Царь-пушка: шедевр русского гения или "дикая игрушка"?

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16 августа исполнилось 430 лет одному из самых знаменитых символов России - кремлевской Царь-пушке.

Царь-пушка и расположенный рядом Царь-колокол поражают размерами, но никогда не использовались по назначению.

Одни считают их творениями национального гения, другие олицетворением бахвальства, показухи и непрактичности, вспоминая известные строки: "Умом Россию не понять".

О Царь-пушке и не только

Калибр Царь-пушки составляет 890 мм, длина ствола 5,345 м, вес 39,312 тонны (2400 пудов), вес каменного ядра 819 кг (50 пудов). Чугунное ядро такого же размера весило бы 120 пудов. Для его выталкивания потребовался бы пороховой заряд, которого ствол не выдержал бы.

С места на место гигантское орудие перемещали на деревянных катках 200 лошадей, поэтому оно было практически нетранспортабельным.

Главная характеристика артиллерийского орудия - калибр ствола. По этому показателю Царь-пушка находится на четвертом месте в мире. Первые три делят две мортиры Маллета и мортира Little David, изготовленные соответственно в Британии и США в 1857-м и 1945 годах. Все они имели калибр 914 мм (36 дюймов), как и Царь-пушка, они никогда не использовались в бою и являются музейными экспонатами.

Самое большое артиллерийское орудие, применявшееся на практике (при осаде Севастополя в 1942 году) - германская пушка "Дора" калибром 800 мм. Ей же принадлежат рекорды по длине ствола (32 м) и весу снаряда (7,088 тонны).

Правообладатель иллюстрации РИА Новости Image caption Редкий иностранец покидает Москву, не увидав Царь-пушки: Джордж Буш в Кремле

Царь-пушка была отлита на третьем году правления сына Ивана Грозного Федора, известного кротким нравом, крайней набожностью и отсутствием интереса к государственным делам. Фактическим инициатором создания "сверхоружия" был его шурин и фактический регент Борис Годунов.

Оно предназначалось для защиты от крымских татар, которые в 1571 году сожгли Москву и грозили повторить набег. В 1591 году хан Казы-Гирей снова приблизился к Москве и удалился без попытки штурма. Сыграло ли при этом какую-то роль наличие у русских Царь-пушки, неизвестно. В дальнейшем военной необходимости использовать ее не возникало.

Эксперты Артиллерийской академии, обследовавшие орудие в 1980 году, установили, что из него стреляли, как минимум, один раз - вероятно, ради испытания.

Конструктивно Царь-пушка представляла собой классическую бомбарду - средневековое орудие с толстым коротким стволом, широко распространенное в Европе, Османской Турции и Индии Великих Моголов. Бомбарда вкапывалась казенной частью в землю, заряжалась с дула и производила до шести выстрелов в день, главным образом, с целью разрушить неприятельские укрепления. Рядом устраивали окоп для расчета, потому что бомбарды часто разрывало.

В Турции старинные бомбарды стояли на фортах, защищавших Дарданеллы, до 1868 года. Последний случай их успешного применения относится к 1807 году. 244-килограммовое каменное ядро угодило в пороховой погреб британского линейного корабля "Windsor Castle", который в результате взрыва затонул.

Правообладатель иллюстрации РИА Новости Image caption Циклопический калибр

Поскольку Царь-пушке предстояло вести огонь не по стенам, а по подступающей к Кремлю пехоте и коннице, она могла стрелять как каменными ядрами, так и чугунной шрапнелью или мелкими камнями ("дробом"), и потому именуется во многих источниках "Русским Дробовиком".

Ее создатель Андрей Чохов удостоился чести поместить свое имя на стволе рядом с именем монарха. Он поступил на московский Пушечный двор на Неглинке в 1568 году 23-летним юношей, быстро выдвинулся и за 40 с лишним лет работы отлил больше двадцати крупных орудий. Мастер благополучно пережил террор Ивана Грозного и Смутное время и умер в 84 года, став свидетелем шести царствований.

Царь-пушка находилась у Лобного места и прикрывала Спасские ворота Кремля. Сперва она лежала на земле, в 1626 году была водружена на заполненный грунтом бревенчатый сруб ("раскат"), через 10 лет построили каменный раскат, внутри которого находилась винная лавка.

В 1701 году Царь-пушка уцелела чудом. После потери большей части артиллерии под Нарвой Петр I повелел перелить старые кремлевские пушки в современные. Лишь в последний момент он пощадил Царь-пушку за уникальность.

В начале XVIII века ее переместили в Кремль к воротам Арсенала (снесен в связи со строительством Кремлевского Дворца съездов), а в 1960 году на нынешнее место на Ивановской площади.

Правообладатель иллюстрации РИА Новости Image caption Украшающее Царь-пушку хужожественное литье является произведением искусства