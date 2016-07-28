"Вооружен и платежеспособен". Эстонский Тапа ждет британских солдат НАТО

Media playback is unsupported on your device Военные НАТО в эстонском городке Тапа: что думают жители

Когда­-то в Тапа -­ почти наполовину русском городке на севере Эстонии ­- стоял большой советский гарнизон. Теперь здесь ­база НАТО, на которой вместе с эстонскими частями скоро разместится британский батальон. Местные жители одновременно и ждут новых платежеспособных клиентов, и немного опасаются ­ - за своих девушек, например.

"У нас американские солдаты были пару раз, а сейчас к нам приходят немецкие мальчики. Очень приятные молодые люди. Культурные", ­ - рассказывает о своих клиентах, солдатах НАТО, жена бывшего советского офицера, парикмахер Валентина Бученкова.

Парикмахерская Валентины расположена в центре Тапа ­- городка на севере Эстонии, где базируется 1-­я бригада эстонской армии и где постоянно гостят подразделения союзников по НАТО.

В начале июля на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о так называемом "усиленном передовом присутствии", то есть о размещении четырех батальонов союзников в Эстонии, Латвии, Литве и Польше ­ в качестве демонстрации готовности блока защитить эти страны от России.

В Тапа со следующего года разместится британский батальон: половина личного состава, 500 человек, включая командиров, будут британцами, а еще половину солдат, по предварительным планам, пришлют Франция и Дания.

Когда­-то в Тапа был большой советский гарнизон: авиаполк истребителей, зенитно-­ракетная бригада, эскадрилья вертолётов, танковый полк и "учебка" стройбата. Население городка достигало 12 тысяч человек, большинство из которых были русскоязычными.

Image caption Этим летом на базе 1-й бригады эстонской армии гостит, в частности, немецкая рота со своей техникой

В 1994 году наследница советской армии, российская, ушла из Эстонии вообще и из Тапа в частности, затем часть населения уехала по экономическим и другим причинам - и теперь в Тапа около шести тысяч жителей, при этом эстонцы оказались в уверенном большинстве.

Когда расспрашиваешь представителей обеих общин Тапа, как они относятся к присутствию натовцев и будущему появлению целой тысячи новых соседей, то, конечно, можно услышать рассуждения в духе "если что, нас бомбить будут", "эта техника дороги нам разбивает", "за наших девушек боязно".

Но всё это звучит во вторую или даже третью очередь, после заверений, что никаких инцидентов пока не было, и рассуждений о том, что целый батальон иностранцев - это новые клиенты для местного общепита и сферы услуг.

"Экономике должно стать лучше"

"Я ничего плохого не вижу. Экономике и всему прочему благодаря им вроде как должно стать лучше. Тапа - такой маленький город, а с ними оборот станет больше", - говорит Меэлис. Меэлис работает в баре "Тареке" в центре Тапа.

"У нас рост потребления наблюдается уже сейчас - те части НАТО, что уже гостят в городе, они же потребляют услуги, - подтверждает старейшина Тапаской волости Алари Кирт. - А когда добавится ещё столько народу, будет ещё лучше. И новые рабочие места обязательно возникнут".

Image caption Начштаба 1-й бригады эстонской армии подполковник Тикерпуу говорит, что присутствие батальона союзников с техникой позволит разнообразить подготовку эстонских солдат

Одна таллиннская газета уже написала, что американские солдаты заказывают в одной местной пиццерии до 70 пицц за раз, и хозяевам заведения пришлось нанимать нового работника.

Эту историю пересказывает корреспонденту Би-би-си и начштаба 1-й бригады эстонской армии Мати Тикерпуу.

"А теперь уже говорят, что собираются отрыть ещё один пицца-бар. Так что местные предприниматели точно выигрывают", - говорит подколковник Тикерпуу.

У депутата Тапаского волостного совета Сильвии Анищук в её массажном салоне тоже бывают клиенты-иностранцы из военного городка, но Сильвия не очень верит, что рост числа иностранных солдат как-то существенно поможет экономике города.

"Я - человек достаточно старый, я довольно общалась с советскими военными, и я знаю, что военные части живут абсолютно своей собственной жизнью. Они очень мало контактируют с городом, у них закрытая территория, и насколько я знаю по советским частям, у них имеется свой медпункт, своя столовая - всё своё", - рассуждает Сильвия Анищук.

Image caption Сильвия Анищук говорит, что русские в Тапа не боятся иностранных солдат НАТО, но опасаются военных действий с Россией

"Единственная надежда, что они будут много покупать у нас в магазинах. У нас уже открывается ещё один магазин "Консум" [...] Обслуживающий сектор получит большие плюсы", - тут же возражает себе депутат и предпринимательница Анищук.

Рассуждая об общем отношении жителей Тапа, подполковник Тикерпуу уверяет, что, по опросам, не только эстонцы, но и русские относятся к иностранным солдатам спокойно.

"Вообще местные жители, в том числе и русские, привыкли, что здесь - военный город, здесь военные стояли десятилетиями, так что ни для кого нет ничего нового и неожиданного в том, что здесь снова стоят военные, и к ним добавятся новые", - говорит начштаба эстонской бригады.

Пока без конфликтов

Никаких серьёзных происшествий и конфликтов между иностранными военными и местными жителями, по словам подполковника Тикерпуу, до сих пор не было. В июне, во время учений НАТО Sabre Strike, в Тапа гостили сразу 2000 солдат из разных стран. Всё прошло без инцидентов.

"До сих пор они вели себя очень вежливо, ничего плохого сказать не могу, - подтверждает бармен Меэлис. - У меня тут никаких конфликтов с ними, или между ними и русскими, не было".

Image caption От будущей базы британского батальона в Эстонии до российской границы - 170 километров

Старейшина волости Алари Кирт уверяет, что в общем и целом жители Тапа хорошо относятся к тому, что здесь появится дополнительный контингент союзников. "Среди русских отношение, скорее, нейтральное, а среди эстонцев - скорее, положительное", - объясняет Кирт.

Однако в интервью эстонскому "Радио 4", вещающему на русском языке, Алари Кирт говорил и о двойственных чувствах, которые у него и жителей Тапа вызывает присутствие частей союзников по НАТО.

Краденые бобы и секс у церкви

"С одной стороны, хорошо, что у нас становится больше людей. Это создает дополнительные возможности для местного бизнеса [...] Однако, с другой стороны, нехорошо, когда, образно выражаясь, размахивают мечом [...] Стало более шумно, по дорогам передвигается тяжелая военная техника, и многим такая активность не нравится», — сказал Алари Кирт.

"О, слушай, напиши про дорогу! - просит корреспондента Би-би-си местный житель Ало, попивающий пиво на скамейке возле железнодорожной станции. - У нас вон там (машет рукой в северную сторону, где в нескольких километрах от Тапа начинается большой военный полигон) грунтовая дорога идёт. Там ограничение восемь тонн, а они ж возят эти "Абрамсы" на трейлерах, эта штука, она же сто тонн весит! Всю дорогу разбили!"

"А там же люди живут, вдоль дороги. У них теперь все огороды в пыли. Я там по грибы хожу. Ты напиши, может, правительство починит дорогу. Не, ну хоть гудроном зальёт", - верит Ало в силу печатного слова.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Парикмахеру Валентине Бученковой нравятся новые клиенты - солдаты из Германии. А её внучка Лиза говорит, что молодёжь в Тапа относится к солдатам НАТО нейтрально.

"А ещё я видел, как они там бобы воровали! - вдруг вспоминает Ало ещё один компромат на блок НАТО. - Ехали на своём "Хаммере" четверо, остановились и прямо влезли на поле и рвали бобы".

У компании русских мальчишек в одном тапаском дворе есть для корреспондента Би-би-си ещё более захватывающая история.

"Недавно вечером, поздно. Они вон там, прямо у церкви... Свою девушку... Ну, это..." - наперебой рассказывают мальчишки. Уточняющие вопросы позволяют выяснить, что сами они этого не видели - это сплетни взрослых взбудоражили им воображение.

Никаких подтверждённых - например, в полицейской статистике - сведений о недостойном поведении гостей-союзников нет, и, по словам Сильвии Анищук, тапасцы ничего такого и не ожидают, но всё-таки немножко опасаются - за местных красавиц.

Беспокойство об алиментах

"Мужчины молодые, здоровые, у них имеются какие-то естественные потребности. И местное население гораздо больше беспокоит вопрос, как у них будут складываться отношения с местными девушками. Не дай бог возникнет беременность - кто будет выплачивать алименты? Они ведь здесь ненадолго", - тревожится Сильвия Анищук.

Гораздо больше, по словам Анищук, какую-то часть жителей Тапа беспокоит военно-политический аспект - то есть, то, о чём говорят по телевизору, а не то, что они видят в жизни.

"Они опасаются абсолютно обоснованно, но не самих солдат НАТО, а возможных военных действий. У нас железнодорожный узел - с одной стороны, военная часть - с другой стороны, наш город - посередине. Были бы вы военным лётчиком - что бы вы бомбили?" - говорит Сильвия Анищук.

Исходя из этих соображений, какая-то часть и жителей Тапа, и жителей Эстонии вообще, не хотела бы, чтобы в стране базировались союзники по НАТО.

Это точка зрения меньшинства, но заметного меньшинства: по одному из недавних опросов, присутствие военных частей из других стран НАТО одобряют 88% эстонцев и всего лишь 29% русскоязычных жителей страны.

То есть, всего за размещение частей союзников - примерно 68% жителей Эстонии. Они согласны с теми политиками и военными Эстонии и других стран НАТО, что размещение батальонов из западных стран блока повысит уверенность в том, что как раз военных действий здесь не будет: никто не попытается ни бомбить Балтийские страны, ни, скажем, штурмовать в них отделения полиции под предлогом, например, "защиты притесняемого русского населения".