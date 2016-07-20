Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Павел Шеремет сотрудничал с несколькими украинскими СМИ

В Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина, в которой он ехал на работу утром в среду, была взорвана. Русская служба Би-би-си собрала первую реакцию на произошедшее коллег журналиста и властей Украины и России.

Петр Порошенко, президент Украины,в Twitter:

"Страшная трагедия в Киеве. Шок - других слов нет. Знал Павла лично. Соболезную всем родным и близким. Поручил правоохранительным органам незамедлительно расследовать это преступление... виновные должны быть наказаны".

Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины, в Facebook:

"С места происшествия доложили, что смерть Павла Шеремета - результат [срабатывания] взрывного устройства. Это убийство. Сочувствую Алене [Притуле, руководителю издания "Украинская правда"] и всем друзьям покойного. Сделаю все, что могу, чтобы вместе с коллегами раскрыть преступление".

Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины, в Facebook:

"Предварительно. Сработало безоболочное самодельное взрывное устройство, возможно дистанционное, или с задержкой [взрыва]. Предварительно, мощностью от 400 до 600 грамм в тротиловом эквиваленте. Продолжаются оперативно-следственные действия, работают эксперты, взрывотехники. Отрабатываются все возможные версии этого жестокого преступления. Детали позже".

Антон Геращенко,советник министра внутренних дел Украины, в Facebook:

"Это циничное и хорошо спланированое убийство. Следствие будет рассматривать все возможные версии убийства Павла Шеремета. В первую очередь связанные с его журналисткой деятельностью. Не исключая и российский след."

Мария Захарова, официальный представитель МИД Росии в Facebook

"[...]Профессионал, не боявшийся говорить власти, что о ней думает. Разной власти, в разные времена. И за это его уважали. Украина (не страна, а система) становится братской могилой журналистов и журналистики".

Глава Союза журналистов России Всеволод Богданов, в интервью "Интерфаксу":

"Сделаем все возможное, чтобы были расставлены все точки по поводу всего случившегося [...] Это [версия о российском следе] просто желание каким-то образом запутать ход следствия. Я не верю в возможность "российского следа".

Дуня Миятович, представитель ОБСЕ по свободе прессы, в официальном заявлении на сайте структуры:

"Это убийство и его обстоятельства должны быть оперативно и тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности. Мы потеряли выдающегося и преданного профессии журналиста[...] Ужасный инцидент, произошедший сегодня утром, напоминает всем нам о том, что нужно эффективно и своевременно обратить внимание на ситуацию в области безопасности журналистов на Украине".

Заявление коллектива украинского радио "Вести":

"Мы разделяем боль утраты и потери, скорбим вместе с вами. Ужасная трагедия забрала жизнь прекрасного человека, замечательного друга и коллеги, высокопрофессионального журналиста. Он был очень увлечен своим делом, любил Радио Вести. Необычайно талантлив, душевно щедр и всегда обаятелен - таким он останется в наших сердцах, а также сердцах радиослушателей. Светлая память!"

Ольга Алленова, специальный корреспондент издательского дома "Коммерсант":

"Он мучительно решался на переезд в Киев. Мне казалось, для него это был разрыв с прошлым, с иллюзиями и надеждами. Я считала его отъезд неверным шагом. Я считала, что такие люди, как он, нужны в России. Но он был нужен и Украине. И он всегда жил так, как велело сердце. И всегда был свободен [...] Паша убит сегодня в центре Киева. Я не знаю, почему уходят такие люди. Я знаю, что здесь, на земле становится темнее. Светлая тебе память, дорогой друг".

Галина Тимченко, генеральный директор компании Meduza Project, в Facebook:

"Паша. Когда-то сам позвонил и пришел в Ленту познакомиться. И потом всегда звонил сам: я в Москве, я в Риге, пойдем пообедаем, а давай-ка ты поедешь лекцию прочтешь, со мной весело. Да, и весело и комфортно [...] Неугомонный, многословный. И только когда говорил о том, как ему живется в Киеве, вспоминал тюрьму или читал лекции - становился серьезным. Как вообще такое возможно?"

Святослав Вакарчук, лидер украинской рок-группы " Океан Эльзы", в Твиттере:

[...]Свободных духом убивают, а большинство загоняют в стойло невежества, бедности и страха ... нельзя дать им достичь успеха ... каждый из нас, каждый, своими действиями или своим бездействием влияет на результат. [...] Кем нам быть? Обществом свободных людей, или клеткой с рабами? Это зависит от нас и только от нас ... не забывайте об этом! Ради памяти о Павле, ради памяти о тысячах погибших журналистов, и солдат, студентов и волонтеров, ради тех, кто не боялся идти вперед [...]

Группа Brutto (проект белорусского музыканта Сергея Михалка), в Твиттере:

"...Плохие новости... Паша Шеремет погиб. Дружили много лет. Самый жизнелюбивый и смелый Человек. Земля Пухом..."