Умер Георгий Данелия, снявший "Я шагаю по Москве" и "Кин-дза-дза!"
В Москве умер режиссер Георгий Данелия - классик советского и российского кино, обладатель рекордного числа призов международных кинофестивалей, мэтр лирической комедии.
О смерти Данелии со ссылкой на его семью сообщила "Новая газета". Это подтвердил друг семьи, фотограф Юрий Рост, а позже - жена режиссера Галина Юркова-Данелия.
"Георгий Николаевич Данелия скончался только что от остановки сердца, врачи боролись за его жизнь", - сказала она (цитата по ТАСС).
Кинорежиссеру было 88 лет, в последнее время он болел. В феврале Данелия попал в реанимацию с воспалением легких.
Данелия снял 16 полнометражных фильмов, пять из которых - "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино" и "Осенний марафон" - вошли в золотой фонд советского и российского кинематографа. Последняя картина Данелии - "Ку! Кин-дза-дза", анимационное продолжение фильма "Кин-дза-дза!" - вышла в 2012 году.
"Московский грузин"
Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Через год переехал с родителями в Москву и был, по его словам, "московским грузином": любил бывать на исторической родине, но грузинского языка не знал. Родня с отцовской стороны регулярно пеняла ему за отрыв от корней и однажды даже подарила грузинский букварь.
С легкой руки режиссера всем известно, что название самой знаменитой его картины, "Мимино", по-грузински значит "сокол". На самом деле, "мимино" - это ястреб, а сокол - "шевардени".
Семья принадлежала к элите. Отец, главный инженер Мосметростроя, во второй половине 1940-х годов, когда Сталиным овладела тяга к чинам и мундирам, получил звание генерал-директора путей сообщения 3 ранга, равное генерал-майорскому.
Мать работала скромным ассистентом режиссера на "Мосфильме", а ее сестра Верико Анджапаридзе была народной артисткой СССР. Муж Верико Михаил Чиаурели поставил прославлявший Сталина фильм "Падение Берлина". Их дочь, известная актриса Софико Чиаурели, приходилась Георгию кузиной.
Мальчик с детства тяготел к миру матери, отец хотел, чтобы сын приобрел "серьезную", то есть техническую специальность. Помирились на архитектурном институте. Закончив его и проработав год в проектном бюро, Данелия поступил на недавно созданные высшие режиссерские курсы при "Мосфильме", где его учителем был Михаил Калатозов.
Лучшие фильмы
Вместе с Эльдаром Рязановым, Леонидом Гайдаем, Марленом Хуциевым, Петром Тодоровским и Элемом Климовым Данелия вошел в плеяду молодых и уже не очень молодых к тому времени режиссеров-шестидесятников.
Слава пришла в 1964 году с фильмом "Я шагаю по Москве", передававшим настроение "оттепельной" легкости и оптимизма.
В эпоху застоя мироощущение режиссера изменится. В "Афоне" и "Осеннем марафоне" главные герои тоскуют от неприкаянности и от того, что жизнь проходит впустую.
К культовой новогодней комедии "Джентльмены удачи" он написал сценарий.
"Афоня" в 1975 году стал чемпионом по кассовым сборам в СССР.
Фантастическая антиутопия "Кин-дза-дза!" (1986 год) разошлась на цитаты.
Во время съемок генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Черненко, и кинематографическое начальство сочло знаменитое восклицание "Ку!" фигой в кармане. Данелия и сценарист Резо Габриадзе даже собирались заменить его на "Кы!"
Любимым актером Данелии и, по его выражению, его "талисманом" был актер Евгений Леонов. Роли в его фильмах принесли известность Вахтангу Кикабидзе ("Мимино") и Никите Михалкову ("Я шагаю по Москве").
Как и Эльдар Рязанов, Данелия любил сниматься в эпизодических ролях в собственных картинах.
Любовь и политика
Режиссер был трижды женат.
Политически Георгий Данелия склонялся к либерально-правозащитному направлению - подписывал обращения в защиту юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой, за сооружение памятника жертвам сталинизма...
После российско-грузинской войны в августе 2008 года он ограничился фразой: "Мне жаль, что я дожил до сегодняшнего дня".