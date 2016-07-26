Пресса Британии: серверы демократов в США взломали из России?

В обзоре британских газет:

Стоит ли Москва за напавшими на Клинтон хакерами?

Иммиграция и нападения в Германии

Что делать с домом, в котором родился Гитлер?

Европа смотрит на британцев свысока

Рука Москвы?

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что президентской кампании Хиллари Клинтон был нанесен серьезный удар, когда кто-то слил в интернет электронную переписку ее коллег, из которой видно, что они занимались сомнительными махинациями.

Однако это не должно радовать республиканцев, отмечает газета. Они также должны быть встревожены тем, что утечка информации, возможно, была сделана при помощи Москвы, а это, в свою очередь, означает серьезную эскалацию российской агрессии в киберпространстве.

Узнать точно, кто именно совершил хакерское нападение, чрезвычайно сложно, в особенности учитываю тенденцию Кремля поручать подобную работу преступным группировкам или проправительственным структурам.

Однако компании, занимающиеся вопросами кибербезопасности, предъявили убедительные и заслуживающие доверия доказательства, устанавливающие, какие именно группировки несут ответственность за кибератаку на Национальный комитет Демократической партии. Они известны под названиями АРТ 28 и АРТ 29, пишет газета.

Если Москва и в самом деле стоит за хакерской атакой на Демократическую партию США, то это представляет собой беззастенчивую и наглую попытку нанести удар в самое сердце демократического процесса в США Financial Times, редакционная статья

Используемые ими технологии, часовой пояс, в котором они работают, и их предыдущие мишени - Белый дом, Госдепартамент США, правительства стран Восточной Европы и НАТО - все это дает основания полагать, что у них тесные связи с Кремлем и российскими службами безопасности.

Да, конечно, продолжает Financial Times, многие другие страны, в особенности США, тоже прибегают к подобным методам для того, чтобы собирать разведданные.

Но действия России вызывают беспокойство из-за того, что Москва все чаще пытается использовать полученную информацию для того, чтобы повлиять на события в других странах.

Одновременно Москва применяет и традиционные шпионские методы - в частности, с готовностью развязывает войны дезинформации, пытаясь настолько запутать население, чтобы оно прекратило доверять своим собственным властям и государственным институтам.

Если Москва и в самом деле стоит за хакерской атакой на Демократическую партию, то это представляет собой беззастенчивую и наглую попытку нанести удар в самое сердце демократического процесса в США, пишет FT.

Да, по кампании Хиллари был нанесен удар. Но это не означает, что Дональд Трамп может этому радоваться.

Скорее это напоминание о том, что сейчас не время для США ослаблять свою поддержку трансатлантической безопасности, заключает Financial Times.

Дебаты о контроле над миграцией

Daily Telegraph в своей редакционной статье напоминает, что за последнюю неделю жители Германии подверглись сразу нескольким нападениям со стороны выходцев из стран Ближнего Востока и Азии. Трое из них были связаны с так называемым "Исламским государством".

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что подобные нападения ставят под сомнение иммиграционную политику Германии, куда в прошлом году прибыли более миллиона человек - в основном из Сирии, Ирака и Афганистана.

Поднять этот вопрос, пишет газета, может показаться логичным и разумным, но дебаты в Германии по вопросу об иммиграции не всегда следуют логике.

Слишком многие лидеры Германии отказываются даже обсуждать вопросы, возникшие в связи с объявленной Ангелой Меркель политикой открытых дверей Daily Telegraph, редакционная статья

В западных демократических странах сейчас часто происходят события, которые еще недавно казались немыслимыми. По меньшей мере так думали политические элиты.

Если между "брекситом", кандидатурой Дональда Трампа и растущей популярностью "Национального фронта" во Франции и есть что-то общее, то это тот факт, что политический истэблишмент, игнорируя обеспокоенность избирателей по целому ряду вопросов, в том числе и иммиграции, лишь создает более серьезные проблемы в будущем.

Эта озабоченность избирателей не исчезает лишь потому, что политики ее игнорируют, а иногда приводит к неожиданным взрывам недовольства.

Для того чтобы избежать подобных взрывов, политики должны спокойно и разумно реагировать на обеспокоенность граждан. В противном случае этим воспользуются партии и группировки, находящиеся на краю политического спектра, которые предпочитают использовать социальные проблемы в своих целях, а не разрешать их.

Слишком многие лидеры Германии отказываются даже обсуждать вопросы, возникшие в связи с объявленной Ангелой Меркель политикой открытых дверей.

Это должно прекратиться, и они должны начать отвечать на вопросы по поводу иммиграции, прежде чем за них это сделают гораздо менее умеренные политические элементы, пишет Daily Telegraph.

Дом на снос?

Газета Independent пишет, что в Австрии продолжаются дебаты о том, что делать с домом в городе Браунау-ам-Инн, где в 1889 году Клара Гитлер родила сына Адольфа.

Как пишет газета, на просьбу показать самое знаменитое здание в городе, местные жители немедленно показывают пальцем на шпиль местной церкви - этому их учат еще в школе.

Семья Гитлера жила в этом городе первые три года его жизни. Сейчас здание пустует - вот уже 45 лет правительство Австрии арендует его, чтобы оно не стало местом сборища для неонацистов.

Большинство местных жителей говорят, что хотели бы, что их город не был связан с Гитлером. Но многие также выступают против предложения министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботки снести это здание, после того как этой осенью оно перейдет в государственную собственность.

Заместитель мэра города Флориан Цаглер говорит, что снос - не решение проблемы, так как, по его словам, "это место рождения, а не преступления".

Многие знают, что выкованные железные инициалы МБ над входом в здание принадлежат Мартину Борману, секретарю Гитлера, который купил этот дом незадолго до начала Второй мировой войны в надежде создать в нем место поклонения фюреру.

После войны американские оккупационные власти передали дом его бывшим хозяевам. Какое-то время здесь была мастерская для людей с психическими отклонениями.

На самом доме нет ни одной надписи, гласящей о его связях с Гитлером. Вместо этого в 1989 году местный совет установил на тротуаре перед зданием гранитную глыбу, привезенную из концлагеря Маутхаузен, на которой написано: "Фашизм. Больше никогда. Миллионы жертв напоминают нам об этом".

Министр Соботка считает, что снос здания был бы самым лучшим решением проблемы. Некоторые предлагают построить на его месте супермаркет.

Однако это не впишется в архитектурный ансамбль улицы, так что споры продолжаются, пишет Independent.

Самый высокорослый народ мира

Daily Mail пишет, что континентальные европейцы смотрят на британцев свысока - и это не имеет никакого отношения к "брекситу".

Ученые выяснили, что средний рост европейцев выше, чем где бы то ни было в мире. В первой десятке стран с самыми высокими жителями - только Европа.

Самыми высокорослыми оказались голландские мужчины, чей средний рост достигает 183 сантиметров. Среди женщин первенство досталось женщинам из Латвии (170 сантиметров).

Британские мужчины, со своим средним ростом в 178 сантиметров, оказались на 31 месте, а женщины (164,4) - на 38.

Британцев обогнали бельгийцы, эстонцы, датчане, боснийцы, хорваты, исландцы, чехи и многие другие.

Наибольшим сюрпризом оказалось то, что в список самых высоких людей больше не входят американцы. В 1914 году мужчины из США занимали третье место в мире, а женщины четвертое. Сейчас в списке высокорослых народов они оказались на 37 и 42 местах соответственно.

По словам ученых, американцы достигли определенного "плато" и перестали расти к середине 1970-х годов.

За последние 100 лет наибольшие изменения в росте произошли и южнокорейских женщин - они выросли на 20,2 сантиметра - и иранских мужчин (16,5 сантиметров).

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com