ведущую роль в подготовке внезапной атаки на войска Израиля на Синайском полуострове в начале войны Судного дня в 1973 году.

Война снова закончилась поражением Египта и его союзников. Но действия авиации, поддерживавшей с воздуха наступление египетской бронетехники, которой удалось форсировать Суэцкий канал, вызвали уважение у египтян, и Хосни Мубарак стал национальным героем.

Покушение

Два года спустя наградой ему стало назначение на пост вице-президента. От президента Анвара Садата требовали назначить себе заместителя, и он предпочел выбрать в помощники популярную фигуру.

Мубарак принимал участие в обсуждении условий Кэмп-Дэвидского мирного соглашения между Египтом и Израилем, которое было подписано Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегином в 1979 году.

Это соглашение раскололо египетское общество. Радикальные группы посчитали, что интересы страны ущемлены. В числе этих групп были и "Братья-мусульмане", совершившие покушение на Садата в октябре 1981 года, в результате которого он погиб.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Назначение Мубарака вице-президентом открыло ему путь к президентскому креслу

Его место занял Хосни Мубарак. На выборах он был единственным кандидатом и получил 98% голосов.

Новый президент, однако, не стал отказываться от Кэмп-Дэвидского соглашения, противопоставив себя набиравшим силу исламистам и экстремистским группировкам, которые время от времени продолжали напоминать о себе в Египте нападениями на правительственные учреждения и объекты туристической индустрии.

"Американская марионетка"

Несмотря на полученную в СССР военную подготовку и знание русского языка, Мубарак стремился к налаживанию связей с Западом.

Посредничество в арабо-израильском урегулировании определяло внешнюю политику Мубарака все годы его правления и укрепило его союз с США, которые предоставили Египту оружие на миллиарды долларов.

Оппоненты называли Мубарака американской марионеткой. Сторонники радовались относительной стабильности, которую принесло его правление Египту, находящемуся в центре нестабильного Ближнего Востока.

Одновременно Мубарак сумел вывести Египет из изоляции в арабском мире, на несколько лет отвернувшемся от Каира из-за Кэмп-Дэвидского соглашения.

Египет был исключен из Лиги арабских государств в 1979 году и восстановил свое членство в ней через 10 лет. Головной офис организации вернулся на берега Нила.

В Египте продолжались репрессии против оппозиционных партий и группировок, аресты и пытки диссидентов. Выборы, по утверждениям критиков режима, сопровождались повсеместными фальсификациями.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Покушение на Анвара Садата сделало Мубарака единственным кандидатом на президентский пост

Ирак

Вторжение Ирака в Кувейт в августе 1991 года стало ударом для Мубарака, который утверждал, что Саддам Хусейн лично обещал ему не нападать на Кувейт.

Египет поддержал международные санкции против Ирака и предложил военную помощь силам коалиции в операции против Саддама. Тот, в свою очередь, призвал к свержению правительства Мубарака.

Позиция Египта принесла ему значительную выгоду. Стране списали внешние долги на миллиарды долларов. Но через 12 лет Мубарак отнесся к вторжению Соединенных Штатов в Ирак критически.

В Египте за редкими исключениями ситуация была спокойной, но уровень жизни простых людей оставался низким. Мубарак сумел привлечь зарубежные инвестиции, но плоды этой политики большинство жителей не ощутило.

Мубарак переизбирался в президенты на выборах 1987, 1993 и 1999 годов, где был единственным кандидатом. Но на выборах 2005 года у него появились соперники.

Сложил полномочия

После победы в Палестине исламского движения ХАМАС Египет поддержал Израиль и западные страны во введении эмбарго против автономии, закрыв КПП "Рафах" на границе с Газой.

Но Мубарак все чаще и чаще слышал призывы, как из Египта, так и извне, что пора дать дорогу демократии.

В январе 2011 года по примеру Туниса в Египте начались массовые протесты, не прекращавшиеся несколько недель. Люди были недовольны нищетой, коррупцией, безработицей и режимом личной власти.

Мубарак пообещал не участвовать в предстоявших президентских выборах, но этого оказалось недостаточно. После 18 дней волнений человек, которого сравнивали с древними египетскими фараонами, сложил с себя полномочия главы государства.

Спустя четыре месяца уже больному Мубараку пришлось предстать перед судом. 3 августа 2011 года состоялось первое заседание, на котором экс-президент, лежа на передвижной койке, выслушал обвинения в коррупции и преднамеренном убийстве демонстрантов.

В июне 2012 года Мубарак был приговорен к пожизненному заключению за отдачу распоряжений о применении силы против демонстрантов, но был оправдан по другим пунктам обвинения.

Решение суда многим показалось слишком мягким и вызвало демонстрации на улицах Каира.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Волна протестов против правительства Мубарака охватила Каир в 2011 году

Превратности судьбы

Участь Хосни Мубарака вновь резко изменилась в июле 2013 года, когда бывший военный министр в его кабинете фельдмаршал Фаттах ас-Сиси свергнул и арестовал избранного годом ранее президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Через месяц с небольшим суд постановил освободить бывшего лидера из тюрьмы и отправил его под домашний арест в военном госпитале в Каире.

В ноябре того же года Хосни Мубарак был оправдан по обвинениям, связанным с гибелью демонстрантов, по процессуальным причинам - обвинения были выдвинуты против него слишком поздно.

2 марта 2017 года высший апелляционный суд Египта окончательно снял с бывшего президента все обвинения, и спустя три недели он вышел из-под домашнего ареста.

"До последнего вздоха"

Хосни Мубарак не был столь же яркой личностью, как его предшественники Гамаль Абдель Насер и Анвар Садат, но его уважали как решительного политика, хотя и не гнушавшегося применить репрессивный аппарат государства для подавления инакомыслия.

Мубарак сумел найти баланс между миром с Израилем и настроениями общества, а также историческими отношениями с дргуими арабскими странами, что было очень непростой задачей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В суд экс-президента доставили на передвижной койке

Он сумел доказать, что исторические враги могут сосуществовать рядом, и дал надежду своей стране и Ближнему Востоку.

Однажды Хосни Мубарак пообещал, что будет служить Египту до своего последнего вздоха.

В феврале 2011 года он сказал: "В этой дорогой моему сердцу стране я жил, я за нее сражался и защищал ее независимость и интересы. На этой земле я умру. Судить меня, как и других, будет история".