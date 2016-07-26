Image caption Даже процедура заказа оформления традиционных могил на популярных кладбищах может стать проще, уверены авторы проекта минстроя

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложили создать единую онлайн-базу "Похоронное дело", чтобы россияне могли избавиться от волокиты с выбором места для захоронения. Би-би-си изучает, как изменились ритуальные услуги с развитием онлайн-коммуникаций.

Российская версия госуслуг на захоронения должна заработать после принятия соответствующего закона.

По словам представителей ведомства, в частности, замглавы минстроя Андрея Чибиса, это делается и для удобства, и с целью борьбы с коррупцией в индустрии.

"Это не проект сам по себе: сейчас разрабатывается новый закон, который будет регулировать похоронное дело, и там предусматривается возможность электронного сервиса: грубо говоря, как заявка на регистрацию брака, так и электронная заявка на похороны", - сказала Русской службе Би-би-си помощница Чибиса Мария Дерунова.

"Во-первых, повышается прозрачность, поскольку на рынке много коррупции, а так она будет исключена, во-вторых, людям намного проще, так как организация похорон - не самое приятное занятие, и онлайн-регистрация позволит им сэкономить время. Скорее всего, это будет интегрировано с госуслугами, но говорить об этом, как о состоявшемся проекте, рано: сначала нужно принять закон", - подчеркнула она.

Предполагается, что учет умерших и мест захоронения будет производиться также с помощью единой электронной системы, а войти на портал можно будет через регистрацию на сайте госуслуг.

"Что значит - без очереди? Я по электронной записи!" - беззлобно смеются над инициативой в аккаунте "Обеденный перерыв".

"Закажи онлайн со скидкой"

При этом инициатива минстроя не рождена на пустом месте - у нее есть предшественники, предлагающие похоронные услуги по принципу "все включено".

Так, мэрия Парижа готова организовать похороны за 789 евро (876 долларов), причем все параметры для будущей могилы и правда можно подобрать онлайн.

Кроме того, "Генеральное похоронное бюро" - организация с более чем 180-летней историей - оказывает подобные услуги онлайн по всей Франции. Среди прочего, бюро предлагает юридическую поддержку составителям завещаний.

В некоторых странах (например, в Дании) заказ погребения через интернет может обернуться существенными скидками, особенно если у хоронящих нет особых пожеланий к гробу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гроб совсем не обязан быть однотипным, напоминают мастера из Ганы. Их авторские гробы очень популярны в интернете, однако доставка по миру еще не налажена

Среди мусульманских стран одним из первых идеей онлайн-кладбища озаботился Пакистан, где с 2004 года действует мемориальный комплекс Вади-а-Хуссейн, места на котором можно забронировать через сеть.

Возможность пользования специализированным вебсайтом стоит дополнительные 20 долларов. Сайт предоставляет поисковые услуги по имени умершего или номеру могилы.

"Похоронили? Последите за могилой"

В цифровую эпоху существует ряд сайтов, готовых выступить в качестве баз данных для похорон - в большинстве случаев, впрочем, это касается сбора информации об уже существующих захоронениях и не является результатом государственной политики.

Один из ветеранов онлайн-похорон, канадский сайт с названием online-funeral.com (собственно, "Онлайн-похороны") предлагает отслеживать судьбу могил по всему миру, а также предлагает создать свой личный микросайт для каждого семейного захоронения - за отдельную плату.

По схожему принципу функционирует и британская база данных об усопших deceasedonline.com.

Если брать государственные организации, то услуги по созданию онлайн-мемориала предоставляет, например, правительство Гонконга.

В Британии шесть лет назад попытались запустить журнал "Надгробное слово" (Eulogy), который рассказывал бы о мире смерти "через радость жизни", однако он не прожил дольше одного номера. Его страница в "Фейсбуке" была активна в течение двух лет, после чего ее объявили мертвой. Далеко не все недавно похоронившие своих близких оказались готовы читать о ритуальных услугах в журнале.

Тем не менее ослабевающая с развитием технологий табуированность темы смерти может придать онлайн-рынку похорон невиданные масштабы уже в ближайшем будущем.