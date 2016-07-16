Турки в России о перевороте: Эрдоган станет еще сильнее
Попытка госпереворота в Турции, предпринятая частью военных в ночь на субботу, провалилась. Сообщается об аресте уже более 2800 военных.
Президент Реджеп Таийп Эрдоган пообещал, что мятежники дорого заплатят за свои действия.
Несмотря на немногочисленность турецкой диаспоры в России (ФМС в январе этого года сообщала о 77 тысячах турецких граждан, находящихся на территории страны), экономически они здесь довольно активны.
До объявления санкций роль турецкого бизнеса была особенно заметна в строительном секторе и ритейле.
Работающие в России турки с тревогой воприняли события последних суток у себя на родине.
Мехмет, инженер:
Услышал о попытке госпереворота, когда ехал в машине. Вначале испугался: может, война началась в стране. Или террористический акт случился. Непонятно что происходит: там же сейчас бардак. Потом услышал, что все-таки это солдаты. Ну, военные у нас разные бывают. Если бы, допустим, я услышал, что это демократические военные, то я бы даже рад был. Но пока еще непонятно, какие это военные. Поэтому я в этой ситуации поддерживаю не кого-то конкретного, а выступаю за страну, за народ. Лишь бы людям было хорошо.
Лучше, конечно, Эрдогану было бы уйти, но не таким образом, не в результате военного переворота. Вы вообще знаете, что такое солдаты на улицах? Вы не представляете, что это такое, а я это видел своими глазами в 1980 году [госпереворот генерала Кенана Эврена]. Это настоящий ужас.
Эрдоган всех в Турции достал, он же ввел диктатуру, а кто ее любит? Надеюсь, он получил хороший урок. Хотя вообще непонятно, кто за этим переворотом стоит. Может, Эрдоган сам это всё устроил, чтобы стать еще сильнее?
Юнус Аракыз, создатель русско-турецкого театра в Москве:
Некоторые говорят, что Эрдоган это сам придумал. Представляете, сам придумал! Мол, чтобы народ увидел, какой он сильный. Но это смешно. Если честно, я никогда не поддерживал Эрдогана, но здесь он не при чем. У нас в 1980 году у нас был похожий случай госпереворота, и после этого страна потеряла где-то 30 лет в своем развитии. Представляете?
Конечно, если сейчас Эрдогану удастся полностью решить вопрос, он станет еще сильнее. Потому что это однозначная победа. На улицы вышли не только те, кто его поддерживают, но и многие другие люди, которые даже против него. Значит, в Турции умеют сплачиваться перед лицом общего врага.
Да, Эрдоган очень верующий человек, но Турция никогда не будет исламской страной, как Саудовская Аравия. Наш народ хочет спокойно и свободно жить. Если власти будут вводить законы о ношении головных уборов, бород и обязательном хождении в мечеть, то наш народ поменяет Эрдогана, поставит другого. Насчет этого я не волнуюсь. Да, у нас люди верующие, но у нас демократическая система.
У Эрдогана было много политических ошибок, но когда он пытается защитить мою страну, я его поддерживаю. Всё, что он делал и говорил вчера, я одобряю и поддерживаю.
Бурхан Учанер, экономический консультант:
Сегодня то, что не могли так долго сделать террористы, сделали военные за одну ночь. И всё это идет с того времени, когда осенью прошлого года был сбит русский самолет. Те, кто сбили российский самолет, также виноваты и в попытке госпереворота.
В турецкой армии есть сила, которая ответственна за эти действия и которая контролируется из США и Британии. Конечно, это делается тайно, а публично США осудили переворот. Если бы Эрдоган не совершал ошибок изначально, Турция сейчас не находилась бы в той ситуации, в которой находится.
Халиль Шентурк, работал в строительном бизнесе:
Эрдоган, по моему мнению, просто не может быть президентом. Не знаю, как так получается, что он каждый раз выигрывает выборы. Я лично не хочу, чтобы он был президентом. Эрдоган меняет законы как ему надо, чтобы оставаться президентом и еще дольше.
С того момента как он возглавил Турцию, у нас не кончаются проблемы. У нас и до этого, конечно, было немало проблем, но с ним только прибавилось. Каждый день гибнет все больше военных, каждый день теракты, взрывы повсюду, кризис.
Люди вынуждены терпеть - а чего они терпят, я не знаю. Я рад, что в Россию переехал уже давным-давно.
Я согласен на то, чтоб военные держали ситуацию под контролем, однако это не сегодня и не вчера надо было делать, а еще раньше.