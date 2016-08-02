Женщины без аппендикса могут быть более способны к деторождению

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Женщины, которые перенесли операцию по удалению аппендикса или миндалин, могут обладать большей фертильностью или способностью к деторождению.

Ученые из шотландского университета в Данди в течение 15 лет анализировали данные медицинских карт более 500 тысяч британских женщин.

Остается неясным, впрочем, является ли увеличение фертильности результатом операций или же объясняются изменениями в поведении женщин.

Эксперты по-прежнему не рекомендуют удалять аппендикс или миндалины, если нет прямых врачебных указаний.

Ученые, проводившие исследование, обнаружили, что на каждые 100 беременностей у женщин, которые никогда не подвергались операциям, приходилось 134 беременности у женщин, у которых был удален аппендикс, 149 беременности к женщин с удаленными миндалинами и 143 беременности у женщин, у которых были удалены и аппендикс, и миндалины.

Один из авторов исследования доктор Сами Шими говорит, что многие врачи ошибочно считают, что удаление аппендикса может снизить фертильность у женщин.

"Исследование подтвердило, что удаление воспаленных органов у женщин повышает их шансы на зачатие", - сказал врач в беседе с корреспондентом Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Более полумиллиона историй заболеваний британских женщин стало предметом исследования

Объяснить причину такого явления оказалось для медиков непростым заданием.

Одно из объяснений связывает общее состояние организма, в котором имеются постоянно воспаленные внутренние органы, с понижением функций яичников и матки.

Это биологическое объяснение основано на известных фактах подавления иммунной системы организма под воздействием воспаления.

Однако ученые из Данди придерживаются бихевиористской модели, согласно которой женщины, отличающиеся большей сексуальной свободой, имеют повышенный шанс и забеременеть, и одновременно заболеть аппендицитом или тонзиллитом.

Профессор Аллан Пейси из университета Шеффилда считает, что удаление воспаленных органов воздействует на иммунную систему женщины таким образом, что повышает шанс на зачатие, хотя какие именно элементы репродуктивного процесса участвуют в этом, остается неясным.

Однако, отмечает он, если это действительно так, то ученые и медики могут приступить к разработке новых лекарств и методов лечения женского бесплодия.

Для окончательных выводов требуются дополнительные исследования, предупреждают ученые.