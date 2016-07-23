Бывший лидер Ку-клукс-клана хочет баллотироваться в сенат

Дэвид Дьюк, в прошлом глава Ку-клукс-клана, заявил о своем желании побороться за освободившийся пост сенатора от южного штата Луизиана.

Заявление прозвучало на фоне напряженности, возникшей после того, как полицейские в столице Луизианы Батон-Руже застрелили афроамериканца, после чего 17 июля другой афроамериканец, бывший военный Гэвин Лонг, убил троих стражей порядка.

67-летний Дьюк, характеризующий свои взгляды как "расовый реализм" и известный своей приверженностью теории "всемирного еврейского заговора", в 1989-1992 годах заседал в законодательном собрании Луизианы, а затем безуспешно пытался баллотироваться в губернаторы.

В 2002-2003 годах он провел 15 месяцев в тюрьме за уклонение от налогов.

О намерении баллотироваться в сенат от Луизианы уже заявили свыше 20 политиков. По оценкам экспертов, шансы Дьюка невысоки. Скорее всего, победу одержат конгрессмен-республиканец Чарльз Бустани, либо демократ Фостер Кэмпбелл.

С февраля этого года Дьюк неоднократно с восторгом высказывался о кандидате в президенты от республиканской партии Дональде Трампе. Последний подвергался критике за то, что не отмежевался от неоднозначного сторонника.