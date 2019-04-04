Умер Георгий Данелия, снявший "Я шагаю по Москве" и "Кин-дза-дза!"

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В Москве умер режиссер Георгий Данелия - классик советского и российского кино, обладатель рекордного числа призов международных кинофестивалей, мэтр лирической комедии.

О смерти Данелии со ссылкой на его семью сообщила "Новая газета". Это подтвердил друг семьи, фотограф Юрий Рост, а позже - жена режиссера Галина Юркова-Данелия.

"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сказала она (цитата по ТАСС).

Кинорежиссеру было 88 лет, в последнее время он болел. В феврале Данелия попал в реанимацию с воспалением легких.

Данелия снял 16 полнометражных фильмов, пять из которых - "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино" и "Осенний марафон" - вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа. Последняя картина Данелии - "Ку! Кин-дза-дза", анимационное продолжение фильма "Кин-дза-дза!" - вышла в 2012 году.

"Московский грузин"

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Через год переехал с родителями в Москву и был, по его словам, "московским грузином": любил бывать на исторической родине, но грузинского языка не знал. Родня с отцовской стороны регулярно пеняла ему за отрыв от корней и однажды даже подарила грузинский букварь.

Я никогда не снимал комедии. На моих фильмах написано "комедия", потому, что под комедию давали больше пленки Георгий Данелия, кинорежиссер

С легкой руки режиссера всем известно, что название самой знаменитой его картины, "Мимино", по-грузински значит "сокол". На самом деле, "мимино" - это ястреб, а сокол - "шевардени".

Семья принадлежала к элите. Отец, главный инженер Мосметростроя, во второй половине 1940-х годов, когда Сталиным овладела тяга к чинам и мундирам, получил звание генерал-директора путей сообщения 3 ранга, равное генерал-майорскому.

Мать работала скромным ассистентом режиссера на "Мосфильме", а ее сестра Верико Анджапаридзе была народной артисткой СССР. Муж Верико Михаил Чиаурели поставил прославлявший Сталина фильм "Падение Берлина". Их дочь, известная актриса Софико Чиаурели, приходилась Георгию кузиной.

Мальчик с детства тяготел к миру матери, отец хотел, чтобы сын приобрел "серьезную", то есть техническую специальность. Помирились на архитектурном институте. Закончив его и проработав год в проектном бюро, Данелия поступил на недавно созданные высшие режиссерские курсы при "Мосфильме", где его учителем был Михаил Калатозов.

Лучшие фильмы

Вместе с Эльдаром Рязановым, Леонидом Гайдаем, Марленом Хуциевым, Петром Тодоровским и Элемом Климовым Данелия вошел в плеяду молодых и уже не очень молодых к тому времени режиссеров-шестидесятников.

Слава пришла в 1964 году с фильмом "Я шагаю по Москве", передававшим настроение "оттепельной" легкости и оптимизма.

Правообладатель иллюстрации MOSFILM Image caption Картина "Я шагаю по Москве" стала кинодебютом юного Никиты Михалкова

В эпоху застоя мироощущение режиссера изменится. В "Афоне" и "Осеннем марафоне" главные герои тоскуют от неприкаянности и от того, что жизнь проходит впустую.

Я всегда выступаю адвокатом своих героев. Они все с недостатками, огромное количество глупостей делают, как Афоня или Мимино, но они никогда не переступали ту черту, после которой человек становится противен Георгий Данелия, кинорежиссер

К культовой новогодней комедии "Джентльмены удачи" он написал сценарий.

"Афоня" в 1975 году стал чемпионом по кассовым сборам в СССР.

Фантастическая антиутопия "Кин-дза-дза!" (1986 год) разошлась на цитаты.

Во время съемок генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Черненко, и кинематографическое начальство сочло знаменитое восклицание "Ку!" фигой в кармане. Данелия и сценарист Резо Габриадзе даже собирались заменить его на "Кы!"

Правообладатель иллюстрации MOSFILM Image caption "Скрипач не нужен". "это ку!" - эти и другие мемы обязаны своим происхождением фильму "Кин-дза-дза!"

Любимым актером Данелии и, по его выражению, его "талисманом" был актер Евгений Леонов. Роли в его фильмах принесли известность Вахтангу Кикабидзе ("Мимино") и Никите Михалкову ("Я шагаю по Москве").

Как и Эльдар Рязанов, Данелия любил сниматься в эпизодических ролях в собственных картинах.

Любовь и политика

Наверное, чтобы снять грузинское кино, надо много времени проводить вне Грузии. Это, так сказать, усиливает любовь и выбрасывает все лишнее. Георгий Данелия, кинорежиссер

Режиссер был трижды женат.

Политически Георгий Данелия склонялся к либерально-правозащитному направлению - подписывал обращения в защиту юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой, за сооружение памятника жертвам сталинизма...

После российско-грузинской войны в августе 2008 года он ограничился фразой: "Мне жаль, что я дожил до сегодняшнего дня".