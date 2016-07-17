Почему стабильность в Турции так важна для региона и всего мира?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В последние годы турецкое общество оказалось разделенным по вопросу о том, как должна развиваться страна

Турция - разобщенная и несчастная страна. До конца не ясно, чем руководствовались замыслившие переворот, но они попытались установить контроль в тот момент, когда Турция оказалась глубоко расколотой реформами президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция также тяжело переживает насилие, распространяющееся из-за войны в соседней Сирии.

Правительство Турции косвенно обвинило находящегося в изгнании исламского проповедника Фетхуллу Гюлена в том, что он стоит за попыткой переворота.

Эрдоган в прошлом уже обвинял Гюлена во многих бедах Турции.

Премьер-министр страны Бинали Йилдирим пригрозил, что любая страна, которая будет поддерживать Гюлена, "не будет другом Турции и будет рассматриваться как находящаяся в состоянии войны с Турцией".

Гюлен живет в добровольном изгнании в США. Он был союзником Эрдогана, и до ссоры между ними его часто называли вторым самым влиятельным человеком в Турции.

Усиление роли президента

Турция играет важную роль на Ближнем Востоке из-за своего географического расположения, находясь и в Европе, и в Азии, а также потому что является одним из ведущих членов НАТО. А еще и потому, что президент-исламист Эрдоган и его партия Справедливости и развития (АК) крайне заинтересованы в поддержке и появлении в регионе правительств под контролем мусульман-суннитов.

В обращении, которое телеведущая, по ее словам, читала под дулом пистолета, заговорщики заявляли, что пытаются восстановить светскую демократию в Турции.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Президент Турции хочет получить больше власти

Правящая партия АК научилась уверенно побеждать на выборах, но твердая и долгосрочная приверженность демократии самим Эрдоганом всегда ставилась под сомнение.

Он однажды сравнил демократию с автобусом, на котором ты едешь до нужного тебе места, а потом выходишь.

Президент Эрдоган - исламист в турецкой политике, который отвергает светское наследие страны.

Он становится все более и более авторитарным правителем, и в Турции критически настроенные по отношению к власти журналисты и другие люди оказываются за решеткой.

После подавления попытки переворота он может попытаться ужесточить режим в стране.

Эрдоган много лет занимал пост премьер-министра. Сейчас он пытается изменить конституцию, чтобы стать президентом с большими полномочиями.

Ключевой игрок

Эрдоган и его правительство активно участвовали в войне в Сирии с момента ее начала в 2011 году, поддерживая в основном исламистские группировки, сражающиеся против сил президента Сирии Башара Асада.

Но насилие распространилось за пределы Сирии, способствуя возобновлению конфликта с Рабочей партией Курдистана и превращая Турцию в мишень для джихадистов, которые называют себя "Исламским государством" (джихадистская группировка запрещена во многих странах мира, включая Россию).

Запад рассматривает Турцию как страну, способную помочь в решении ближневосточных проблем. А это невозможно без стабильности.

И здесь работает простое уравнение: кризис на Ближнем Востоке вкупе с кризисом в Турции - проблема для всех.

Но на это можно возразить, что Турция и сама создала много проблем в регионе и глубоко увязла в конфликты со своими соседями.

Правительства Эрдогана выказывали гораздо больше желания активно участвовать в событиях на Ближнем Востоке, чем население Турции.

Эрдоган был главным сторонником преимущественно исламистских группировок, воюющих с президентом Сирии, начиная с 2011 года.

Недавно он начал налаживать отношения с Израилем, однако президент Эрдоган также симпатизирует врагам Израиля - движению "Хамас", которое связано с "Братьями-мусульманами".

Турция, не стоит забывать, представляет исключительную важность для ЕС в механизме по контролю за миграцией из Ближнего Востока.

Турции грозит долгосрочный кризис, и попытка свергнуть президента Эрдогана была не последней.