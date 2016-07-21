Правообладатель иллюстрации AP Image caption В последнее время партии пришлось несколько "подогнать" свою официальную линию к взглядам своего кандидата

Дональд Трамп с самого первого момента появления на публике в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии начал демонстрировать свою неортодоксальность.

Он сразу определил свою позицию по вопросам торговли, иммиграции и даже прав геев как идущую вразрез с принятой линией партии. Но теперь, когда он стал своего рода "лицом партии", ей во многом приходится подправлять свою позицию под видение Трампа.

Вот пять положений, по которым Трамп подмял под себя общепринятый в среде республиканцев взгляд на вещи.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В прошлом Дональд Трамп признавал гомосексуальные браки

Права геев

Что считает Трамп: В прошлом Дональд Трамп признавал гомосексуальные браки. Например, когда британский музыкант Элтон Джон женился на своем партнере, Трамп твитнул: "Если два человека нравятся друг другу, то пусть нравятся". Но во время своей кампании он сделал упор на том, что брак должен быть прерогативой мужчины и женщины, и государство не надо заставлять признавать союз гомосексуальных пар.

Он, правда, высказывал несогласие с законом, принятым в штате Северная Каролина, который требует трансгендеров пользоваться уборными, предназначенными для того пола, в котором они родились.

После стрельбы в гей-клубе в Орландо в июне этого года, Трамп напрямую обратился к гомосексуальной части электората, заявив, что он гораздо больше, чем Хилари Клинтон, озабочен тем, чтобы защитить их от исламских радикалов, несогласных с подобной половой ориентацией.

Республиканская платформа: Партия весьма четко определяет традиционный брак между мужчиной и женщиной как основу свободного общества и осуждает решение Верхового суда легализовать гомосексуальные браки, заявляя, что каждый ребенок нуждается в семье из мамы и папы.

Также партия осуждает Барака Обаму за проведение социальной и культурной революции среди американского народа, которая выразилась в том, что понятие сексуальной дискриминации стало включать сексуальную ориентацию и другие категории. Партия считает опасными и незаконными усилия обеспечить трансгендерам доступ к уборным по их собственному выбору.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп поставил под вопрос приверженность Соединенных Штатов различным альянсам и пактам

Национальная безопасность

Что считает Трамп: Для Дональда Трампа национальная безопасность начинается, продолжается и практически заканчивается построением стены, протяженностью более 3 тыс км на границе с Мексикой.

По его оценке, это обойдется в 12 млрд, есть и оценки в два раза выше этой. Но какова бы ни была цена ее возведения, Трамп заявляет, что платить за нее будет Мексика, возможно, посредством налогов и визовых пошлин под угрозой того, что индивидуальным лицам будет запрещен перевод денег из США на родину, в Мексику.

Трамп также призвал больше вкладывать в оборонное ведомство, сказав, что его надо достойно финансировать. Он также поставил под вопрос приверженность Соединенных Штатов различным альянсам и пактам о взаимной обороне с иностранными государствами, включая страны НАТО и Южную Корею, заявляя, что это слишком дорого обходится казне.

В минувшую среду в интервью газете New York Times Трамп заявил, что если он станет президентом, то США могут отказаться от гарантированной защиты интересов стран-членов НАТО.

По его словам, США будут приходить на помощь только тем странам, которые "выполнили свои обязательства" перед Соединенными Штатами.

Республиканская платформа: В прошлом партия призывала к возведению заграждения на американо-мексиканской границе и выделению больших средств на пограничный контроль. Сейчас, однако, этого стало недостаточно. Стена, таким образом "должна покрывать всю южную границу так, чтобы не пропускать ни транспорт, ни пешеходов".

Партия также смахнула пыль со старого лозунга Рональда Рейгана "мир через силу" и стала призывать к большему финансированию военных нужд. Она ставит под вопрос договоры по сдерживанию вооружений, и хотя по-прежнему видит смысл в таком альянсе, как НАТО, требует, чтобы европейские страны больше инвестировали в свои вооруженные силы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп призвал массово депортировать 11 млн нелегалов, в настоящее время проживающих в США

Иммиграция

Что считает Трамп: В декабре 2015 года Трампа процитировали газеты в разных странах мира, когда он призвал временно закрыть границы США для всех мусульман "до тех пор, пока мы не поймем, что происходит".

Впрочем недавно он частично отказался от этих слов, сказав, что это всего лишь рекомендация, и подобный запрет был бы введен только против стран с "доказанной террористической деятельностью" против США или их союзников.

Когда он запускал свою предвыборную кампанию, то первым делом обрушился на нелегальную иммиграцию из Мексики, обвинив эту страну в засылке в США наркодельцов и насильников.

Тогда же Трамп призвал массово депортировать 11 млн нелегалов, в настоящее время проживающих в США, однако в последнее время об этом не говорилось ни слова. Он также хочет сократить легальную иммиграцию и не считает, что родившиеся в США должны автоматически получать американское гражданство.

Республиканская платформа: Партия признает вклад легальных иммигрантов, но предупреждает, что нынешний уровень иммиграции вносит свою лепту в рост безработицы.

Партия считает, что беженцы по политическим, религиозным или этническим мотивам, которые не могут быть "должным образом проверены", не должны допускаться в страну, особенно те, чьи страны являются рассадником терроризма".

Партия придерживается жесткой позиции в отношении любой легализации нелегальных иммигрантов, утверждая, что нелегальная иммиграция ставит под угрозу всех, наживается на налогоплательщиках и наносит оскорбление всем тем, кто хочет иммигрировать в Америку легальным путем.

Image caption Республиканцы хотят, чтобы торговые сделки прежде всего защищали бы американские интересы

Торговые отношения

Что считает Трамп: Он постоянно нападает на то, что, по его мнению, является "несправедливыми" торговыми соглашениями, а именно: Северо-американское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и Транстихоокеанское партнерство, то есть преференциальное торговое соглашение между 12-ю странами Азиатско-Тихоокеанского региона (TPP). На его вебсайте можно найти целый раздел, посвященный предлагаемой им политике изменений существующих американо-китайских торговых соглашений.

Трамп считает, что заключенные в прошлом торговые соглашения были плохо составлены, поскольку они не защищают прав американских рабочих, как и интеллектуальную собственность, и он намеревается их перезаключить, сделав упор на американские интересы. Он назвал TPP "изнасилованием страны" и предложил вводить огромные пошлины против тех торговых партнеров США, кто мешает свободной конкуренции (что совершенно определенно вызовет нарекания со стороны ВТО).

Трамп также обещает наказывать любую американскую компанию, которая выведет свое производство за границу, чтобы меньше платить своим работникам.

Республиканская платформа: Партия, издавна ратующая за свободную торговлю, пытается разграничить между "тщательно составленными торговыми соглашениями", которые создают миллионы рабочих мест в США, и теми сделками, которые не защищают американские интересы или не в должной мере соблюдаются.

Партия убрала все упоминания TPP, что резко контрастирует с ситуацией четырехлетней давности, когда партия призывала поскорее заключить это соглашение, чтобы у США появился больший доступ на азиатские рынки.

Помимо этого партия осуждает операции властей КНР по стабилизации курса юаня, утверждая, что субсидирование Китаем собственной продукции делается для того, чтобы "задавить американский импорт".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Главное, по словам Трампа, чтобы Америка была "непредсказуемой" в своей внешней политике

Внешняя политика

Что считает Трамп: Дональд Трамп называет американскую внешнюю политику полным и окончательным провалом, говоря, что у нее нет видения, нет цели и нет стратегии. Он предлагает более рьяно отстаивать собственные интересы на международной арене, избегая при этом участия в дорогостоящих проектах.

Он осудил развязанную США войну в Ираке, участие администрации Обамы в свержении правительства в Ливии, а также то, что он называет "беспомощные потуги" по борьбе с так называемым "Исламским государством" в Сирии и Ираке.

Он также пообещал возродить провальные переговоры с Ираном по вопросам ядерной программы.

Трамп положительно высказывался о российском президенте, сказав как-то, что они с Путиным найдут общий язык.

По поводу Китая Трамп всегда высказывается только в плане торговли или экономических связей.

Главное, по его словам, чтобы Америка была непредсказуемой в своей внешней политике - настолько, чтобы ее враги не смогли этому никак противодействовать.

Республиканская платформа: Партия заявляет, что Дональд Трамп не будет связан недавно заключенным с Ираном соглашением, которое, по их утверждениям, позволяет иранцам продолжать спонсировать терроризм и разрабатывать ядерное оружие.

Партия призывает к уничтожению группировки "Исламское государство" (запрещена в России), не вдаваясь при этом в подробности, и говорит, что безусловная поддержка Израиля является выражением сути того, что есть Америка.

Что касается Азиатско-Тихоокеанского региона, то там партия настаивает на полном сворачивании северокорейской ядерной программы, обвиняет администрацию Обамы в поощрении властей КНР и полагает, что в отношениях с Китаем надо занять более жесткую позицию, поскольку либеральный подход в Китае пересматривается на возврат к маоизму.

Партия осуждает эрозию личных свобод и фундаментальных прав в России, но говорит, что США намерены сохранять дружественные отношения с этой страной. Жесткое осуждение российского участия в событиях на Украине, присутствовавшее в партийной программе 2012 года, теперь убрано.

Там также сказано несколько теплых слов в адрес страны для битья Дональда Трампа - Мексики: "Ее богатое культурное и духовное наследие, которое разделяют миллионы наших сограждан, должно получить большее понимание и наладить лучшее взаимодействие между нашими странами".