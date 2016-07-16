Турки в России о перевороте: Эрдоган станет еще сильнее

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Турецкие подрядчики задействованы на строительстве нового терминала аэропорта Домодедово

Попытка госпереворота в Турции, предпринятая частью военных в ночь на субботу, провалилась. Сообщается об аресте уже более 2800 военных.

Президент Реджеп Таийп Эрдоган пообещал, что мятежники дорого заплатят за свои действия.

Несмотря на немногочисленность турецкой диаспоры в России (ФМС в январе этого года сообщала о 77 тысячах турецких граждан, находящихся на территории страны), экономически они здесь довольно активны.

До объявления санкций роль турецкого бизнеса была особенно заметна в строительном секторе и ритейле.

Работающие в России турки с тревогой воприняли события последних суток у себя на родине.

Мехмет, инженер:

Услышал о попытке госпереворота, когда ехал в машине. Вначале испугался: может, война началась в стране. Или террористический акт случился. Непонятно что происходит: там же сейчас бардак. Потом услышал, что все-таки это солдаты. Ну, военные у нас разные бывают. Если бы, допустим, я услышал, что это демократические военные, то я бы даже рад был. Но пока еще непонятно, какие это военные. Поэтому я в этой ситуации поддерживаю не кого-то конкретного, а выступаю за страну, за народ. Лишь бы людям было хорошо.

Вы вообще знаете, что такое солдаты на улицах? Это настоящий ужас Мехмет, инженер

Лучше, конечно, Эрдогану было бы уйти, но не таким образом, не в результате военного переворота. Вы вообще знаете, что такое солдаты на улицах? Вы не представляете, что это такое, а я это видел своими глазами в 1980 году [госпереворот генерала Кенана Эврена]. Это настоящий ужас.

Эрдоган всех в Турции достал, он же ввел диктатуру, а кто ее любит? Надеюсь, он получил хороший урок. Хотя вообще непонятно, кто за этим переворотом стоит. Может, Эрдоган сам это всё устроил, чтобы стать еще сильнее?

Юнус Аракыз, создатель русско-турецкого театра в Москве:

Image caption "Да, у нас люди верующие, но у нас демократическая система", - говорит Юнус Аракыз

Некоторые говорят, что Эрдоган это сам придумал. Представляете, сам придумал! Мол, чтобы народ увидел, какой он сильный. Но это смешно. Если честно, я никогда не поддерживал Эрдогана, но здесь он не при чем. У нас в 1980 году у нас был похожий случай госпереворота, и после этого страна потеряла где-то 30 лет в своем развитии. Представляете?

Конечно, если сейчас Эрдогану удастся полностью решить вопрос, он станет еще сильнее. Потому что это однозначная победа. На улицы вышли не только те, кто его поддерживают, но и многие другие люди, которые даже против него. Значит, в Турции умеют сплачиваться перед лицом общего врага.

У Эрдогана было много политических ошибок, но когда он пытается защитить мою страну, я его поддерживаю Юнус Аракыз, создатель русско-турецкого театра

Да, Эрдоган очень верующий человек, но Турция никогда не будет исламской страной, как Саудовская Аравия. Наш народ хочет спокойно и свободно жить. Если власти будут вводить законы о ношении головных уборов, бород и обязательном хождении в мечеть, то наш народ поменяет Эрдогана, поставит другого. Насчет этого я не волнуюсь. Да, у нас люди верующие, но у нас демократическая система.

У Эрдогана было много политических ошибок, но когда он пытается защитить мою страну, я его поддерживаю. Всё, что он делал и говорил вчера, я одобряю и поддерживаю.

Бурхан Учанер, экономический консультант:

Image caption "Те, кто сбили российский самолет, также виноваты и в попытке госпереворота", - считает Бурхан Учанер

Сегодня то, что не могли так долго сделать террористы, сделали военные за одну ночь. И всё это идет с того времени, когда осенью прошлого года был сбит русский самолет. Те, кто сбили российский самолет, также виноваты и в попытке госпереворота.

В турецкой армии есть сила, которая ответственна за эти действия и которая контролируется из США и Британии. Конечно, это делается тайно, а публично США осудили переворот. Если бы Эрдоган не совершал ошибок изначально, Турция сейчас не находилась бы в той ситуации, в которой находится.

Халиль Шентурк, работал в строительном бизнесе:

Image caption "Эрдоган меняет законы как ему надо, чтобы оставаться президентом и еще дольше", - утверждает Халиль Шентурк

Эрдоган, по моему мнению, просто не может быть президентом. Не знаю, как так получается, что он каждый раз выигрывает выборы. Я лично не хочу, чтобы он был президентом. Эрдоган меняет законы как ему надо, чтобы оставаться президентом и еще дольше.

Эрдоган, по моему мнению, просто не может быть президентом. Не знаю, как так получается, что он каждый раз выигрывает выборы Халиль Шентурк, строительный бизнес

С того момента как он возглавил Турцию, у нас не кончаются проблемы. У нас и до этого, конечно, было немало проблем, но с ним только прибавилось. Каждый день гибнет все больше военных, каждый день теракты, взрывы повсюду, кризис.

Люди вынуждены терпеть - а чего они терпят, я не знаю. Я рад, что в Россию переехал уже давным-давно.

Я согласен на то, чтоб военные держали ситуацию под контролем, однако это не сегодня и не вчера надо было делать, а еще раньше.