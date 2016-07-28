Почему Алеппо столь важен для Москвы и Дамаска?
Россия совместно с правительством Сирии начинает масштабную гуманитарную операцию в Алеппо, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, в Алеппо и пригородах сложилась сложная гуманитарная обстановка. Сообщается, что гуманитарная операция в Алеппо проводится совместно с сирийским правительством по поручению российского президента.
В то же время министры иностранных дел Франции и Великобритании призвали правительство Сирии и его союзников прекратить осаду Алеппо.
В совместном заявлении Жана-Марка Эйро и Бориса Джонсона подчеркивается особая роль России: по их мнению, у Москвы есть возможность убедить режим президента Башара Асада закончить войну и вернуться за стол переговоров.
По мнению Джонсона и Эйро, из-за осады города, из которого не могут выбраться около 300 тысяч человек, возобновить мирные переговоры в Сирии невозможно. Министры также заявили, что разрушительные авиаудары, которые в том числе попадают по мирному населению и медицинским учреждениям, приводят к новой волне беженцев.
Корреспондент Арабской службы Би-би-си Иссам Икирмау объясняет, что же происходит сейчас в Алеппо.
Какова ситуация в городе?
В Алеппо происходит две вещи. С одной стороны, они говорят о коридоре, по которому в город начнет поступать гуманитарная помощь, потому что город находится на грани кризиса.
От 200 до 350 тысяч человек все еще остаются в городе, и запасы продовольствия быстро иссякают. По оценкам ООН, к середине августа в Алеппо будет ощущаться острая нехватка продовольствия.
Соответственно, предлагается доставить помощь жителям города: не только продовольствие, но и лекарства, медицинское оборудование и так далее.
Кроме того, предлагается создать три коридора, ведущие из города, для эвакуации жителей. И отдельный коридор для повстанцев. Правительство Сирии предлагает им амнистию, при условии, что они сложат оружие. В таком случае они могут покинуть город.
Стоит ли повстанцам доверять правительству?
Многие относятся к этому предложению скептически, потому что в прошлом это не сработало. В прошлом уже были соглашения о прекращении огня, эвакуации и доставках гуманитарной помощи - и это не привело ни к каким результатам. Теперь возник еще один шанс.
Идут разговоры о возобновлении мирных переговоров 5 августа, так что, может быть, это предложение подготавливает почву для подобных переговоров. Пока еще рано судить, насколько успешными будут эти переговоры.
Насколько важен Алеппо для участников конфликта?
Алеппо - второй по величине город в Сирии. Это главный город на севере Сирии. Стратегически это очень важный город.
Большая часть Алеппо находилась под контролем повстанцев в течение последних четырех лет.
Если сирийская правительственная армия сможет занять город и разгромит находящихся там повстанцев, это будет значительной победой.
Кто противостоит сирийской армии в Алеппо?
Радикальный исламистский "Фронт ан-Нусра" и отряды "Свободной сирийской армии"; неподалеку от города находятся силы группировки "Исламское государство" (как и "Фронт ан-Нусра", признана террористической и запрещена во многих странах), а к северу - отряды курдских ополченцев.
Какова роль вооруженных сил России?
Россия заявляет, что координирует свои действия с правительством Сирии. У нас есть лишь официальные заявления, согласно которым российские войска находятся в Сирии по приглашению президента Асада, и все, что они делают, координируется с правительством Сирии.
Это официальная позиция. Но, естественно, в таком альянсе между двумя странами Россия, само собой, выступает в качестве старший партнер.
Россия также конкурирует с США, говоря, что американцы должны ей сообщить, кто их союзники, где их танки, так как Россия не хочет обижать своих американских друзей, и хочет знать, где именно она может вести боевые действия. Судя по всему, США и Россия практически не координируют свои действия.
Россия, в основном, применяет авиацию, наносит удары, а сирийская армия проводит наземные операции. Так что они просто должны координировать свои действия, иначе они будут бомбить друг друга.
Выходит, сейчас идет наступление на Алеппо сирийскими и российскими войсками?
Похоже на то. Это напоминает то, что произошло в Хомсе. Город был окружен правительственными войсками, и местные жители почти умирали от голода, что помогло армии изгнать повстанцев из города, хотя при этом пострадало гражданское население.
В Алеппо, видимо, происходит что-то подобное. Это может быть последним решающим наступлением.
Не стоит забывать, что последнее время правительственные войска перешли в наступление, и одержали ряд побед.
Позиции ИГ к востоку от Алеппо, например, подверглись серьезным авиаударам ВВС США и России.
Значит, Россия делает то, чего от нее хочет президент Асад?
Роль, которую Россия играет в сирийском кризисе, идет на руку режиму президента Асада.
Ранее он был изолирован, а сейчас ему помогает сврехдержава, так что можно сказать, что с тех пор, как Россия ввязалась в сирийский конфликт, режиму Асада удалось вернуть под свой контроль многие районы, где ранее правили повстанцы.
Стоит ли Европе готовиться к очередной волне беженцев?
Если будет очередная эскалации конфликта - скорее всего, да.
Однако не стоит забывать о том, что происходит в Турции, которая, судя по всему, укрепила контроль своей границы. Так что, эту границу будут пересекать меньше беженцев.
Впрочем, с другой стороны, если Алеппо будет подвергаться интенсивным бомбардировкам, людям придется куда-то бежать. Они же не могут там оставаться.