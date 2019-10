Доклад: больные раком все дольше живут после диагноза

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Своевременная диагностика - одна из причин выживаемости многих пациентов

Более 170 тысяч человек в Великобритании, у которых порядка 40 лет назад был диагностирован рак, до сих пор живы, сообщается в докладе благотворительной организации Macmillan Cancer Support.

По данным фонда, сейчас у онкологических больных в два раза больше шансов прожить по меньшей мере десять лет после диагноза, чем это было в начале 1970-х годов.

Происходит это благодаря более оперативным методам выявления заболеваний и более эффективным способам лечения.

Однако авторы доклада под названием "Рак - тогда и сейчас" (Cancer Then and Now) считают, что примерно у четверти больных появляются сопутствующие проблемы психологического характера, в борьбе с которыми им необходима помощь.

Когда вера в себя на исходе

Image caption Хелен Таскиран пережила пять типов рака

Победившая рак Хелен Таскиран рассказала Би-би-си, что, борясь с болезнью, впала в депрессию, в результате чего пострадала ее карьера.

В 1991 году у нее обнаружили рак кишечника, ее сыну было тогда всего три года. С этим заболеванием ей удалось справиться, но с тех пор у нее диагностировали онкологию еще несколько раз: рак кожи, матки и груди.

"Я сидела с отекшими руками и ногами, испытывала постоянную усталость, иногда - депрессию и с трудом думала о другой работе, - рассказывает Хелен. - Вера в себя сходит на нет, начинаешь думать о том, как к твоей ситуации отнесутся другие".

"У меня было несколько собеседований, которые заканчивались отказом из-за того, что я больна раком. Все это только усугубляет депрессию. Бывало, мне предлагали работу, но после того как я заполняла медицинские формы, позиция вдруг исчезала,", - вспоминает женщина.

625 тысяч человек в Великобритании в настоящий момент переживают депрессию, появившуюся вследствие борьбы с раком, говорится в докладе Macmillan Cancer Support.

"Я ругал себя за неблагодарность"

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Больше всего Крейг боится, что рак снова может вернуться

Крейг Траут пережил рак в возрасте семи лет, а затем снова - в 30. По его словам, самый трудный период для него начался после наступления второй ремиссии.

По его словам, его охватила тревога и страх перед тем, что опухоль никуда не делась или что рак может вернуться.

"Я чувствовал себя виноватым и злился на себя", - вспоминает 37-летний Крейг.

"Иногда я думал, насколько же я неблагодарный, раз даю волю таким мыслям и чувствам, пережив то, что многим не удается пережить", - говорит он.

"Сегодня риск возникновения таких побочных эффектов лечения онкологии, как болезни сердца или инсульт, намного ниже, чем это было в 1970-80-х годах", - говорит главный врач в Macmillan Cancer Support, профессор Джейн Махер.

"Однако некоторые симптомы, которые врачи называют незначительными, такие как усталость или сбой в работе кишечника, - на самом деле могут существенно повлиять на качество жизни пациента, - считает специалист. - К сожалению, на сегодняшний день не существует методов лечения рака, не обладающих побочными эффектами".

По словам сотрудников благотворительной организации, хотя все больше людей живут по многу лет после постановки диагноза, чрезвычайно важно оказывать им правильный уход.

Авторы доклада признают, что в последние годы система ухода за раковыми больными сильно изменилась. В 70-е годы она состояла их ограниченного числа медсестер, оказывающих посильную помощь умирающим; сегодня это многочисленный персонал, состоящий из разных специалистов, в том числе консультантов, помогающих пациентам получить все положенные услуги и привилегии.

Image caption Правительство Британии обещает к 2020 году схемы индивидуального лечения каждого пациента

Ресурсов может не хватить

Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант назвал статистику выживаемости после онкологических заболеваний "блестящим прорывом" и заявил, что это заслуга британской системы здравоохранения NHS, позволяющей их своевременно диагностировать и лечить.

"Недавно мы объявили, что к 2020 году пациенты, которым диагностируют рак, будут проходить лечение по индивидуальным, специально разработанным схемам", - добавил министр.

Между тем власти Уэльса приветствовали положительную статистику, однако подчеркнули, что число больных раком неизменно растет и ресурсов NHS может быть недостаточно, чтобы с этим справиться.

Нил Барри, специалист из другой благотворительной организации Cancer Research UK также подчеркивает, что необходимо еще больше сосредоточится на "передовых научных изысканиях, направленных на более эффективное предотвращение, диагностирование и лечение рака, особенно таких трудноизлечимых его видов, как рак легких, мозга и поджелудочной железы".