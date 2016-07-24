Решение МОК о сборной России: кто доволен, а кто - не очень

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент МОК Томас Бах считает, что принято оптимальное решение

За 12 дней до летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро Международный олимпийский комитет был поставлен перед нелегкой задачей: его исполкому предстояло в течение нескольких часов решить, является ли допинговый скандал достаточной причиной для того, чтобы запретить команде России выступить в Бразилии.

Исполком МОК принял компромиссное решение, которое было воспринято с явным облегчением в Москве и с негодованием - в USADA, американском антидопинговом агентстве.

Теперь судьбу российских спортсменов будут решать международные федерации по отдельным видам спорта, но уже понятно, что для легкоатлетов, которые составили бы значительную часть российской делегации, ничего не изменится - им в участии уже отказано.

С некоторым злорадством в России комментируют новость о том, что Юлии Степановой, которая стала одним из источников информации в допинговом скандале, тоже не позволено участвовать в Олимпиаде, даже в качестве "нейтрального" атлета, поскольку она сама в прошлом не прошла допинг-тест.

Однако в целом из Москвы доносится одобрительный хор голосов - очевидно, что на подобное решение МОК хотя и очень рассчитывали, но всё же до последнего опасались худшего.

Поэтому вердикт международных олимпийских чиновников некоторыми в России воспринимается чуть ли не как победа. Его называют "мудрым", "единственно возможным" и даже "гениальным".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков доволен решением исполкома МОК

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал решение МОК взвешенным.

По мнению почетного президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, исполком МОК не стал бы принимать решение во вред спорту.

Непотопляемый министр спорта России Виталий Мутко сразу после оглашения решения МОК заявил, что благодарен Международному олимпийскому комитету.

Довольно бодро он продолжил: российские спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и подтвердят свою "чистоту" и порядочность.

"Хорошо, что так серьезно отнеслись"

Сами спортсмены и их тренеры настроены более реалистично. "Это решение - лучше, чем полный запрет [на участие в Олимпиаде], - сказала в телефонном разговоре с Русской службой Би-би-си старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. - В последние дни было столько всего, так нагнеталась обстановка, что просто не знали, чего ждать".

По мнению Родионенко, в случае решения о полном отказе российским атлетам в участии пострадали бы спортсмены, которые никогда не принимали допинг - а таких, по ее словам, большинство.

С другой стороны, отметила она, "очень хорошо, что так серьезно к этому отнеслись". Родионенко считает, что этот скандал в итоге поможет борьбе с допингом как в российском, так и в мировом спорте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изменится ли что-то в подготовке российских олимпийцев после этого скандала?

Об этом же говорит глава российского президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. В интервью РИА Новости он отметил, что в основу решения МОК положены два правовых принципа - презумпция невиновности и недопустимость коллективной ответственности.

Однако далее Федотов предложил задуматься над введением строгой уголовной ответственности за использование допинга: "Здесь может появиться не одна, а сразу несколько статей Уголовного кодекса, которые будут наказывать не только за употребление допинга, но также за склонение спортсмена или иного лица к употреблению допинга, вовлечение в использование допинга и так далее. То есть здесь может быть целая серия уголовных составов. И это будет правильным ответом на претензии WADA".

Российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева в своем "Инстаграме" с горечью написала: "Ну вот и все... Закончилась наша борьба за Рио... [...] Никто не отстоял и не защитил мои права. Грустно до слез от собственного бессилия перед этим беззаконием и беспределом".

"Сбивающий с толку хаос"

В комментариях официальных лиц и спортивных функционеров, прозвучавших в эфире и опубликованных на сайтах российских СМИ сразу после оглашения решения МОК, вы не найдете упоминаний о том главном, из-за чего, собственно, и разгорелся весь скандал - об обвинениях в адрес российских официальных лиц в государственной поддержке системы применения допинга в российском спорте высших достижений.

Очевидно, что именно в связи с этим решение МОК вызвало такую негативную реакцию как со стороны американского антидопингового агентства, так и отдельных западных спортсменов-олимпийцев.

МОК, позволив России поехать на Олимпиаду в Рио, "не решился взять на себя ответственность и бремя лидерства" и в итоге оставил за собой "сбивающий с толку хаос", заявил глава этого агентства Трэвис Тайгарт.

По его словам, многие спортсмены и информаторы продемонстрировали мужество и стойкость в борьбе с культурой поддерживаемого государством допинга и коррупции внутри России. И в самый важный для Олимпийского движения момент МОК отказывается принять на себя лидерство [в борьбе с этой системой].

Глава USADA назвал решение Международного олимпийского комитета серьезным ударом по правам "чистых" атлетов.

Не забыл он и о Юлии Степановой. По мнению Трэвиса Тайгарта, решение отказать ей в участии в Олимпиаде необъяснимо и вне всякого сомнения заставит серьезно задуматься тех, кто в будущем собирался помочь вывести на чистую воду нарушителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава USADA считает, что решение исполкома МОК - удар по правам ничем не запятнавших себя атлетов

Глава USADA подчеркнул, что передавать решение вопроса международным спортивным федерациям - означает создавать очевидный конфликт интересов.

Недовольны и многие спортсмены, в прошлом представлявшие свои страны на Олимпиадах. По их мнению, МОК проявил слабость, не запретив России участвовать в Играх в Рио.

"Безусловно, в глазах болельщиков это бросает густую тень на Олимпийское движение. За последние полтора года доверие к спорту высших достижений серьезно подорвано, и это [решение МОК] никак не способствовало началу восстановления доверия", - считает бадминтонистка Сюзан Эгелстафф, представлявшая Великобританию на Олимпиаде 2012 года.

"Масштаб свидетельств [о нарушениях] в докладе Макларена, пожалуй, требует более серьезных санкций, чем просто взять и передать всё в руки международных федераций на такой поздней стадии [накануне Олимпиады]", - отмечает британский министр спорта Трейси Крауч.