Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взрыв самоубийцы в Ансбахе стал очередным звеном в цепи подобных инцидентов

В Германии пытаются осознать причины сразу четырех нападений, которые с промежутком в несколько дней произошли на юге страны.

Десять человек погибли и десятки получили ранения в результате серии нападений с применением огнестрельного оружия, взрывчатки, топора и мачете. Три нападения произошли в Баварии, одно в земле Баден-Вюртемберг.

По словам властей, между ними нет прямой связи, однако не окажется ли так, что они ознаменовали собой наступление новой эпохи, когда уже никто не может ощущать себя в безопасности?

Что произошло?

18 июля в Вюрцбурге афганский подросток, вооруженный топором и ножом, ранил пять человек в поезде, после чего был застрелен полицией.

22 июля гражданин Германии иранского происхождения, тоже подросток, расстрелял из пистолета в Мюнхене 9 человек, после чего застрелился сам.

24 июля молодой сирийский беженец зарубил женщину мачете и ранил еще пять человек, после чего скрылся с места преступления, но позже был пойман.

Позже в тот же день 27-летний сириец, просивший в Германии об убежище, подорвал себя в одном из ресторанов города Ансбах, ранив при этом 15 человек.

Можно ли назвать эти нападения терактами?

Власти Германии связывают нападения в Вюрцбурге, ответственность за которое взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство", и Ансбахе с исламским терроризмом.

Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херман заявил, что взрыв в Ансбахе по всей видимости был делом рук исламиста-самоубийцы. Перед самоподрывом он записал видеоролик, в котором присягает на верность ИГ, говорит о возмездии, а также обещает нанести удар по немцам "во имя Аллаха".

Бомба нападавшего была начинена металлическими поражающими элементами, а сам он пытался пройти на музыкальный фестиваль, где собралось более 2 тыс. человек.

В случае с нападением в Мюнхене полиция не видит признаков политической или религиозной мотивации.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В Мюнхене погибло 9 человек, преимущественно подростков

Злоумышленника Давида Али Сонболи вдохновили другие массовые убийства, не имевшие политической подоплеки, такие как стрельба, устроенная в 2009 году в одной из школ Баден-Вюртемберга 17-летним Тимом Кречмером.

Сонболи совершил нападение в пятую годовщину бойни, устроенной в Норвегии крайне правым экстремистом Андерсом Берингом Брейвиком, жертвами которой стали 77 человек. Однако, как заявила германская полиция, ничего не указывает на то, что Сонболи разделял идеи Брейвика или даже знал о них.

Следователи в Ройтлингене, где сирийский беженец напал с мачете на женщину, заявили, что нападавший был знаком со своей жертвой, и мотивом преступления скорее всего стали их личные отношения.

Есть ли связь между нападениями?

Представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что между этими нападениями нет связи, и что они "не укладываются в единую схему".

Однако, по словам эксперта Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Рафаэлло Пантуччи, первое нападение могло послужить своеобразным катализатором для всех последующих.

"Мог ли бомбист из Ансбаха ждать удобного случая из-за всего происходящего? Я не удивлюсь, если окажется, что ход каких-то событий ускорился", - говорит эксперт.

Играют ли роль психические расстройства?

У Сонболи была история психических заболеваний. По данным мюнхенской прокуратуры, в 2015 году он провел два месяца в психиатрической лечебнице: у него была диагностирована депрессия, и он избегал общения с людьми.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Нападавший в Ройтлингене был арестован после убийства женщины

Самоубийца из Ансбаха, по словам чиновников, тоже лечился в психиатрической больнице и дважды пытался покончить с собой.

Нападавший из Ройтлингена также в прошлом проявлял признаки психического расстройства.

По словам полиции, он привлекался к ответственности за нападения, кражи и преступления, связанные с наркотиками.

Нападавшие были беженцами - имеет ли это значение?

Беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов в Германию уже вызвал много споров, и тот факт, что трое нападавших прибыли в страну в качестве беженцев, скорее всего вызовет новую волну критики.

Власти Германии уже приняли меры, чтобы разрядить обстановку. Они утверждают, что риск совершения теракта беженцем не выше, чем у обычного жителя Германии.

"Большинство террористов, которые за последние месяцы совершили теракты в Европе, не были беженцами", - утверждает Деммер, указывая на то, что многие из них родились и выросли в Европе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Не от моего имени" - беженцы в Вюрцбурге осуждают нападение, совершенное 17-летним сирийцем

Тем не менее, нападавшие как правило оказывались людьми с "психопатическими тенденциями", а также связями с криминальными или террористическими сетями, - настаивает Пантуччи.

Следует ли Германии ожидать новых нападений?

В Германии пока что не было столь масштабных террористических нападений, как в Париже или Ницце. Однако из этого вовсе не следует, что она не является мишенью для будущих нападений, - предупреждает Пантуччи.

Джихадисты, возвратившиеся из зон конфликтов, сообщили следователям, что "Исламское государство" заинтересовано в вербовке сторонников в Германии и Великобритании, чтобы иметь возможность осуществлять теракты в этих странах.

"Их сети в данных странах не столь близки к криминальным кругам или обширны, как во Франции или Бельгии, - поясняет Пантуччи. - Большинство мусульман в Германии имеют турецкие корни, и, хотя среди турок есть джихадисты, это скорее арабское явление, глубоко укоренившееся во франкоговорящих странах".

Готовы ли власти Германии к такому повороту событий?

За каждый регион Германии отвечают собственные полицейские силы и разведывательные службы, а также разведка и полиция федерального уровня.

Таким образом, по словам Пантуччи, получается многослойная бюрократия, и в случае несогласованных действий различные организации могут проглядеть заговор.

Правообладатель иллюстрации AFP/getty Image caption ИГ утверждает, что она стояла за нападением в Вюрцбурге

Анализ действий французской разведки уже выявил, что теракты там можно было бы предотвратить, если бы различные службы и агентства лучше обменивались друг с другом информацией.

Усилиям по выявлению заговорщиков мешает также само немецкое законодательство, запрещающее следить за своими гражданами так, как это обычно делают в Великобритании и США, указывает Пантуччи.

Правительство Германии в настоящее время пытается расширить полномочия спецслужб по сбору информации, однако соответствующий законопроект еще не одобрен.