Правообладатель иллюстрации PA Image caption Психологи NSPCC также обучают родителей, что говорить, если их дети напуганы и расстроены недавними терактами в Европе

Британская благотворительная организация "Национальное общество защиты детей от жестокого обращения" (NSPCC) разработала рекомендации и готова оказывать психологическую помощь тем родителям-мусульманам, которые опасаются, что взгляды их детей могут претерпеть радикальную трансформацию.

Как сообщает NSPCC, работающие с этой организацией психологи получили необходимую подготовку с тем, чтобы выявлять ранние тревожные признаки у ребенка - такие, как уходв в себя или четко сформулированные высказывания, будто бы зачитанные с листа.

Как отмечает эта организация, недавние теракты в Европе высветили растущую проблему того, как легко отдельные лица попадают под воздействие экстремистской идеологии, поэтому была запущена специальная бесплатная круглосуточная горячая линия помощи для родителей, озабоченных этой проблемой.

Image caption Хадижа Камара признается, что просмотрела, когда ее сын попал под влияние экстремистов

Хадижа Камара из Брайтона рассказывает, как ее сын Ибрагим попал под влияние экстремистов и был убит в боях в Сирии в сентябре 2014 года.

"Были признаки, которые ты сбрасываешь со счетов, игнорируешь, пока что-то не случится, и только тогда, задним числом, ты понимаешь, что к чему", - говорит она.

Хадижа вспоминает, как Ибрагим стал дичиться и осуждать других мусульман за то, что те недостаточно истово молились. Он часто пропадал куда-то, и до него было трудно дозвониться.

"Я даже слова такого не знала - радикализация, оно не было у меня на слуху. Когда он начинал говорить о Сирии, то я говорила: ты повторяешь чьи-то слова? Но он от этого только злился. Он не хотел признавать, что они собираются воевать", - вспоминает Хадижа.

Ранние признаки

Психологи, работающие с NSPCC, обучены тому, как именно исламские экстремисты входят в доверие к наиболее уязвимым детям, пичкают их идеологическими установками и в предельном случае убеждают совершить акт террора.

Как сообщает организация, потенциальные жертвы такого рекрутинга зачастую обладают заниженной самооценкой, являются членами подростковой банды или жертвами травли или дискриминации.

Религиозные экстремисты промывают им мозги на предмет того, что они отныне якобы будут принадлежать к особому кругу избранных, и убеждают порвать со своими друзьями и родственниками.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Подчас в руки экстремистов попадают подростки с заниженной самооценкой или же являющиеся жертвами травли или дискриминации

Одна девочка-подросток из восточного Лондона рассказала, как она оказалась вовлечена в долгие интенсивные дискуссии по интернету, в результате чего ей захотелось отправиться в Сирию.

"Я видела столько сцен насилия, что это перестало оказывать какое-либо воздействие. Все слилось в один клубок. Мне сейчас трудно в это поверить, - говорит она. - Главное, почему я хотела поехать в Сирию, это - примкнуть к "Исламскому государству" (террористическая группировка, запрещенная во многих странах - Би-би-си). Мне казалось, что это - наилучший способ стать правильной мусульманкой".

"Я полагала, что Запад виноват в том, что мусульмане страдают - особенно в секторе Газа, где погибают невинные люди, особенно дети. Я чувствовала себя вероотступницей. Мне было нетрудно поддерживать эту двойственность между моей настоящей жизнью и жизнью в интернете, где никто не знал, какая я в реальности", - говорит девочка.

Как полагает исполнительный директор NSPCC Питер Уонлесс, тот факт, что молодые люди могут придерживаться радикальных или экстремистских взглядов, сам по себе не требует вмешательства. "Однако когда молодежь обрабатывают специально с экстремистскими целями и подталкивают их к совершению актов, которые могут нанести ущерб им самим или окружающим, вот тогда это уже злодейство", - говорит он.

Психологи этой благотворительной организации также стали обучать родителей, что говорить, если их дети напуганы и расстроены недавними терактами, случившимися во Франции и в Германии.

Признаки того, что ребенок попал под влияние радикалов

Отчуждается от семьи и друзей

Начинает "толкать речи", говоря как бы заготовленными фразами

Меняется отношение к ранее привычной одежде

Испытывает приступы злобы или агрессии

Проявляет неуважение и задает резкие, неуместные вопросы

Номер телефонной линии NSPCC в Британии: 0808 800 5000. В случае явной угрозы для себя или окружающих специалисты призывают безотлагательно связываться с правоохранительными органами.