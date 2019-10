Миссис Трамп цитирует миссис Обаму: когда политический спичрайтинг дает сбой?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption И жены политиков неожиданно могут повторять друг друга

Супругу Дональда Трампа Меланию уличили в прямом копировании пассажей из выступления жены Барака Обамы Мишель 2008 года. Би-би-си пытается понять, насколько копирование распространено в среде спичрайтеров.

Команда Дональда Трампа отрицает, что его жена виновна в плагиате

Мелания Трамп выступила на съезде Республиканской партии, на котором ее супруг был официально утвержден в качестве кандидата на пост президента США.

Мишель Обама восемь лет назад выступала на аналогичном съезде Демократической партии.

"Это истинная честь - представить вам мою жену Меланию. Ее речь и стать были абсолютно невероятными. Очень горжусь! #Партсобрание республиканцев", - написал Трамп в "Твиттере", за исключением хэштега полностью повторяющим слова президента Барака Обамы о его супруге.

Два абзаца в выступлениях Мишель Обамы 2008 года, когда ее супруг еще был сенатором от Иллинойса и кандидатом в президенты, и Мелании Трамп 2016 года оказались почти идентичными.

В частности, Мелания, как и Мишель, говорила о том, как ее воспитывали родители: "Родители привили мне веру в такие вещи: надо усердно работать, чтобы достичь желаемого в жизни. Данное тобой слово - это обязательство, нужно делать, что говоришь, и держать обещания", - заметила супруга Трампа, рассказав о своем детстве в Словении.

Мелания Трамп также заявила, что нужно относиться к людям с уважением.

Речь Мишель Обамы от 2008 года удивительно похожа: "Барак и я были воспитаны во многом на схожих ценностях. Что нужно усердно работать, чтобы достичь желаемого в жизни, что данное тобой слово - это обязательство, и что нужно делать то, что говоришь. Что нужно относиться к людям по достоинству и с уважением, даже если ты их не знаешь или не согласна с ними".

Как и ее супруг, госпожа Трамп - уроженка Словении - призывала сделать Америку великой вновь. Мелания Трамп познакомилась с Трампом в 1999 году в бытность фотомоделью. Они поженились в 2005 году, а в 2006 году у них родился сын Бэррон.

Never Gonna Give You Up

Обвинения в плагиате посыпались на команду Трампов. Совпадения в речах женщин породили массу шуток.

В англоязычном "Твиттере" стал очень популярным хэштег #, к которому пользователи прикрепляют различные известные цитаты, в шутку приписывая их авторство словенской модели.

"Так это Мишель Обама произнесла лучшую речь на партсобрании республиканцев?", - смеется Дэн Даймонд.

Еще одна фраза словенской модели не ускользнула от внимания общественности: "Он никогда не сдастся, он никогда вас не подведет", - заметила Мелания, почти дословно процитировав припев хита Рика Эстли 1987 года Never Gonna Give You Up.

Это послужило поводом для шуток о том, что жена миллиардера устроила "рикроллинг" - так назывался феномен с "ложными ссылками" в интернете, которые обещали пользователю переход на некий тематический сайт, а вместо этого вели на клип британского певца.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Рик Эстли сам удивился возникновению феномена "рикроллинга"

Пресс-служба Трампа также заявила, что Мелания пользовалась услугами спичрайтеров при подготовке речи: "При написании речи команда спичрайтеров Мелании учитывала ее жизненные устремления, а также брала материалы из других источников, которые отражали ее образ мысли". Это заявление в интернете также подняли на смех.

Отзвуки американского скандала добрались и до России, где пользователи обратили внимание на персону Трамп.

"Мелания Трамп очень хороша. Но когда она говорит о политике, читая с суфлера, - это очень смешно", - посчитала журналист-ветеран Евгения Альбац.

Кто-то, впрочем, посчитал скандал не стоящим выеденного яйца.

"Ну всё, в Америке грандиозный скандал. Мелания Трамп стырила у Мишель Обамы два слова из выступления", - пишет в "Твиттере" Алексей Шилак.

Паттерны спичрайтеров

Случаи, когда спичрайтеры дословно повторяют фразы предшественников, не единичны и не ограничиваются Америкой.

Как сообщил один из бывших спичрайтеров Русской службе Би-би-си на условиях анонимности, в начале 1990-х цитаты из предшествующих речей политиков кочевали из одной речи в другую регулярно, главное - чтобы афоризм политика не был слишком узнаваемым.

"В мои времена все старались не повторяться", - сказал Русской службе Би-би-си директор по стратегическим коммуникациям группы компаний "Ренова" Андрей Шторх, в конце 1990-х возглавлявший штаб спичрайтеров российского президента.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 1980-е скандал с цитированием других политиков навредил карьере Джо Байдена

В американской же истории такое случалось не раз: считается, что именно спичрайтинг подвел нынешнего вице-президента США Джо Байдена, когда он намеревался выдвинуться в президенты от Демократической партии в 1988 году.

Тогда разразился скандал, связанный с тем, что Байден дословно цитировал Роберта Кеннеди и некоторых британских политиков. В результате Байден так и не дошел до того, чтобы стать кандидатом.

Эта история показывает, что иногда даже цитирование речей предшественников - не то, что диссертаций - может больно ударить по имиджу политиков.