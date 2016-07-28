Почему Алеппо столь важен для Москвы и Дамаска?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption От многих районов Алеппо остались одни руины

Россия совместно с правительством Сирии начинает масштабную гуманитарную операцию в Алеппо, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в Алеппо и пригородах сложилась сложная гуманитарная обстановка. Сообщается, что гуманитарная операция в Алеппо проводится совместно с сирийским правительством по поручению российского президента.

В то же время министры иностранных дел Франции и Великобритании призвали правительство Сирии и его союзников прекратить осаду Алеппо.

В совместном заявлении Жана-Марка Эйро и Бориса Джонсона подчеркивается особая роль России: по их мнению, у Москвы есть возможность убедить режим президента Башара Асада закончить войну и вернуться за стол переговоров.

По мнению Джонсона и Эйро, из-за осады города, из которого не могут выбраться около 300 тысяч человек, возобновить мирные переговоры в Сирии невозможно. Министры также заявили, что разрушительные авиаудары, которые в том числе попадают по мирному населению и медицинским учреждениям, приводят к новой волне беженцев.

Корреспондент Арабской службы Би-би-си Иссам Икирмау объясняет, что же происходит сейчас в Алеппо.

Какова ситуация в городе?

В Алеппо происходит две вещи. С одной стороны, они говорят о коридоре, по которому в город начнет поступать гуманитарная помощь, потому что город находится на грани кризиса.

От 200 до 350 тысяч человек все еще остаются в городе, и запасы продовольствия быстро иссякают. По оценкам ООН, к середине августа в Алеппо будет ощущаться острая нехватка продовольствия.

Media playback is unsupported on your device Гуманитарная операция России в Алеппо

Соответственно, предлагается доставить помощь жителям города: не только продовольствие, но и лекарства, медицинское оборудование и так далее.

Кроме того, предлагается создать три коридора, ведущие из города, для эвакуации жителей. И отдельный коридор для повстанцев. Правительство Сирии предлагает им амнистию, при условии, что они сложат оружие. В таком случае они могут покинуть город.

Стоит ли повстанцам доверять правительству?

Многие относятся к этому предложению скептически, потому что в прошлом это не сработало. В прошлом уже были соглашения о прекращении огня, эвакуации и доставках гуманитарной помощи - и это не привело ни к каким результатам. Теперь возник еще один шанс.

Идут разговоры о возобновлении мирных переговоров 5 августа, так что, может быть, это предложение подготавливает почву для подобных переговоров. Пока еще рано судить, насколько успешными будут эти переговоры.

Насколько важен Алеппо для участников конфликта?

Алеппо - второй по величине город в Сирии. Это главный город на севере Сирии. Стратегически это очень важный город.

Большая часть Алеппо находилась под контролем повстанцев в течение последних четырех лет.

Если сирийская правительственная армия сможет занять город и разгромит находящихся там повстанцев, это будет значительной победой.

Кто противостоит сирийской армии в Алеппо?

Радикальный исламистский "Фронт ан-Нусра" и отряды "Свободной сирийской армии"; неподалеку от города находятся силы группировки "Исламское государство" (как и "Фронт ан-Нусра", признана террористической и запрещена во многих странах), а к северу - отряды курдских ополченцев.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Правительственная армия уже заняла район Лерамун в северо-западной части Алеппо

Какова роль вооруженных сил России?

Россия заявляет, что координирует свои действия с правительством Сирии. У нас есть лишь официальные заявления, согласно которым российские войска находятся в Сирии по приглашению президента Асада, и все, что они делают, координируется с правительством Сирии.

Это официальная позиция. Но, естественно, в таком альянсе между двумя странами Россия, само собой, выступает в качестве старший партнер.

Россия также конкурирует с США, говоря, что американцы должны ей сообщить, кто их союзники, где их танки, так как Россия не хочет обижать своих американских друзей, и хочет знать, где именно она может вести боевые действия. Судя по всему, США и Россия практически не координируют свои действия.

Россия, в основном, применяет авиацию, наносит удары, а сирийская армия проводит наземные операции. Так что они просто должны координировать свои действия, иначе они будут бомбить друг друга.

Выходит, сейчас идет наступление на Алеппо сирийскими и российскими войсками?

Похоже на то. Это напоминает то, что произошло в Хомсе. Город был окружен правительственными войсками, и местные жители почти умирали от голода, что помогло армии изгнать повстанцев из города, хотя при этом пострадало гражданское население.

В Алеппо, видимо, происходит что-то подобное. Это может быть последним решающим наступлением.

Не стоит забывать, что последнее время правительственные войска перешли в наступление, и одержали ряд побед.

Позиции ИГ к востоку от Алеппо, например, подверглись серьезным авиаударам ВВС США и России.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На районы Алеппо, контролируемые повстанцами, сбрасывают листовки, призывающие местное население оказывать помощь армии

Значит, Россия делает то, чего от нее хочет президент Асад?

Роль, которую Россия играет в сирийском кризисе, идет на руку режиму президента Асада.

Ранее он был изолирован, а сейчас ему помогает сврехдержава, так что можно сказать, что с тех пор, как Россия ввязалась в сирийский конфликт, режиму Асада удалось вернуть под свой контроль многие районы, где ранее правили повстанцы.

Стоит ли Европе готовиться к очередной волне беженцев?

Если будет очередная эскалации конфликта - скорее всего, да.

Однако не стоит забывать о том, что происходит в Турции, которая, судя по всему, укрепила контроль своей границы. Так что, эту границу будут пересекать меньше беженцев.

Впрочем, с другой стороны, если Алеппо будет подвергаться интенсивным бомбардировкам, людям придется куда-то бежать. Они же не могут там оставаться.