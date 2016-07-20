"Белорусский след" и прерванный рассказ о любви Павла Шеремета

Правообладатель иллюстрации AP Image caption На момент гибели Павлу Шеремету было только 44 года.

Погибший в Киеве журналист Павел Шеремет будет похоронен на родине, в Минске. Об этом сообщила мать убитого.

Коллеги называют его легендой белорусской журналистики.

Одна из самых примечательных его работ - фильм-расследование "Дикая охота" о судьбах исчезнувших на рубеже веков политических оппонентов президента Лукашенко.

Среди исчезнувших - друг и коллега Павла, телеоператор Дмитрий Завадский.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мать Дмитрия Завадского с фотографией сына. Его тело не найдено до сих пор

Трагедия двух друзей

Дмитрий Завадский исчез в июле 2000 года - уехал в аэропорт встречать своего друга и к тому моменту экс-шефа Павла Шеремета и пропал.

Официально о судьбе Дмитрия известно только, что его похитила группа осужденных в 2002 году экс-офицеров МВД и бандитов.

На судебных слушаниях Павел Шеремет рассказал, что ему известно, как пытали и добивали Завадского.

Но тело телеоператора до сих пор не найдено, он числится без вести пропавшим. А осужденные за ряд тяжких преступлений преступники за похищение Дмитрия Завадского получили по 10 лет.

По инициативе Павла Шеремета российский Первый канал учредил премию имени Дмитрия Завадского. В течение ряда лет Шеремет вручал эту премию за мужество в профессии в том числе и белорусским репортерам.

На этих вечерах памяти друзья неизменно были вместе - они стояли рядом на фото из зала суда приграничного Ошмянского района, когда их обвиняли в незаконном переходе госграницы.

Шеремет и Завадский, работавшие в российском ОРТ (позже Первый канал), в июле 1997 года сняли репортаж на белорусско-литовской границе, показав, как легко можно пересечь границу, которая должна находиться под охраной.

Суд в Ошмянах приговорил репортеров к условным срокам, добавив к обвинению незаконную журналистскую деятельность и получение денег от зарубежных спецслужб.

Три месяца, пока репортеры находились в СИЗО, белорусские журналисты требовали освобождения коллег, писали на асфальте у зданий Погранкомитета и администрации Лукашенко "Свободу Шеремету и Завадскому!", попадали за пикеты в милицейские участки.

Но судьбу задержанных репортеров решил Борис Ельцин, в один из дней запретивший белорусскому президенту Лукашенко посещение российских регионов. "Пусть сначала Шеремета освободит", - сказал Ельцин на телекамеры.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Шеремет переехал из России в Украину после начала войны в Донбассе

"Белорусский партизан"

После освобождения из белорусского СИЗО Павел Шеремет уехал в Москву.

Работал специальным корреспондентом программ "Новости" и "Время", возглавлял корреспондентскую сеть информационных программ ОРТ, затем уже на переименованном Первом канале был автором документальных расследований и спецпроектов.

С 2009 года был редактором отдела политики и общества в журнале "Огонек".

На Украину уехал пять лет назад и в последнем своем блоге на созданном им сайте "Белорусский партизан" рассказал, как жизнь в Украине изменила его отношение к родному белорусскому языку.

"Я не собираюсь менять гражданство и не изображаю из себя украинца. Этого никто и не требует, - писал Павел. - Но я вижу, как много людей бережно относится к своему родному, украинскому языку, что начинаю и сам переходить на украинский. Я уже почти все понимаю, но еще не говорю".

Созданный им "Белорусский партизан" критичен к белорусским властям и президенту Лукашенко, которого Павел Шеремет назвал в одной из публикаций "личным врагом".

Впрочем, и белорусской оппозиции доставалось от публициста Шеремета.

"Я себе и представить не мог в 20 лет, что стану белорусским партизаном и бесконечно буду держать круговую оборону", - написал Павел в одном из блогов на "Белорусском партизане" в 2011 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2004 году Шеремет был серьезно избит в Минске.

Лишенный гражданства

Белорусские власти в 2010-м лишили Павла Шеремета белорусского гражданства. Объяснили: журналист получил российский паспорт, а по белорусским законам двойное гражданство невозможно.

Шеремета пригласили в белорусское посольство в Москве сдать белорусский паспорт, но он за справкой о лишении гражданства не пошел. Заявил, что считает произошедшее незаконным.

Коллеги-журналисты отмечают, что и во время работы на родине, и материалами на белорусскую тематику из Москвы и Киева, и "Белорусским партизаном", и основанным Шереметом сайтом "Историческая правда", где публикации по истории Белоруссии расходятся с официальными трактовками властей, Павел изрядно досадил белорусской власти.

Но "белорусского следа" в гибели Павла Шеремета нет, полагает Светлана Калинкина, написавшая в соавторстве с Шереметом книгу о Лукашенко "Случайный президент".

В интервью вещающему из Польши телеканалу "Белсат" Калинкина заметила, что среди прочих в нынешней трагедии возможен "след российский".

"Павел очень дружил с Борисом Немцовым, у них были совместные проекты - и не один. Траурную церемонию похорон Немцова вел именно Шеремет", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Машина, в которой находился Павел Шеремет, взорвалась в 7:45 утра по киевскому времени

Шок, боль, протест

Сайты и интернет-форумы белорусских негосударственных изданий нынче похожи на книгу памяти.

"По методам сбора материала, проверки информации, защиты источников информации во время журналистских расследований у Павла Шеремета был основательный подход.

Он был очень ответственный, не брал жареные факты, а довольно долго их обрабатывал и выдавал лишь проверенное", - отмечает Сергей Сацук, главный редактор расследовательского ресурса "Ежедневник".

"Очень жаль, и только его работы останутся в памяти миллионов людей в России, Беларуси и Украине. А как они изменили мировоззрение многих людей, открыли им глаза на то, чего не знали раньше, просветили, обогатили.

Мне кажется, он в свое время в определенной степени повлиял на события, большие решения, даже на историю развития страны", - отмечает на форуме TUT.by пользователь kustoza.

Белорусская ассоциация журналистов опубликовала специальное заявление, выражая надежду, что убийцы коллеги будут найдены и понесут наказание.

"Очень трагично. Я до сих пор не могу прийти в себя", - говорит Ольга Завадская, мать исчезнувшего оператора Дмитрия Завадского.

"Павел - журналист бескомпромиссный. Всегда умел достать факты, чтобы объяснить свою позицию. Яркая творческая судьба - и тем печальнее терять таких журналистов, которые умеют делать свою работу честно", - добавляет она.

Светлана Алексиевич, белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе, рассказала Би-би-си, что совсем недавно говорила с Павлом о любви.

Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Шеремет говорил, что нашел в Киеве свою любовь

Незаконченный рассказ о любви

"Это ужасная новость. Я только вчера вернулась в Минск из Италии - и вот...", - Светлана Алексиевич не скрывает потрясения.

"Я с полгода назад была на Украине, - рассказывает писательница. - И там с Павлом у меня сначала было интервью, а на второй день мы просто встретились, пообедали и говорили.

И я бы хотела, чтобы об этом разговоре знала женщина, ради которой он приехал в Киев, которую любил, - Алена Притула".

"Когда Павел узнал, что я пишу книгу о любви, он сказал: "Знаете, а я приехал сюда тоже ради любви. Улыбнулся: "И большой любви, вы можете не поверить".

И как он говорил! Он был такой вдохновенный, в таком порыве! Я еще смотрела на него и думала: какое хорошее время у этого парня! Я хочу, чтобы Лена это знала".

Светлана Алексиевич вспоминает, что в Киеве ряд известных украинских писателей через литагента, формировавшего график встреч Алексиевич в украинской столице, категорически не советовали ей встречаться с Шереметом.

"Мол, это засланный казачок из России. Я говорю: Боже, что вы говорите! - вспоминает писательница. - Если бы я не знала Павла Шеремета! Это талантливый журналист, очень чистый человек и действительно одна из известнейших личностей, которых не так много в Беларуси".

"И когда я встретилась с Шереметом, говорю ему: Павел, вам здесь непросто живется. Коротко сказала ему, что пришлось бороться за то, чтобы встреча осталась в моем графике. Он посмеялся и сказал: "Да, тут сложно жить, но я люблю Киев, Украину, украинцев. И мне нравится время, в котором они живут", - вспоминает Алексиевич.

И замечает: "Сейчас у политического журналиста, у писателя, который касается политических вопросов, очень много опасностей. Что-то сорвалось в мире. Сорвались важные моральные ориентиры. И плотно, день за днем, идут ужасные новости: Ницца, афганец в Баварии, Ереван, Турция…"

"Я с утра, как только включила компьютер с ужасающей вестью, думаю об этом и вспоминаю Павла, - говорит Светлана Алексиевич. - Такое мальчишечье лицо у него было при нашей встрече!

И мы договорились, что он приедет в Минск и мы обязательно с ним поговорим о любви. Я призналась, что мне очень трудно даются мужские рассказы - мужчины обычно закрытые. А Павел улыбался: "Я вам все расскажу!"

На лету его убили".