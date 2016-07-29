Гепатит С: как бороться с вирусом, когда не знаешь, что болен?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Игрушечная модель вируса во время проведения Всемирного дня борьбы с гепатитом в 2014 году в Мумбаи

Гепатит С - глобальная проблема для здравоохранения, которая приводит к росту смертности по всему миру. Но подавляющее большинство больных даже не догадываются о том, что инфицированы, поэтому в борьбе с гепатитом решающую роль играет своевременное обследование. В Индии, Нидерландах, Монголии и Австралии помочь привлечь внимание к проблеме призваны специальные образовательные программы.

Медики называют ситуацию с гепатитом С "тихой эпидемией". Ошеломляющее количество зараженных - 95% - не догадываются о том, что являются носителями заболевания.

Большая часть из 150 млн больных гепатитом по всему миру не получает никакого лечения. При этом каждый год от этого заболевания умирает около 700 тысяч человек. Гепатит С - самый серьезный тип инфекции печени, и единственный, от которого не существует вакцины.

Люди могут не замечать симптомов этого заболевания годами. Но когда они обнаруживают, что заражены вирусом гепатита С, чаще всего лечить его уже слишком поздно, и поражение печение перерастает в цирроз и даже рак.

"Тихая эпидемия" в мире 130-150 млн человек живут с хроническим гепатитом С 95% людей с гепатитом В или С не знают о том, что инфицированы

80% людей с острым гепатитом С не имеют симптомов

700,000 людей умирает ежегодно от связанных с гепатитом С болезней печени

Центральная и Восточная Азия и Северная Африка - регионы с самым высоким уровнем заболевания гепатитом С среди населения GETTY

В то время как смертность от других заболеваний, достигших масштабов мировой эпидемии (СПИДа, малярии, туберкулеза), за последние 15 лет снизилась, число смертей от гепатита С только растет.

Эксперты считают, что к такой печальной статистике приводит недостаток финансирования и внимания со стороны политиков к гепатиту по сравнению с другими заболеваниям.

Хотя передающиеся через кровь вирусы могут попасть в организм из-за неправильно проведенного переливания крови или плохо стерилизованных медицинских приборов, чаще всего это происходит при использовании общих шприцов.

Две трети случаев заболевания гепатитом по всем миру в последнее время связаны именно с несоблюдением правил гигиены среди инъекционных наркоманов.

"Нам нужно начать что-то делать, чтобы люди перестали понапрасну умирать от гепатита", - говорит в интервью Би-би-си доктор Готтфрид Хиршолл, директор мировой программы по борьбе с гепатитом при ВОЗ.

Решающую роль играет своевременное обследование - как только вирус обнаружен, в 90% случаев могут помочь антивирусные препараты. Поэтому многие страны по всему миру пытаются найти способ привлечь внимание людей к необходимости регулярно сдавать анализы.

Последствия заболевания гепатитом С 75-85% людей с вирусом гепатита С будут иметь те или иные хронические заболевания Хронические болезни печени начнутся у 60-70%

Цирроз печени через 20-30 лет начнется у почти 20%

От цирроза или рака печени умрут около 5% SCIENCE PHOTO LIBRARY

Обследование, которое может спасти жизнь

Один из проектов ВОЗ проходил в Манипуре, небольшом штате на северо-востоке Индии, где гепатит С свирепствует именно среди наркоманов - почти 98% из них инфицированы.

И хотя в регионе часто проходят тестирования на ВИЧ, массовые обследования на предмет заболевания гепатитом там не проводились.

Благодаря усилиям местной общины по всему штату были организованы центры для сдачи анализов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство новых случаев заболевания вирусом гепатита С происходит среди наркоманов, которые используют общие шприцы для внутривенных инъекций

"Мы провели общий скрининг с фармацевтической компанией, которая предоставила нам наборы для быстрого тестирования крови на антитела к вирусу", - рассказывает Ражкумар Налиниканта, глава одной из местных НКО.

Около 1100 человек приняли участие в массовом обследовании, и у половины из них результат анализа на гепатит оказался положительным.

"Нам также удалось договориться с фармацевтами о скидке на лечение: если до проведения обследования цена на противовирусные препараты в штате была очень высокой, то после она оказалась самой низкой во всей стране", - добавляет Налиниканта.

Велосипедная кампания

В Нидерландах запустили сайт, на котором можно пройти самодиагностику - тест выявляет группы риска среди населения.

А для того чтобы люди зашли на этот сайт, была проведена общественная кампания: активисты раздавали красные чехлы для велосипедных сидений.

Правообладатель иллюстрации PUBLIC HEALTH SYSTEM OF AMSTERDAM Image caption Кампания с использованием красных чехлов для сидений велосипедов привлекла внимание многих жителей Нидерландов к проблеме заражения гепатитом С

"У нас очень многие передвигаются на велосипедах, поэтому мы использовали именно такой способ привлечь внимание людей, - рассказал Би-би-си Янке Шинкель из департамента здравоохранения Амстердама. - Мы отправились на вокзал, где на велостоянке сразу можно было охватить много велосипедистов. А оттуда люди уже сами развезли наши агитматериалы по всему городу на своих велосипедах".

Те, кто попал в группу риску после прохождения онлайн-теста, могли скачать направление на бесплатный и анонимный тест - его результаты тоже можно было получить онлайн, через неделю.

В общей сложности сайт посетила 41 тысяча человек, привлечь внимание которых другим способом было бы довольно сложно.

"Я думаю, что огромное значение имел фактор анонимности в интернете, - говорит Шинкель. - Наша цель заключается в том, чтобы сократить число новых случаев заболевания. В Нидерландах они встречаются не среди наркоманов, а среди гомосексуалов. Гепатит С не считается венерическим заболеванием, поэтому нет финансирования для проведения анализов и врачи о нем не знают".

Правообладатель иллюстрации FIRE Image caption Монголия занимает третье место в мире по уровню распространения вируса гепатита С, поэтому такое значение имеют регулярные скрининги населения

От деревней до тюремных камер

Монголия - страна с самым высоким уровнем заболевания раком печени в мире, он в шесть раз выше среднего международного показателя.

Кроме того, Монголия занимает третье место по количеству больных вирусным гепатитом на душу населения - больше только в Египте и Габоне.

С 2011 года в стране проводят массовые скрининги в пунктах первой помощи в деревнях. Организация FIRE работает с людьми, находящимися в группе риска - например, с теми, у кого в семье были случаи заболевания раком. Им предлагают сдать бесплатный анализ крови. Как выяснилось, в случае с местным населением эффективнее всего оказалось действовать через терапевтов.

По словам исполнительно директора FIRE Мередит Поттс, организация планирует расширение и вскоре ее специалисты будут работать в 21 регионе страны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2011 году жители города Хэфэй в Китае пытались добиться наказания для персонала больницы, признавшегося в повторном использовании шприцев, в результате чего 150 человек (в основном дети) оказались заражены вирусом гепатита С

В Австралии тоже столкнулись с эпидемией гепатита С, но в специфической форме: половина заключенных страны оказалась инфицирована.

Тестовую программу борьбы с заболеванием запустили в штате Виктория, где в 13 местах лишения свободы заключенным предложили пройти обследование на вирус гепатита при поступлении в тюрьму и при переводе из другого места заключения. Такая практика применялась впервые в мире.

Те, у кого тест оказался положительным, наблюдались у гепатолога в течение всего срока заключения.

Другие программы диагностики были внедрены в Египет, Грузии и Кении.

Тем не менее некоторые эксперты сомневаются, что усилия по проведению обследований что-то изменят, пока препараты для лечения гепатита С остаются дорогими - несмотря на относительное дешевизну их производства.

Некоторым странам удалось значительно снизить цены на лекарства, выведя на рынок так называемые дженерики - препараты, содержащие те же активные вещества, что и патентованные средства, и по своей эффективности почти не отличающиеся от них, однако значительно более дешевые.

Но поворотный момент в борьбе с гепатитом С, по мнению экспертов, наступит тогда, когда ответственные за это лица сделают все, чтобы обследование и лечение заболевания стало доступным и недорогим процессом.

Правообладатель иллюстрации ВВС