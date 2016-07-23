Правообладатель иллюстрации AFP/getty Image caption Фетхулла Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота в Турции

Президент Турции называет ответственным за попытку государственного переворота, произошедшего в стране неделю назад, живущего в США религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена.

Тысячи предполагаемых гюленистов с тех пор отправлены в отставку и/или арестованы, в стране введено чрезвычайное положение.

Что мы знаем о движении гюленистов и о его целях?

Что такое движение Гюлена?

Движение Гюлена - это хорошо организованное сообщество (не политическая партия), названное в честь Фетхуллаха Гюлена.

Его последователи считают Гюлена своим духовным лидером, и иногда его называют вторым по влиятельности человеком в Турции.

Гюлен пропагандирует терпимый ислам, который ставит во главу угла альтруизм, скромность, трудолюбие и образование.

Он уединенно живет в загородном поместье в американском штате Пенсильвания. Известно, что у него диабет и проблемы с сердцем.

Движение Гюлена в Турции называется "Хизмет". Одна из самых известных форм его деятельности - создание и управление собственными школами, которые работают не только в мусульманских странах, но и по всему миру. В США действует около 100 таких школ.

Считается, что последователей Гюлена в Турции очень много, возможно миллионы, и часть из них занимает влиятельные государственные должности в полиции, судебной системе, спецслужбах и даже в правящей партии самого Эрдогана.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption Сторонники президента Эрдогана не верят в невиновность Гюлена

Как возникло движение?

Гюлен стал известным благодаря утверждениям о том, что молодые турки потеряли свой путь и что образование - лучший выход. Эта позиция привлекла все большее число последователей из среднего класса и позволила движению открыть собственные школы и расширить свою деятельность.

По мере того как движение росло, его последователи начали поступать на работу в госструктуры.

Некоторые из них, такие как аналитик Мустафа Акиол, говорят, что цель движения заключалась в том, чтобы увести Турцию от секуляризма. Хотя Гюлен заявлял о том, что движение имеет религиозную и моральную, а не политическую направленность.

После военного переворота 1980 года правящие генералы заподозрили Гюлена в попытке свергнуть правительство, он скрывался шесть лет, но все-таки был арестован. Затем он был освобожден, но в 2000 году решил остаться в США, где находился на лечении.

И Эрдоган, и Гюлен называют себя верующими мусульманами в противовес секуляризму, но некоторые видят небольшое различие в их подходах.

По мнению Мустафы Акиола, Эрдоган придерживается турецкой версии политического ислама, в то время как Гюлен говорит, что поддерживает форму культурного, а не политического ислама.

Многие говорят, что конечные цели движения Гюлена не ясны.

"Я знаю, что интереса к образованию для них недостаточно, они хотят большего, но чего? - задается вопросом в интервью Би-би-си писатель Фехми Кору. - Я предполагал в своих статьях, что они создают собственную партию и хотят получить мандат на управление страной. Но они этого не делали".

Как Гюлен и Эрдоган стали соперниками?

С учетом общих исламских ценностей Гюлен и его последователи были естественными союзниками Эрдогана, когда он пришел к власти.

Сначала он использовал административный опыт гюленистов, чтобы управлять страной, а затем их связи помогли ему отстранить военных от власти.

В 2010 году 300 армейских офицеров были арестованы по подозрению в организации попытки государственного переворота в 2003 году. Как позже было установлено, большинство доказательств против них были сфабрикованы.

По словам турецкого журналиста и ученого Эзги Басарана, в настоящее время установлено, что суды были организованы последователями Гюлена в армии, разведке, полиции и судебной системе.

После того как военные были отодвинуты в сторону, рассказывает Басаран, партия Эрдогана и гюленисты стали соперничать за контроль над государством.

Правообладатель иллюстрации AFP/getty Image caption Некоторые считают, что Эрдоган хочет установить в Турции форму политического ислама

Кто выигрывает в этой борьбе?

"Война между двумя силами - той, что находится у власти, и той, что имеет лишь влияние на гражданский и военный аппараты, - это война, победитель в которой очевиден с самого начала", - говорит Кору.

Разогнав военных, в 2013 году Эрдоган начал преследовать "Хизмет", пообещав закрыть тысячи частных школ, готовящих студентов к экзаменам, около четверти которых организовывались движением Гюлена.

Он также начал попытки зачистить спецслужбы и министерства от сотрудников, которые считались гюленистами, называя само движение "государством в государстве".

Вскоре после этого, однако, турецкая полиция провела рейды против ведущих бизнесменов и союзников самого Эрдогана, тогда еще занимавшего должность премьер-министра.

Они обвинялись в том, что помогали Ирану обходить международные финансовые санкции, отправляя в Тегеран золото в обмен на нефть и газ.

Многие считали, что за этими рейдами стояли гюленисты.

В мае 2016 года турецкое правительство официально объявило движение Гюлена террористической организацией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наблюдатели говорят, что Эрдоган победил в противостоянии с Гюленом

Как это связано с неудавшимся переворотом?

Гюлен отрицает свою причастность к попытке государственного переворота. По его мнению, учитывая последовавшую волну арестов, за путчем может стоять сам Эрдоган.

Тем не менее аналитики полагают, что организаторы неудавшегося переворота - будь то гюленисты и секуляристы - поспешили начать переворот потому, что подозревали Эрдогана в намерении начать чистки в армии в любом случае.

Одно только количество арестованных - почти треть военной верхушки, а также тысячи чиновников - позволяет предположить, что у Эрдогана уже были подготовлены списки конкретных людей.

Турция сделала запрос об экстрадиции Гюлена из США, чтобы он предстал перед судом на родине. Но Вашингтон заявил, что для выдачи им будут необходимы доказательства причастности Гюлена к попытке переворота.